Gli eventi di domenica 17 dicembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 17 dicembre...

È tempo di Natale al Centro Commerciale Conca d'Oro: la galleria si addobba a festa per il consueto "Mercatino di Natale", aperto ai visitatori dal 25 novembre al 10 gennaio. La galleria si riempie di stand e banchetti con tante proposte a tema natalizio, dall'oggettistica agli accessori, dalle decorazioni agli addobbi, e in generale idee regalo adatte a tutte le esigenze.

In concomitanza con le festività natalizie, il Club Alpino Italiano organizza domenica 17 dicembre un'escursione molto particolare, al termine della quale sarà prevista la visita alla Masseria La Chiusa per il consueto convivio di Natale. L'escursione con partenza alle 9 prevede un cammino attraverso i sentieri della Rocca dell'Aquila, in prossimità della Masseria la chiusa. Il pranzo di Natale include primi, secondi, e dolci tipici della tradizione siciliana con prodotti locali.

Nel cuore del salotto del percorso arabo-normanno di Palermo torna la "Cittadella dell'Artigianato" di via Magliocco, aperta al pubblico dal 6 dicembre al 7 gennaio. Quest'anno la fiera natalizia firmata Confartigianato Sicilia, e realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale e dell'Anci Sicilia, offre spazio ad artigiani provenienti da tutta l'Isola, che potranno così far conoscere e promuovere le proprie opere nel capoluogo siciliano. In via Magliocco saranno allestite almeno 30 postazioni, tra le quali sarà possibile ammirare le creazioni di un orafo trapanese, di artigiani del legno provenienti da Siracusa e di alcuni maestri pasticceri di Messina. Dal 26 dicembre, inoltre, sarà organizzato uno show cooking al giorno, in collaborazione con alcuni chef dell' associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo, con la confederazione pasticceri italiani e con la federazione italiana gelatieri.

L'associazione La Sicilia che produce organizza il Mercato del Contadino di Mondello, ogni domenica dalle 8 alle 14, con l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. Una ventina di produttori, provenienti da ogni parte della Sicilia, allestiscono il proprio gazebo con prodotti che spaziano dalla frutta e verdura ai formaggi, alla carne, all'olio, ai dolci, alla farina, e persino alla produzione di mozzarella. Qualità elevata, ma a prezzi convenienti, in un mercato dove produttori e consumatori possono incontrarsi. L’associazione si preoccupa di promuovere prodotti agricoli e zootecnici delle aziende agricole a lei associate dislocate in tutta la Sicilia attraverso mercati itineranti, aperitivi tradizionali e degustazione di vini siciliani, feste a tema e fornisce possibilità di catering.

Da Porta Felice fino al Piano di Santa Teresa fuori Porta Nuova, lungo l'asse più antico della città, l'itinerario di questa passeggiata letteraria attraversa la Palermo di fine '700, vista con gli occhi di Leonardo Sciascia nel romanzo storico "Il Consiglio d'Egitto". Rievocando quel mondo fatto di riti mondani, conversazioni, protagonisti, idee, paure, speranze, viene ricostruita l’incredibile vicenda dell'arabica impostura nel contesto storico del riformismo borbonico antibaronale degli ultimi decenni del ‘700, visitando luoghi e palazzi simbolo del potere.

Il nuovo spettacolo teatrale per bambini dedicato al Natale dal titolo "Thank you Christmas", andrà in scena sabato 16 alle 16.15 e domenica 17 dicembre alle 10.45, sul palcoscenico del Cineteatro Lux di Palermo. Lo spettacolo di Orazio Bottiglieri ruota attorno alla storia di una famiglia che si appresta a festeggiare il Natale con un grande albero, un padre che riceve la brutta notizia di dover partire per lavoro prima della festività lasciando tutti tristi e rassegnati. Tra piccoli litigi fraterni e il desiderio di avere il proprio papà a casa il giorno di Natale, la storia affronta tematiche come l’amore per la famiglia e la speranza alimentata da un simpatico folletto natalizio un po’ dispettoso.

