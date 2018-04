appuntamenti

Gli eventi di domenica 15 aprile a Palermo

14/04/2018

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 15 aprile.

Gioco, sport e cultura nel più grande parco di Palermo: torna per la sua seconda edizione "La Domenica Favorita", iniziativa che chiude l'area verde al traffico per favorire una full immersion nella natura tra eventi culturali e sportivi. A partire dal 15 aprile, per quattro domeniche, il parco diventa cornice di attività organizzate da diverse associazioni e da alcune delle più importanti realtà del territorio palermitano. Durante questa prima domenica saranno organizzati spettacoli di bolle a Villa Niscemi, giochi d'infanzia all'aperto a piazzale dei Matrimoni. Previste anche dimostrazioni di capoeira, di arti marziali e trail running. E ancora, visite guidate alla Palazzina Cinese e concerti del coro di voci bianche.

In attesa della tradizionale "Sagra del Carciofo" di Cerda, si rinnova l'appuntamento con "Aspettando la Sagra", domenica 15 aprile. Una giornata che coinvolge tutto il centro cittadino tra stand e degustazioni, musica e danza, e ancora spettacoli di illusionismo e spazi dedicati all'artigianato locale. In programma anche il Battesimo della Sella, con il giro guidato a cavallo per grandi e piccini a cura di Francesco Baratta, protagonista in serata del Gran Galà Equestre, a cura dell'associazione Cerda Cavallo.

L'associazione La Sicilia che produce organizza il Mercato del Contadino di Mondello, ogni domenica dalle 8 alle 14, con l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. Una ventina di produttori, provenienti da ogni parte della Sicilia, allestiscono il proprio gazebo con prodotti che spaziano dalla frutta e verdura ai formaggi, alla carne, all'olio, ai dolci, alla farina, e persino alla produzione di mozzarella. Qualità elevata, ma a prezzi convenienti, in un mercato dove produttori e consumatori possono incontrarsi. L’associazione si preoccupa di promuovere prodotti agricoli e zootecnici delle aziende agricole a lei associate dislocate in tutta la Sicilia attraverso mercati itineranti, aperitivi tradizionali e degustazione di vini siciliani, feste a tema e fornisce possibilità di catering.

Visita della Sala della Cavallerizza, ogni sabato e domenica di aprile alle 11.30, al Palazzo Branciforte. La Sala custodisce numerosi reperti che parlano in modo diretto o indiretto della stagione dell’anno che coincide con il risveglio della natura. Si scoprirà il mito di Kore, figlia di Demetra e Zeus rapita dallo zio Ade, signore degli inferi, sino alle vicende intersecate con quelle delle “due dee".

Tacus organizza, domenica 15 aprile alle 18.15, un itinerario dal titolo "Belladonna. Guaritrici e streghe, tra medicina e Inquisizione". Una passeggiata raccontata, un itinerario storico - antropologico che ricostruisce l’identità socio culturale e il rapporto sia con la Santa Inquisizione che con il Collegio medico. Dalla lettura delle ricette delle medichesse ai processi per maleficio, il tour mette in luce il filo sottile che separa l'arte di medicare con l'arte di avvelenare. Storie di donne e di veneficio, quest'ultimo da sempre associato alla figura femminile per la lunga tradizione che vede la donna impegnata nella manipolazione del cibo e delle erbe, basi essenziali per la produzione dei veleni.

