Gli eventi di domenica 14 a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 14 gennaio...

Si ricomincia con il programma escursionismo 2018 del WWF Sicilia Nord Occidentale. Domenica 14 gennaio trekking a Montagna Longa (975 mt) con appuntamento da Palermo Piazzale Giotto alle ore 8.15. Montagna Longa è un SIC (sito di importanza comunitaria) e nell'altopiano pascolano libere le vacche cinisare, razza autoctona dal latte pregiato perché si ciba di solo pascolo libero di alta montagna. Prima si visiterà un caseificio che produce solo con latte di cinisara. Da Piano Margi si arriverà in cima e lì, sotto la grande croce, si osserverà un minuto di silenzio in ricordo delle 115 vittime del disastro aereo avvenuto qui il 5 maggio 1972. Quindi si piazzerà una bandiera del WWF. Percorso Medio-Facile. 12 km circa di cammino. Necessari scarponcini da escursionismo senza i quali non si potrà partecipare all’escursione. Consigliati bastoncini da trekking.

Il CAI di Palermo organizza un'escursione a Pizzo Montanello. Appuntamento alle 8.15 in piazza Croci. I partecipanti, accompagnati da Matteo Fresta e Domenico Napoli, dopo esser giunti con automezzi propri fino a Piano Margi, proseguiranno a piedi per Portella Monsella, versante est di Montagna Longa, Pizzo Peluso, Portella D'Aurra per giungere, infine, in vetta.

L'associazione La Sicilia che produce organizza il Mercato del Contadino di Mondello, ogni domenica dalle 8 alle 14, con l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. Una ventina di produttori, provenienti da ogni parte della Sicilia, allestiscono il proprio gazebo con prodotti che spaziano dalla frutta e verdura ai formaggi, alla carne, all'olio, ai dolci, alla farina, e persino alla produzione di mozzarella. Qualità elevata, ma a prezzi convenienti, in un mercato dove produttori e consumatori possono incontrarsi. L’associazione si preoccupa di promuovere prodotti agricoli e zootecnici delle aziende agricole a lei associate dislocate in tutta la Sicilia attraverso mercati itineranti, aperitivi tradizionali e degustazione di vini siciliani, feste a tema e fornisce possibilità di catering.

Bcsicilia organizza un nuovo appuntamento con "Una domenica al lago", progetto promosso dall'associazione ATC, con le visite guidate al Lago Ogliastro e alla Casa del Té di Raddusa, domenica 14 gennaio a partire dalle 8. I partecipanti si muoveranno in pullman Gran Turismo da Palermo e da Termini Imerese alla volta del Lago Ogliastro, proseguendo poi con la visita del centro storico di Raddusa, borgo conosciuto come "Capitale del pane", e del suo Museo del Grano. Alle 13 è previsto l'arrivo alla Casa del Té, con il pranzo zen e la cerimonia del té. La giornata si conclude con la visita al Museo del Tè, l’unico in Italia, entrato per ben 2 volte nel Guinness dei primati con più di seicento varietà di infusi, di provenienza mondiale.

Tacus organizza, domenica 14 gennaio alle 18.15, un itinerario dal titolo "Belladonna. Guaritrici e streghe, tra medicina e Inquisizione". Una passeggiata raccontata, un itinerario storico - antropologico che ricostruisce l’identità socio culturale e il rapporto sia con la Santa Inquisizione che con il Collegio medico. Dalla lettura delle ricette delle medichesse ai processi per maleficio, il tour mette in luce il filo sottile che separa l'arte di medicare con l'arte di avvelenare. Storie di donne e di veneficio, quest'ultimo da sempre associato alla figura femminile per la lunga tradizione che vede la donna impegnata nella manipolazione del cibo e delle erbe, basi essenziali per la produzione dei veleni.

L'associazione culturale “La Palermo dei Misteri” organizza una visita guidata alle Antiche Fornaci Maiorana di Palermo, domenica 14 gennaio alle 10. Le Antiche Fornaci Maiorana, situate vicino Monte Pellegrino, sono una struttura archeo-industriale unica nel capoluogo siciliano, luogo dal quale veniva estratto il calcare per la produzione della calce. Dopo un periodo di abbandono, perché non più produttivo, i proprietari hanno restaurato l'edificio, un capolavoro di ingegneria che conserva ancora oggi le attrezzature originarie.

