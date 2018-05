appuntamenti

Gli eventi di domenica 13 maggio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 13 maggio.

Una giornata speciale per un compleanno speciale: domenica 13 maggio dalle ore 9 il Parco Fondo Badia apre le porte al pubblico per una grande festa che coinvolge i corpi di stato e i loro amici a quattro zampe, diverse associazioni attive sul territorio siciliano e molto altro ancora. La giornata si articola in diversi momenti: sarà anche presente l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) sezione di Carini con gli album di figurine Amici Cucciolotti e alcuni cuccioli in cerca di adozione. Ma non solo: durante la giornata avverrà la consegna delle tartarughe salvate dai volontari nella fontana comunale a Capaci dopo l'orrendo episodio del fracassamento dei loro gusci. Dalle ore 10 alle ore 14 protagonisti saranno i corpi di stato, che con i loro fedeli amici (nucleo cinofilo ed equidi) svolgeranno delle dimostrazioni: cani, cavalli e relativi compagni bipedi intratterranno così il pubblico in una riflessione sull'ambiente e sull'educazione civica. Sono previste anche lezioni gratuite di funzionale, momenti dedicati al tiro con l'arco e di confronto con gli educatori del centro cinofilo, che risponderanno a tutte le curiosità sul mondo animale. Per tutto l'arco della giornata sarà inoltre possibile fare degli acquisti al mercato degli artigiani e a quello del contadino, appositamente allestiti per l'occasione.

Ultimo appuntamento con "La Domenica Favorita", iniziativa che chiude l'area verde al traffico per favorire una full immersion nella natura tra eventi culturali e sportivi. Domenica 13 maggio dalle 8 alle 15 il parco diventa cornice di attività organizzate da diverse associazioni e da alcune delle più importanti realtà del territorio palermitano. Per l'ultima domenica sono previste tante attività: si va dalla visita guidata a Villa Niscemi (a pagamento) allo spettacolo di Bolle del Mago Lollo (gratuito),per poi scontrarsi all'interno delle sfere respingenti (a pagamento). E poi ancora voli in mongolfiera (a pagamento) giochi gratuiti per bambini, dimostrazioni sportive (capoeira, arti marziali, duathlon, triatlhlon) esibizioni cinofile, nozioni di primo soccorso e tanto altro ancora.

Una giornata alla scoperta della storia, visita guidata in cantina, degustazione di vini e prodotti tipici del territorio: domenica 13 maggio dalle ore 10 l'appuntamento è con l'iniziativa "Taste Iato". Organizzata da Coopculture - che ha in gestione il parco archeologico di Monte Iato - in collaborazione con il Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici, la visita porta alla scoperta di quello che è uno dei luoghi più antichi della Sicilia. Si parte dal sito archeologico della città di Iaitas (appuntamento alle ore 10 nell'area archeologica di Monte Jato in contrada Perciata, a metà strada tra San Giuseppe Jato e San Cipirello). Si prosegue salendo con una navetta sulla sommità del Monte Jato, che domina la vallata del fiume omonimo, dove si potranno scoprire le meraviglie di storia e archeologia ascoltando le parole di un archeologo esperto. Dopo la visita ci si sposta al Baglio di Pianetto a Santa Cristina Gela per una visita guidata alla cantina dell'azianda, poi la degustazione di tre nuovi vini biologici (Insolia monovarietale bio 2017, Viognier monovarietale bio 2017 e Nero d'Avola monovarietale bio 2016) accompagnata da taglieri per assaggiare i prodotti tipici del luogo.

Alla scoperta del Monte Pignatazzo, domenica 13 maggio con riunione dei partecipanti in piazza Croci alle 7,45. Organizzato dal Club alpino italiano, questa escursione prevede un percorso nel bosco lungo le pendici di Monte Presepia, Piano di San Nicasio, Casa Serra Sagghia, in vetta. Obbligatorio l’uso di scarponi.

L'associazione culturale La Palermo dei Misteri propone una passeggiata alla scoperta delle antiche torri civiche del quartiere Albergheria, nel centro storico di Palermo, guidata dall'antropologo Carlo Di Franco (presidente La Palermo dei Misteri).

Un evento per coniugare sport, cultura e divertimento. In occasione della VII edizione della "Settimana delle Culture", che anche quest’anno farà di Palermo un vero e proprio museo diffuso e un laboratorio di idee e progetti, un’edizione che diventa parte integrante di Palermo capitale italiana della cultura 2018, il gruppo Nordic Walking Art in Palermo propone una passeggiata all'interno del Parco della Favorita. Percorrendo il Parco nella fitta boscaglia di leccio e lentisco sino alla Fontana d'Ercole, oltre che naturalistico è anche e soprattutto un itinerario storico. Si percorreranno le tappe salienti della realizzazione della Real Tenuta della Favorita fino alla trasformazione in Riserva Orientata. Si potrà inoltre partecipare ad un'esperienza unica praticando la disciplina del Nordic Walking.

