appuntamenti

Gli eventi di domenica 18 marzo a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2018 - 11:08:25 Letto 387 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 18 marzo.

Il Wwf Sicilia organizza l'escursione a Monte Catalfano, nel comune di Bagheria, in programma domenica 18 marzo. Raggiunta Bagheria via autostrada, si inizierà il trekking dall'ingresso Parco di Monte Catalfano nella litoranea di Mongerbino. Quindi si salirà per un sentiero forestale visitando le Zubbie (grotte perpendicolari) e il Cozzo San Pietro con vista panoramica sul golfo di Palermo. Dopo aver consumato la colazione al sacco nella area attrezzata si raggiungerà la cima del Monte Catalfano e quindi si ridiscenderà per raggiungere il punto di partenza. Rientro previsto a Palermo per le 18. Obbligatori solo gli scarponi da trekking.

L'associazione culturale “La Palermo dei Misteri” propone una passeggiata culturale alla scoperta dell'area islamica del Castello a Mare di Palermo. Domenica 18 marzo si potrà visitare attraverso un tour condotto dall'archeologo Pietro Giordano e dall'antropologo Carlo Di Franco, il "Castrum Inferiore", del periodo islamico - normanno. Il raduno dei partecipanti è previsto alle 10, a Piazza XIII Vittime, lato fontana.

Un sito ricco di storia e tesori nascosti che raccontano la Palermo marinara e manifatturiera, artistica e spirituale insieme. La borgata dell’Acquasanta sarà protagonista, domenica 18 marzo, del nuovo percorso guidato a cura di “Initinere”. Tra elementi sacri e popolari, il borgo marinaro - il toponimo prende il nome da una sorgente che scaturiva dentro una piccola grotta vicino la spiaggia - rappresenta una Palermo antica, tra dimore nobiliari e vita vissuta. L’itinerario si snoderà attraverso queste suggestioni, immaginando lo scenario dei secoli scorsi. Un elemento di particolare interesse riguarda l’acqua, definita “santa” per le sue presunte qualità salutari, legate alla cura di alcune patologie e malattie: i pregi sono elencati in una lapide che si trova nel cortile Bagni Minerali. La passeggiata culturale racconterà la storia partendo dall’Antica Fornace Maiorana che, nel secolo scorso, produceva la calce viva dentro un sito che nasconde una piccola città mineraria alle falde del Monte Pellegrino, scavata nel calcare della stessa roccia sopra la quale furono erette Villa Belmonte e la dimora di Villa Igiea. Borgo di pescatori con un suggestivo panorama, fu scelto dai Ventimiglia per costruire un piccolo gioiello d’arte tra marmi e stucchi che compongono la cappella ancora visitabile dentro la Chiesa di Maria SS. della Lettera, sulla piazza omonima che porta il nome della borgata, fondata nel 1698 da Girolamo Ventimiglia marchese di Geraci. Al termine dell’iniziativa, i partecipanti potranno degustare il caratteristico street food di Nino u’ Ballerino, ambasciatore internazionale della gastronomia tipica palermitana doc.

Un viaggio allegorico nell'opera del Sommo Poeta tra storie e personaggi, tra il turbinio di anime, da quelle dannate alle beate; un percorso di ascesi dall'Inferno della Vucciria fino all'estasi della Cattedrale: è il tema del tour "Palermo dantesca", organizzato da Tacus per domenica 18 marzo alle 16. Cosa sarebbe successo se Dante fosse vissuto ai giorni nostri e avesse ambientato la sua Commedia nella città di Palermo? Quali luoghi avrebbero ospitato inferno, purgatorio e paradiso e quali personaggi sarebbero finiti tra le spire dei suoi terribili gironi? Una passeggiata nell'universo dantesco che si snoda tra le viscere del circuito cittadino palermitano, tra ricostruzione storica e letteraria.

Esperienze Contadine organizza una visita e degustazione all'Azienda Agricola Zu Federicu di Castelvetrano in programma domenica 18 marzo. Partenza alle 9 da piazzale John Lennon a Palermo, con pullman dedicato al gruppo. Rientro a piazzale John Lennon alle 18. La giornata inizia con una passeggiata guidata alla Riserva Naturale Foce del Fiume Belice, per poi raggiungere l’azienda. Produzione di punta è il tipico carciofo spinoso di Castelvetrano, selezionato sin dai primi anni di attività. Durante la giornata viene offerta una degustazione del carciofo in tutte le sue declinazioni, insieme ai prodotti dell’orto invernale e all’olio Evo Dop "Nocellara del Belice".

Baucina torna a festeggiare il Patriarca San Giuseppe con una serie di eventi che tra fede e folklore rinnovano l'antica tradizione del luogo. Appuntamento da sabato 17 a lunedì 19 marzo. Tra i momenti centrali della festa, domenica 18 marzo, vi sono la rievocazione della fuga in Egitto della Sacra Famiglia, al termine della quale è possibile visitare la grande Tavulata di San Giuseppe presso la "casa del pellegrino", un tripudio di primizie vegetali e piatti e dolci della tradizione, espressione della devozione dei fedeli al Santo. Nel pomeriggio il centro di Baucina ospita il raduno dei gruppi folkloristici, al termine del quale si tiene la tradizionale Sagra della Sfincia, dedicata al tipico dolce della festa. E ancora, dalle 19 a tutti i presenti saranno offerti i cibi della Tavolata, in segno di gioia e condivisione dell'avvento della bella stagione.

