Gli eventi di domenica 19 novembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi previsti per domenica 19 novembre...

La Sicily Emotional tour organizza domenica 19 novembre alle ore 10.30 una visita guidata all’interno di Palazzo Francavilla splendido palazzo nobiliare che conserva al suo interno preziose opere d’arte e affreschi realizzati da importanti artisti come Giuseppe Enea, Rocco Lentini e Artemisia Gentileschi. Le sale sono riccamente abbellite da preziosi oggetti tra cui abiti, ventagli, porcellane, tabacchiere che testimoniano la vita delle famiglie nobiliari che abitarono il palazzo nei secoli Settecento e Ottocento, gli Sperlinga e i Francavilla. Accompagnati dagli attuali proprietari del palazzo, i Pecoraro, visiteremo meravigliose sale tra cui la Biblioteca, disegnata dall’architetto Ernesto Basile con pregiati mobili in rovere della ditta Ducrot, la Sala Rossa che custodisce il quadro “Cristo e la Samaritana al pozzo” della famosa pittrice del Seicento Artemisia Gentileschi e il giardino d’inverno decorato interamente a trompe l’oeil dal pittore Giuseppe Enea.

Punto di incontro: ore 10.00 davanti Palazzo Francavilla (via Ruggiero Settimo, 8 Palermo)

Durata visita: 1 ora

Costo visita: 15 euro (compresa visita guidata e ticket di ingresso)

Il tour si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria entro il 16 Novembre al t. 3276678054

Vivere una nuova esperienza insieme al proprio cucciolo è possibile in occasione della "Giornata del Cucciolo" organizzata dal Centro Cinofilo Mente Animale, domenica 19 novembre, evento rivolto ai cuccioli di età compresa tra i 3 e i 7 mesi. Mentre i piccoli amici a quattro zampe potranno godere del grande spazio in libertà del campo all'aperto, per i padroni sono previsti momenti di incontro e approfondimento su argomenti importanti per conoscere i bisogni del cucciolo nella vita quotidiana, quali come approcciarsi al proprio cucciolo nel migliore dei modi e come far approcciare gli estranei a lui, il gioco, gli strumenti per la passeggiata, come gestire le deiezioni in casa e i bisogni primari del cucciolo, come far conoscere al cucciolo i rumori nuovi e "strani" in casa e fuori. Al termine delle sessioni si tiene un coffee break, mentre gli educatori saranno a disposizione per eventuali chiarimenti e per un primo approccio alla mobility dog.

Torna per la sua 23esima edizione, domenica 19 novembre alle 9, la manifestazione sportiva "Maratona Città di Palermo", con raduno dei partecipanti all'interno dello Stadio delle Palme. La manifestazione si rinnova con un focus a sport, cultura e impegno sociale: tante le conferme delle scorse edizioni e alcune novità per la nuova. Ad essere premiate con un montepremi da 75 a 500 euro, le prime sei società italiane classificate nella maratona con un minimo di 30 atleti giunti al traguardo. Il tempo massimo per concludere la maratona sarà di 6 ore, di tre ore per la mezza maratona. Organizzata dall'associazione Medi@, la manifestazione è inserita nel calendario Fidal come Maratona "Bronze".

Nell'ambito della manifestazione "Palermo Racconta" ogni giorno, dalle ore 7 alle ore 23, è possibile partecipare agli "Itinerari del Gusto e delle Botteghe". Camminando lungo le vie del centro è possibile visitare i bistrot, i bar e le botteghe aderenti e aderire alle offerte valide proprio in occasione della manifestazione. Dalle spremute alle colazioni, dalle stampe fotografiche alle ceramiche bizantine, dagli aperitivi ai gioielli: "Palermo Racconta" consente così di conoscere alcune delle più interessanti realtà del centro storico.

