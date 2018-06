appuntamenti

Gli eventi di domenica 17 giugno a Palermo

16/06/2018

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 17 giugno.

Un incontro dedicato all'arte contemporanea, all'interazione con la città e con il pubblico: domenica 17 giugno alle ore 11 l'appuntamento è al Teatro Garibaldi per uno degli appuntamenti "Bordless" della biennale d'arte nomade "Manifesta12". Nello specifico si tratta di "Borderless: Imagining a Borderless Future?" in cui gli artisti di Manifesta 12 saranno invitati a intervenire per parlare delle prospettive future.

Tradizioni e sapori di una volta: torna a San Mauro Castelverde ospita la "Sagra del Caciocavallo", con la 18esima edizione. Una vera e propria festa delle eccellenze locali con spazi dedicati all'artigianato, alla cucina casereccia e alla degustazione di pietanze preparate secondo le antiche ricette, promuovendo i costumi del popolo maurino che ha saputo conservare tradizioni e usanze. Sarà possibile gustare prodotti come a quagliata, a tuma, a ricotta, u cascavaddru. Completano il programma una mostra dedicata alle passate edizioni della sagra e l'esibizione musicale del Gruppo Folkloristico di San Mauro Castelverde, de I Tamburinari di Ficarazzi e di Stefania Costanzo.

Itinerario alla scoperta del castello di Gristia, domenica 17 giugno con raduno dei partecipanti alle 7.45 a piazza Croci. Il Castello di Gristia fu probabilmente costruito all' inizio del XIV secolo per volere di Francesco Ventimiglia, a difesa dell’omonimo feudo. Oggi segna l’inizio della parte più interessante dal punto di vista naturalistico e paesaggistico della riserva valle del fiume Sosio, che a monte arriva a lambire il paese di palazzo Adriano.

A Palermo arriva “Bicicl’arte self”, una passeggiata animata a bordo della propria bicicletta per scoprire in modo diverso e sostenibile la città, domenica 17 giugno con partenza dalla Feltrinelli. Lungo le vie del centro storico assieme ad una guida autorizzata, si potranno ammirare le bellezze architettoniche di Palermo ascoltando storie e curiosità. La passeggiata è adatta a tutti e non mancherà il momento relax con una pausa fresca e golosa.

L'associazione Isola Felice organizza la passeggiata alla scoperta delle Edicole votive di Santa Rosalia. Un'occasione per conoscere un patrimonio culturale della città di Palermo. Si inizierà da Piazza Monte di Pietà dalla prima edicola, con una celebrazione inaugurale, si proseguirà per la seconda a piazza Sant'Onofrio. La terza sosta è in via Venezia, la quarta alla Vucciria, la quinta in via Sedie Volanti, la sesta in Via Matteo Bonello, la settima in via Gioia Mia, l'ottava in Salita Ramirez, la nona in via delle Balate e la decima in Vicolo Brugnò.

