Gli eventi di domenica 26 novembre a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/11/2017 - 17:39:01 Letto 682 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi previsti per domenica 26 novembre.

Appassionati di anime, fumetti, manga, videogames, serie tv: tutti sono chiamati a raccolta in occasione della prima edizione di "I - Cosplay", tra sfilate, giochi e contest in programma domenica 26 novembre all'I Sound Club di Palermo. Durante la giornata si potrà partecipare, singolarmente e a squadre, a numerose gare, tra karaoke, battaglie di twerk, sarabanda, separation anxiety, swag unicorn e molto altro, il tutto accompagnato da una photo zone aperta a tutti, un'area food a cura di Magione29, un'area maid cafè a cura di Meromero musica e dj set e lo show light di Mirko Meola. Grande attesa, inoltre, per la grande sfilata cosplay, alla quale possono partecipare tutti con il proprio costume fatto a mano. Previsto per il vincitore, scelto da una giuria composta da Martina Gallano, Alessandro Aiello, Gaetano Drake e Cristal Cosplay , un premio in denaro.

Lipu Palermo invita a partecipare domenica 26 novembre all'escursione con birdwatching, all'interno della Riserva Naturale del Bosco della Favara attraverso il Bosco Granza e il Lago Bomes. Istituita nel 1997 la Riserva Naturale Orientata “Bosco della Favara e Bosco Granza” è affidata in gestione all’Azienda Foreste Demaniali. Immersa in un’aera interna della Sicilia e poco battuta, tra i territori di Montemaggiore Belsito, Aliminusa, Sclafani Bagni e Cerda.

Tornano le visite guidate allo Stabilimento Tutone Anice Unico: sabato 25 novembre dalle 16 alle 20 e domenica 26 dalle 9:30 alle 13:30 il Museo Tutone accogliere turisti e curiosi per un tour all'interno degli stabilimenti storici dell'azienda. Entrando la museo si scopre l'origine dell'acqua e zammù bisogna tornare alla Fieravecchia, oggi piazza Rivoluzione, dove nel 1813 l'azienda Tutone nel laboratorio di una drogheria cominciò a produrre anice e impiantò un chiosco per la vendita della straordinaria bibita, imperdibile per tutti i nobili all'uscita del teatro Santa Cecilia. L’uso di mescolare l'acqua con l'anice affonda le radici al periodo della dominazione araba, ma l’antica ricetta del distillato “anice unico” è un segreto custodito in cassaforte da sette generazioni della famiglia Tutone. In programma anche un rinfresco offerto dall'azienda a base di acqua e zammù e stuzzichini.

Torna a Palermo la grande "Fiera di Natale" di viale Regione Siciliana (di fronte al Carcere Pagliarelli), in un'ampia area interamente dedicata allo shopping, al buon cibo e al divertimento, dal 28 ottobre al 7 gennaio. La Fiera quest'anno si amplia e, oltre al consueto Luna Park, con tutte le attrazioni e le giostre del momento, presenta il nuovo Food Village, con stand interamente dedicati alle leccornie tipicamente natalizie e allo street food, per grandi e piccini. La Fiera è aperta tutti i giorni, dalle 16 alle 24 nei feriali e dalle 10 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi e dispone di un'ampio parcheggio riservato ai visitatori.

Anche questa domenica, appuntamento al Great House 67: si inizia alle 20.30 con un'apericena servita al tavolo (solo su prenotazione) al costo di 12 euro, che comprende: patate a spicchi, coscetta di pollo allo spiedo, chicken nugghets, verdure grigliate, bruschetta di pomodoro, fungo gratinato, paninetti con pollo al curry, formaggi, fusilli con pomodorini e zucchina fritta. Dalle 22.30 si canta e si balla con il super karaoke show a cura di Maledeo e Pamela Buttitta e a seguire dj set con balli di gruppo, caraibico, italiano, trash, ad ingresso gratuito.

