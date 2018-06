appuntamenti

Gli eventi di domenica 24 giugno a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 24 giugno...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/06/2018 - 12:57:21 Letto 381 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 24 giugno.

Un cammino che, da giugno a settembre, si snoda tra proiezioni cinematografiche, osservazioni del cielo, teatro e musica: il Teatro Arena Villa Filippina di Palermo inaugura la sua stagione estiva con la proiezione di "In guerra per amore", domenica 24 giugno alle ore 21. La proiezione fa parte del settore "CineArena" della stagione estiva, affidato al direttore artistico Orazio Bottiglieri che riporta il cinema sotto le stelle a Villa Filippina dopo anni di assenza. Nello specifico, Bottiglieri dà vita a "Registi all'Italiana", rassegna comprende cinque film diretti da altrettanti registi italiani. Come già accennato, la prima proiezione è quella di "In guerra per amore", ultima pellicola di Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif.

La Make up Training Academy di Palermo da vita a "Mut Attack": domenica 24 giugno dalle 17 quattordici make up artist ex allievi dell'accademia invaderanno le vie del centro storico realizzando lavori di make up cinematografico a cielo aperto. Gli attori provenienti dalla Shakespeare Theatre Academy saranno truccati in versione Zombie e in versione Wonder Woman. Per l'occasione l'accademia si avvale della collaborazione di professionisti del settore come Salvo Bartolone, esperto in effetti speciali, e Atom.inc, che cura la produzione video dell’evento. Sarà inoltre presente un punto gazebo in piazzetta Bagnasco per ritirare i gadget, confrontarsi con i make up artist e ricevere maggiori informazioni sull’accademia.

La bellezza dei fondali, l'archeologia subacquea, il mare come filo conduttore: da lunedì 18 a domenica 24 giugno arriva a Ustica la cinquantanovesima edizione della "Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee". La manifestazione comprende tanti eventi: si va dalle immersioni subacquee negli itinerari archeologici agli stage di apnea, dalle escursioni in barca alle grotte dell’isola, snorkeling e sport acquatici, passando per conferenze, tavole rotonde, rassegne di video, interviste e testimonianze dal pianeta mare vissuto a 360 gradi. L'appuntamento, inquadra all'interno di "Ustica Villaggio Letterario" culminerà con la cerimonia di consegna dei "Tridenti d’Oro" e degli "Academy Award": i primi vengono consegnati a chi ha sapientemente usato l’immersione come strumento di indagine scientifica, i secondi a società, enti e associazioni che siano particolarmente meritevoli nelle attività subacquee. I premi sono presentati dal presidente dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee e assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Sebastiano Tusa e dal giornalista e vice presidente vicario dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee Pippo Cappellano.

Percorsi gastronomici, storico artistici, alla scoperta di giardini arabi o adatti ai bambini: sono gli itinerari di "Le mille e una Palermo", manifestazione interna al calendario di "Palermo Capitale italiana della Cultura". Domenica 24 giugno alle ore 10 l'appuntamento è con "Palermo città-mercato": un viaggio tra i mercati arabi e il cibo da strada, che prevede la visita al mercato e la degustazione di cibo da strada. Il percorso ha una durata di 3 ore ed è in lingua inglese. Rivolta a un massimo di venti partecipanti, la passeggiata permette di scoprire i mercati da un punto di vista inusuale.

L’associazione Archikromie, nell’ambito del progetto “Le Vie del Sacro e del Profano, Sacri Profanique Itinera. Felicis Urbis Panhormi” propone una visita artistico-teologica nella monumentale chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo. La narrazione artistico-teologica sarà curata da Monica Cerrito e Federica Nocilla. Dalle 11 alle 13 il permesso di visita sarà per tutti 1 euro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!