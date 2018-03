appuntamenti

Gli eventi di domenica 25 marzo a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 25 marzo.

Il Fondo Ambiente Italiano presenta la 26esima edizione delle "Giornate Fai di Primavera": in tutta la Sicilia oltre 100 monumenti e giardini aprono gratuitamente al pubblico nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 marzo, un'occasione per scoprire gli aspetti storici e artistici delle meraviglie siciliane. La città di Palermo si fa teatro dell'iniziativa con le aperture di alcuni tra i luoghi più caratteristici ed emblematici, dal Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, alle Sale del Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano, insieme a una parte del prospetto della Cappella Palatina. Sarà possibile visitare, ancora, il Palazzo Pretorio o Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, e il Palazzo Comitini, prezioso gioiello barocco che rievoca i fasti del Gattopardo e attualmente sede della Città Metropolitana di Palermo. In provincia sono previsti l’itinerario "Alla scoperta Castelbuono", con le visite guidate ai principali edifici civili e religiosi della cittadina medievale, mentre a Bagheria aprono Villa Naselli Aragona Cutò, Villa Filangeri di Santa Flavia e Villa Galletti San Cataldo con la sua camera dello scirocco. Nelle due giornate, inoltre, il Castello dei Ventimiglia di Castelbuono rivivrà le suggestive atmosfere del passato: i visitatori saranno accompagnati dai ragazzi delle scuole superiori di Castelbuono in abiti medievali, che introdurranno il pubblico alla conoscenza della storia del Castello e delle sue preziose collezioni. A Caccamo apre il meraviglioso Castello, mentre a Carini è previsto l'itinerario "Storia di una comunità tra pietre e spazi" con le visite della Chiesa del Purgatorio, della Chiesa degli Agonizzanti e della Chiesa di San Vincenzo, generalmente chiuse al pubblico. Infine a Corleone si tiene "Venerabili virtù: storie di Santi e di Beati", itinerario tra la Chiesa di San Bernardo, il Complesso Parrocchiale di San Leoluca, la Chiesa Madre di San Martino e la Casa museo Madre Teresa Cortimiglia.

La Settimana Santa ai Fornai è uno degli appuntamenti più attesi durante il periodo pasquale a Palermo, figlia di una tradizione lunghissima che si ripete ogni anno coinvolgendo fedeli e non in uno spettacolare programma dedicato alla Passione e morte di Cristo. A cura della Venerabile Confraternita di Maria Santissima Addolorata dei Fornai, della Chiesa di San Giuseppe Cafasso all'Albegheria, quest'anno l'evento fa parte del programma di "Palermo Capitale della Cultura 2018 (leggi articolo).

Le celebrazioni della Settimana Santa nella Cattedrale di Palermo, presiedute dall'Arcivescovo Corrado Lorefice, prendono il via domenica 25 marzo con la benedizione delle palme (leggi articolo).

Tre giorni dedicati agli appassionati di botanica, con un focus sulla biodiversità degli agrumi: l'Orto Botanico di Palermo ospita la nuova edizione di "Zagara di Primavera", con mostre, laboratori e convegni a tema. La mostra-mercato è aperta al pubblico da venerdì 23 a domenica 25 marzo, dalle 9 alle 18, con un ticket d'ingresso di 3 euro. Durante i tre giorni della mostra-mercato, i cui proventi saranno destinati al sostegno dell’Orto Botanico, il pubblico avrà la possibilità di riscoprire le strutture e gli spazi dell’Orto che vanta oltre duecento anni di attività, ammirando le sue ricche collezioni e gli alberi monumentali. Lungo i viali sono esposte migliaia di piante, tra cui numerose varietà di rose, orchidee, succulente, plumerie, gelsomini, bouganville, piante acquatiche, epifite, aromatiche, bambù, oltre ad entità tipiche degli ambienti mediterraneo, tropicale e sub-tropicale. Sono organizzate, inoltre, visite guidate, seminari specialistici con la partecipazione di studiosi e tecnici, nonché laboratori per adulti e bambini sulle tecniche di giardinaggio, sugli innesti, sulle realizzazione e manutenzione dei bonsai, realizzazione di un erbario. Previsto anche un corso per adulti e bambini sulla pittura ispirata al mondo vegetale.

Una visita guidata della durata di 75 minuti alla scoperta della nuova Agorà e delle collezioni del museo regionale "Antonino Salinas" di Palermo. L'evento, organizzato da CoopCulture, si svolgerà sabato 24 e domenica 25 marzo alle 11. I visitatori saranno accompagnati tra i "tesori" del museo archeologico: dalla cosiddetta "Pietra" di Palermo, frammento di una stele, importante per la ricostruzione delle fasi più antiche della storia egiziana, ai frammenti ritrovati nella zona di Selinunte, passando dal "torso" dello Stagnone, fino alla momunentale statua di Zeus di Solunto. Si potrà ammirare, inoltre, il complesso scultoreo costituito dalle gronde a testa leonina del Tempio della Vittoria di Himera e la ricostruzione del grande frontone con maschera di gorgone del Tempio C di Selinunte.

