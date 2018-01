appuntamenti

Gli eventi di domenica 21 gennaio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 21 gennaio.

L'associazione La Sicilia che produce organizza il Mercato del Contadino di Mondello, ogni domenica dalle 8 alle 14, con l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. Una ventina di produttori, provenienti da ogni parte della Sicilia, allestiscono il proprio gazebo con prodotti che spaziano dalla frutta e verdura ai formaggi, alla carne, all'olio, ai dolci, alla farina, e persino alla produzione di mozzarella. Qualità elevata, ma a prezzi convenienti, in un mercato dove produttori e consumatori possono incontrarsi. L’associazione si preoccupa di promuovere prodotti agricoli e zootecnici delle aziende agricole a lei associate dislocate in tutta la Sicilia attraverso mercati itineranti, aperitivi tradizionali e degustazione di vini siciliani, feste a tema e fornisce possibilità di catering.

Nordic Walking Art in Palermo invita a partecipare domenica 21 gennaio al walking tour sportivo all'interno del Giardino Inglese a Palermo.

Per il ciclo "Tra le due case del Principe: a Palermo sulle tracce del Gattopardo", torna l'iniziativa del parco letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ideata e condotta da Michele Anselmi per Sicilia Letteraria. A partire dalla chiesa di San Giorgio dei Genovesi l'itinerario ripercorre gran parte dei luoghi del centro storico di Palermo che fanno da sfondo a episodi del romanzo: si svolge attraverso i due quartieri marinari, la Loggia e la Kalsa, e congiunge le due estreme dimore dello scrittore: la casa di via Lampedusa e la casa di via Butera. Fra questi due estremi si svolge il percorso denso di riferimenti all’opera letteraria di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sul canovaccio narrativo che integra notizie storiche, biografiche e di costume sono innestate le letture espressive di passi scelti tratti da "I Ricordi d’infanzia" e da "Il Gattopardo".

L'associazione Hombre organizza "Palermo come Manhattan: le torri medievali", passeggiata culturale in programma domenica 21 gennaio alle 10 con partenza da Villa Bonanno (davanti al monumento a Filippo V). Un itinerario, condotto dall'esperto Mario Pintagro, alla scoperta dei grattacieli medievali di Palermo, tra storia, aneddoti, curiosità e sorprese. In chiusura dell'incontro, il consueto quiz con premi offerti dagli sponsor.

Anche questa settimana torna l'appuntamento con Sicilia Letteraria e Michele Anselmi: da Porta Felice fino al Piano di Santa Teresa fuori Porta Nuova, lungo l'asse più antico della città, l'itinerario di questa passeggiata letteraria attraversa la Palermo di fine '700, vista con gli occhi di Leonardo Sciascia nel romanzo storico "Il Consiglio d'Egitto". Rievocando quel mondo fatto di riti mondani, conversazioni, protagonisti, idee, paure, speranze, viene ricostruita l’incredibile vicenda dell'arabica impostura nel contesto storico del riformismo borbonico antibaronale degli ultimi decenni del ‘700, visitando luoghi e palazzi simbolo del potere.

Da Quarto Tempo si inaugura una mostra fotografica che vede protagonisti gli splendidi paesaggi di Dario Mentesana. Gli scatti del fotografo immortalano e sospendono luoghi ameni, in cui la condizione di passaggio dello spettatore trova riposo nella contemplazione di ambienti incantati. L'inaugurazione della mostra - che rimarrà esposta per due settimane - è curata da Miriam Esther Gallina con l'allestimento di Provvidenza Padalino. L'appuntamento avrà inizio alle ore 19 di domenica 21 gennaio e a seguire sarà offerto un aperitivo rinforzato al Modcafé, dove il live set di Flavio Migliozzo accompagnerà con la sua musica del buon cibo.

