Gli eventi di domenica 24 dicembre a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/12/2017 - 09:24:00 Letto 383 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 24 dicembre.

Il Natale quest’anno arriva con i pattini ai piedi: riapre "Palermo on Ice" nel Pattinodromo del Giardino Inglese, la pista su ghiaccio più grande della città, dal 6 dicembre al 14 gennaio 2018. In uno spazio grande oltre 800 metri quadrati al coperto e realizzato con materiali ecosostenibili, bambini e adulti potranno indossare calzini monouso e cuffietta, pattini e casco o cavalcare uno slittino e andare sul ghiaccio anche accompagnati da un pattinatore professionista. La pista rimarrà aperta ogni giorno dalle 10 a mezzanotte, e il venerdì, il sabato e la domenica fino all'1. di notte). L’ingresso costa 5 euro per chi vorrà pattinare mezz’ora, 7 euro per un’ora di giri sul ghiaccio, ai quali si sommano1 euro per chi vuole pattinare servendosi dell’aiuto-pattino e 5 euro per lo slittino.

Nel cuore del salotto del percorso arabo-normanno di Palermo torna la "Cittadella dell'Artigianato" di via Magliocco, aperta al pubblico dal 6 dicembre al 7 gennaio. Quest'anno la fiera natalizia firmata Confartigianato Sicilia, e realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale e dell'Anci Sicilia, offre spazio ad artigiani provenienti da tutta l'Isola, che potranno così far conoscere e promuovere le proprie opere nel capoluogo siciliano. In via Magliocco saranno allestite almeno 30 postazioni, tra le quali sarà possibile ammirare le creazioni di un orafo trapanese, di artigiani del legno provenienti da Siracusa e di alcuni maestri pasticceri di Messina. Dal 26 dicembre, inoltre, sarà organizzato uno show cooking al giorno, in collaborazione con alcuni chef dell' associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo, con la confederazione pasticceri italiani e con la federazione italiana gelatieri.

Il Natale arriva anche al Mercato Excelsior - Oratorio dei Sapori di Palermo per una domenica, quella del 24 dicembre a partire dalle 11.30 all'insegna della musica e dei giochi per bambini. Alle 11.30 l'attore e narratore Vito Bartucca e il burattinaio Salvino Calatabiano mettono in scena lo spettacolo "Bianca Cipudda", tratto dfalla favola di Giuseppe Pitrè e contenuta nei volumi “Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani”. Bianca Cipudda è vittima di un incantesimo che non le permette di sposarsi. Il giovane Peppino Mancuso si innamora follemente di lei e a rischio della propria vita, con l’aiuto di Crapapelata e donna Lucina Gambino, cercherà di spezzare il terribile maleficio. In occasione del centenario della morte del grande studioso, il "Teatro degli Spiriti" dedica a lui questo esilarante ed imprevedibile spettacolo. Alle 18.30 ha inizio il Concerto del Quartetto Solarte che eseguirà brani tratti dal repertorio natalizio americano e dalle tradizioni popolari siciliane. Il "Quartetto Solarte" è composto dai musicisti Linda Armetta, voce, Lavinia Garlisi, flauto, Ivan Greco, violino, Mauro Greco, violoncello. Linda Armetta è una cantante da anni nota nel panorama musicale come poliedrica interprete di musica jazz e di bossanova. Da molti definita l'erede di Rosa Balistreri, ha recentemente inciso un disco con testi in siciliano e musiche scritte da lei stessa. Lavinia Garlisi, Ivan Greco e Mauro Greco sono musicisti diplomati presso il Conservatorio di Musica, che collaborano con orchestre di grande livello, italiane ed estere.

La magia delle feste invade il centro storico di Palermo con il primo "Merk'Art di Natale" organizzato dal Comitato MerkArt, allestito in piazza Sant'Anna e piazza Aragona dall'8 dicembre al 7 gennaio. L'area pedonale sarà popolata da produttori e artisti del territorio, con le esposizioni vintage e di artigianato handmade a cura di Party Lab (dal 13 dicembre) e i produttorio bio e km 0 nei weekend. Il tutto condito da attività culturali e intrattenimento per grandi e piccini.

Due giorni alla scoperta di uno scrigno di preziosità che incanta e affascina: sabato 23 e domenica 24 dicembre alle ore 12 il Chiostro dei Benedettini di Monreale apre le porte per un viaggio tra religione e culti antichi. Un vero cammino di scoperta, un'occasione unica per conoscere le peculiarità di due dei centoquattordici capitelli scolpiti del Chiostro, sui quali sono raffigurate la Natività e una figura misteriosa che riconduce al Mitra di origine iranica. Due religioni diverse ma non tanto lontane, o almeno così sembra. Il Chiostro racconta così un sincretismo culturale di grande originalità in Sicilia, simbolo di un tempo in cui si conviveva senza drammi.

