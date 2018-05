appuntamenti

Gli eventi di domenica 20 maggio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 20 maggio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/05/2018 - 16:02:13 Letto 331 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 20 maggio.

Cinema e buon vino: da domenica 20 a sabato 26 maggio Palermo torna a Palermo "SorsiCorti", il festival internazionale di cortometraggi, giunto alla sua dodicesima edizione. Organizzato dal Piccolo Teatro Patafisico di Palermo, il festival si inquadra all'interno degli eventi di "Palermo Capitale Italiana della Cultura" e come ogni anno vuole coniugare la convivialità del buon vino all’interesse per l’arte del cortometraggio: ogni proiezione sarà anticipata da una degustazione. Per l'intera settimana si susseguiranno così tanti film e cortometraggi (scarica il programma completo) accompagnati da degustazioni di buon vino e birra artigianale offerti dalle cantine Planeta e dall’azienda Birra Palermo.

Una gara amatoriale di torte a tema quella organizzata per domenica 20 maggio, alle 17.30, presso la sede del movimento Pro Sanctitate a Palermo. La gara di torte, in onore di Guglielmo Giaquinta, fondatore del movimento, premierà la torta più buona e la torta più bella, grazie ad una giuria tecnica.

Una giornata dedicata alle piccole, grandi realtà che operano a Palermo nel nome della solidarietà: al Parco Uditore arriva la "Festa del Terzo Settore" domenica 20 maggio. Dalle 9 alle 13 lo spazio verde del parco ospita gli stand delle principali associazioni del territorio: Amnesty International, ABIO Palermo, AIDA, AFAP, l'organizzazione di volontariato I Passi dell'Amore, Con.Vi.Vi l'Autismo, il Motoclub del Sol FMI, i Ragazzi di Jo, la cooperativa sociale Giovanni Paolo II, l'associazione Le Ali della Libertà, Eterotopia, Cotti in Fragranza, il Comitato AddioPizzo, l'associazione Chi Ama la Sicilia, la onlus Passpartout, Anirbas, LeAli, Legacoop Sicilia Occidentale e la VAPA- Vigilanza Antincendio Protezione Ambientale.

Una festa della legalità per rilanciare e puntare i riflettori sulla periferia di Palermo: "Sono Borgo Nuovo" è in programma domenica 20 maggio negli spazi del Parco Tindari, a Borgo Nuovo. L'iniziativa è promossa da ComPa con il patrocinio del Comune di Palermo, e vede la partecipazione di numerose associazioni, istituzioni e imprese del quartiere e della Polizia di Stato. Il programma, aperto gratuitamente a tutti, prende il via alle 9.30 con attività su educazione ambientale, attività ludiche per i bambini o dedicate agli animali, spazi dedicati alla clown terapia e dimostrazioni sportive, e prosegue con momenti di intrattenimento tra musica e balli di gruppo. L’idea di tale momento di incontro e condivisione nasce dalla richiesta di aiuto di una madre del quartiere Borgo Nuovo per il figlio, vittima di droga e spacciatori.

Costruire una cultura dell'incontro, contro ogni barriera e pregiudizio: è lo spirito della "Festa dei Popoli", evento conclusivo della "Settimana dei Migranti" aperto a tutti i cittadini con un ricco programma di attività. La "Festa dei Popoli" si svolge nel grande spazio verde del Foro Italico Umberto I di Palermo domenica 20 maggio, dalle 10 alle 20.30, tra arte, giochi, cucina e spettacolo. Una ludoteca animata da persone di culture diverse offriranno ai bambini l’opportunità di vivere un tempo speciale di gioco e di festa (ore 15), mentre gli alunni dei due Licei artistici della città esporranno i propri lavori realizzati sul tema dei migranti (ore 10). Alcune comunità etniche presenti in città daranno, inoltre, a tutti l’opportunità di gustare pietanze tipiche (ore 13), mostrando le bellezze dei propri Paesi di origine attraverso foto, tessuti e molto altro, con canti, danze, coreografie e abiti tradizionali (ore 18).

Torna uno dei più grandi eventi di calcio a 5 del territorio siciliano: il "Futsal All Star Game 2018" è in programma domenica 20 maggio al PalaOreto di Palermo. Una partita amichevole che vede sfidarsi in campo tutti i migliori giocatori dell'Isola divisi in due rappresentative, quella della Sicilia Occidentale e quella della Sicilia Orientale. Due compagini di prestigio formate dai giocatori che nella loro carriera hanno dato spettacolo e vinto titoli in ambito regionale e nazionale, portando lustro e visibilità all'intero movimento siciliano, allenate da quattro tecnici che in questa stagione hanno ottenuto risultati sportivi di rilievo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!