appuntamenti

Gli eventi di domenica 25 febbraio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 25 febbraio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/02/2018 - 14:02:38 Letto 331 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 25 febbraio.

Il centro commerciale La Torre ospita una domenica a tutto fitness con la tappa palermitana di "BFit - Free Your Energy", organizzato da BFit Pro, domenica 25 febbraio dalle 10.30 alle 21. Tra nomi celebri dell'ambiente, anche a livello internazionale, i partecipanti potranno prender parte a un ricchissimo programma di "allenamento", dividendosi tra le più disparate discipline dal Pilates al Jumple, dalla Zumba al Crush Style, dal Fit Boxe al Freestyle, e molte altre. Tra gli ospiti d'eccezione dell'evento, celebri nell'ambiente anche a livello internazionale, troviamo gli istruttori Hermann Melo, Diana Serena, Laura Cristina e Silvio Magro.

Il Veteran Car Club Panormus presenta la seconda "Coppa Panormitan 1904 - 2018", ovvero la grande rievocazione della prima gara organizzata da Vincenzo Florio tra Palermo e Monreale, due anni prima della mitica Targa Florio. La gara, valida per la finale del campionato nazionale ASI, prende il via dal Motor Village di Palermo domenica 25 febbraio alle 9. Dopo aver percorso le strade del centro cittadino e aver visitato il Real Albergo delle Povere, si percorrerà la strada in salita in direzione Monreale. Nella cittadina normanna, poi, seguiranno il pranzo presso Il Giardino degli Aranci e la premiazione dei vincitori.

Pollina, nel cuore del Parco delle Madonie, ospita la quarta edizione della Sagra del Cinghiale, domenica 25 febbraio. L'evento, dedicato al "re" delle Madonie, amato da tutti gli amanti della carne, è organizzato e promosso dal Comune di Pollina e propone una ricca giornata di gusto ed eventi. A partire dalle 9 in piazza Duomo sarà possibile gustare il cinghiale in tutte le sue varianti, e assistere a show cooking in cui si terranno dimostrazioni culinarie su piatti e specialità tipiche del territorio. Il tutto allietato da tanta buona musica, con spazi dedicati ai più piccoli tra giochi e animazione.

L'associazione La Sicilia che produce organizza il Mercato del Contadino di Mondello, ogni domenica dalle 8 alle 14, con l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. Una ventina di produttori, provenienti da ogni parte della Sicilia, allestiscono il proprio gazebo con prodotti che spaziano dalla frutta e verdura ai formaggi, alla carne, all'olio, ai dolci, alla farina, e persino alla produzione di mozzarella. Qualità elevata, ma a prezzi convenienti, in un mercato dove produttori e consumatori possono incontrarsi. L’associazione si preoccupa di promuovere prodotti agricoli e zootecnici delle aziende agricole a lei associate dislocate in tutta la Sicilia attraverso mercati itineranti, aperitivi tradizionali e degustazione di vini siciliani, feste a tema e fornisce possibilità di catering.

È il Mandorlo il protagonista del primo brunch domenicale organizzato da Villa Boscogrande, che si terrà domenica 25 febbraio, tra atmosfere nobiliari, bellissimi giardini e la storia della villa gattopardiana. Un menù dedicato e pensato per gli amanti delle mandorle, che sarà ingrediente assoluto di tutte le preparazioni gastronomiche proposte. Il menu prevede taglieri di salumi e formaggi con la marmellata di mandorle; caponata di mandorle con le foglie di mandorle tostate; cous cous di pesce all’agrigentina; focaccia siciliana e pesto di mandorle; monachine di manzo in crosta di mandorle. Si prosegue con casarecce pesto di mandorle e speck; lonza di maialino con crema di mandorle e aglio dolce; pudding di mandorle, verdure in pastella con farina alle mandorle. E per finire i dessert: crostate alle mandorle, la cassata siciliana, torta mandorlata.

La Birreria Dortmund Platz di Palermo ogni mercoledì, giovedì e domenica propone l'aperitedesco. Dalle ore 18.30 alle 20.30 potrete accompagnare un boccale di birra artigianale tedesca alla spina, un cocktail alcolico o analcolico oppure un calice di vino con un piatto/tagliere di specialità tedesche al prezzo di 8 euro.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!