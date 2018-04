appuntamenti

Gli eventi di domenica 22 aprile a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 22 aprile...

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 22 aprile.

Seconda domenica di appuntamenti nel più grande parco di Palermo: domenica 22 aprile torna "La Domenica Favorita", iniziativa che chiude l'area verde al traffico per favorire una full immersion nella natura tra eventi culturali e sportivi. Il parco diventa così cornice di attività organizzate da diverse associazioni e da alcune delle più importanti realtà del territorio palermitano. Per questa seconda domenica, ad esempio, è in programma il volo in mongolfiera (a pagamento), che partirà dal Giardino dello Sport, o anche l'esibizione canina (gratuita) dei cani di salvataggio al Campo Ostacoli. E ancora, partendo da Villa Niscemi, si potrà partecipare a un progetto fotografico di Eidos o ascoltare la musica del gruppo di Ottoni del Conservatorio Bellini al Museo Pitrè.

Un unico evento in cui sono coinvolte dieci nazioni e numerose città soltanto dall'Italia: torna a Palermo, per il nono anno consecutivo, l'iniziativa internazionale di sensibilizzazione "Run for Parkinson's", in programma domenica 22 aprile con partenza dal Parco Uditore, promossa dall'associazione "Azione Parkinson in Sicilia". Si tratta di una corsa/camminata non competitiva per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema di questa malattia, il Parkinson. Giunta alla settima edizione, la manifestazione nasce per sostenere le associazioni a supporto degli ammalati e i loro familiari, ed è organizzata dall'associazione APiS. A due secoli dalla scoperta del Parkinson la manifestazione podistica rinnova la missione di aumentare la visibilità di questa patologia e testimoniare solidarietà ai malati attraverso un evento non competitivo che avrà luogo simultaneamente in varie città di tutta Italia. "Run for Parkinson’s" è aperta a tutti: chiunque potrà correre o camminare secondo le proprie possibilità. Un modo per esorcizzare il dramma di questa malattia, dimostrare che non chi ne soffre non deve fermarsi, arrendersi, ma correre. Ed anche un modo per tenere viva l'attenzione sulla malattia, per favorire il progresso e la ricerca affinché non si smetta di cercare una cura definitiva per sconfiggerne la progressione o la comparsa. Dalle 10 alle 13 è prevista anche l'animazione per i più piccoli, curata dall'associazione Chi Ama la Sicilia: una vera e propria festa per tutti i bambini presenti.

Alla scoperta di Cozzo di Paola, nell'ambito del programma escursionismo del WWF Sicilia Nord Occidentale, domenica 22 aprile, con appuntamento alle 8.15 a piazzale Giotto. Dopo un lungo ma facile trekking, si visiterà Cozzo di Paola che fa parte della catena dei monti di Palermo prospiciente alla grande arteria palermitana del Viale della Regione Siciliana verso Tommaso Natale e Sferracavallo. La collina di Cozzo Di Paola presenta, sul dosso sommitale e sui fianchi, un esteso affioramento di rocce carbonatiche, su cui i fenomeni atmosferici agiscono intensamente creando particolari forme superficiali tipiche dei terreni carsici. Assieme al professor Cipriano Di Maggio, docente di Geomorfologia all'università di Palermo si imparerà ad osservare il terreno roccioso su cui riconoscere la varia tipologia di tali forme di erosione superficiale. Il percorso offrirà continue viste panoramiche sulla Conca d’Oro e in particolare sulla Piana dei Colli e sui versanti di Monte Pellegrino e Monte Gallo ad essa rivolti. Per il raggiungimento del punto d’inizio dell’escursione verranno utilizzate auto private, e le spese di viaggio verranno condivise fra gli occupanti di ogni singola auto. È consigliato indossare scarponi da escursionismo senza i quali non si potrà partecipare all'escursione, scarpe di ricambio per poterle indossare a fine escursione ed evitare così di sporcare l’auto nella quale si è ospiti, ed infine è consigliato portare dei bastoncini da trekking.

Visita della Sala della Cavallerizza, ogni sabato e domenica di aprile alle 11.30, al Palazzo Branciforte. La Sala custodisce numerosi reperti che parlano in modo diretto o indiretto della stagione dell’anno che coincide con il risveglio della natura. Si scoprirà il mito di Kore, figlia di Demetra e Zeus rapita dallo zio Ade, signore degli inferi, sino alle vicende intersecate con quelle delle “due dee".

Passeggiata alla scoperta delle librerie storiche del Cassaro con “La Via dei Librai”, domenica 22 aprile alle 16, con partenza dai Quattro Canti. Il Cassaro è la trama cittadina che sin dagli inizi ha caratterizzato l’identità culturale di Palermo, dal piede fenicio punico alla poesia dell’arte barocca, fino alle manifestazioni di vario tipo che hanno animato la città. Oggi questa strada si caratterizza anche per la presenza dei librai, fulcro commerciale della strada, portatori di vari elementi socio culturali e che attraverso i loro racconti mostreranno libri e aneddoti sulla città. Il percorso in programma prevede Quattro canti, libreria del Corso, libreria Alaimo, piazza Bologni, libreria del Cassaro, libreria Zacco, biblioteca centrale della Regione Siciliana, libreria Portinaio, libreria Vaccaro e piano della Cattedrale.

