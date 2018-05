appuntamenti

Gli eventi di domenica 27 maggio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 27 maggio...

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 27 maggio.

La Fiera del Mediterraneo di Palermo torna ad essere un punto di riferimento per la città: anche quest'anno da sabato 26 maggio fino a domenica 10 giugno, la manifestazione animerà il polo fieristico cittadino di via Anwar Sadat. Aperta ogni giorno dalle 16 a mezzanotte, la Fiera torna con un'edizione trasformata, ancora più ricca: saranno allestiti nuovi padiglioni e spazi espositivi, con grande attenzione per l'artigianato di piccole e grandi realtà locali ed esposizioni che riguarderanno, come sempre, gli ambiti più disparati. Occhi puntati anche sulle novità: dalle automobili all'arredo, all'interno sarà possibile trovare tutti gli oggetti d'avanguardia presenti sul mercato. Inoltre, saranno presenti nell'area ristoro - da quest'anno collocata nell'area terrazze - non solo tante tipologie di street food palermitano ma anche diversi piatti della grande cucina internazionale. La Fiera diventa inoltre ancora più ricca grazie alla collaborazione con alcuni grandi Paesi: esporrà le sue creazioni anche una delegazione spagnola.

Tutti in moto su Monte Pellegrino: torna a Palermo la "Motoakkianata", evento FMI giunto alla 19esima edizione e patrocinato dalla Regione Sicilia. Appuntamento domenica 27 maggio alle 9 presso il Centro commerciale Forum con l'apertura delle iscrizioni alla moto-processione, che prende il via alle 11. Come da tradizione alle 12 si svolge la benedizione dei caschi da parte del reggente del santuario di Santa Rosalia, Don Gaetano Ceravolo, mentre alle 13 si tiene il pranzo di gruppo. Durante la giornata si alterneranno momenti di musica live e alcuni riconoscimenti verranno assegnati ai motociclisti partecipanti. Parte delle quote di iscrizione sarà devoluta in beneficenza al Grest Don Orione di Palermo. Per l'occasione, inoltre, verranno raccolti tappi di plastica di ogni genere per conto dell'associazione Vivere La Speranza "Paola Fricano" di Brolo, per il finanziamento di un centro oncologico.

Dimostrazioni, sfilate e incontri di approfondimento: il mondo della cinofilia si da appuntamento al Dog Paradise di Palermo per la nuova edizione del "BauFest Spring Edition", in programma domenica 27 maggio. L'evento si apre con la presentazione delle attività (ore 10) e con la dimostrazione di salvataggio e la dimostrazione sportiva della Scuola Italiana Cani Salvataggio (ore 11). Alle 12 è previsto un incontro dedicato ai metodi contro la caduta del pelo a cura di BeautyPet&Spa, seguito alle 13 da una pausa pranzo in area bar. La giornata riprende alle 14 con il "Battesimo dell'acqua" per cani in compagnia dell'istruttore cinofilo Marcello Messina, mentre alle 15 l'area giochi Agility sarà a disposizione dei partecipanti per alcune prove gratuite. La manifestazione si chiude alle 16 con una sfilata amatoriale aperta a tutti i cani partecipanti con premiazione finale. Dalle 10 alle 13, inoltre, è prevista la consulenza gratuita da trenta minuti dell’istruttore cinofilo Marcello Messina (6 posti su prenotazione) e dalle 10 alle 12 Marco Giambrone di BeautyPet&Spa effettuerà delle toelettature base con eventuale stripping (4 posti su prenotazione).

Una passeggiata in bicicletta pensata per tutta la famiglia: domenica 27 maggio l'appuntamento è con "Il Giro di Iato", una visita a tappe su due ruote alla scoperta di vicoli, stradine e trazzere inedite dell'area archeologica di Monte Iato. Il raduno è alle 9 all'antiquarium Case d'Alia, sia per chi ha una bici che per chi vuole noleggiarne una. Le bici ideali - affittabili - sono quelle da trekking o da touring, sia elettriche che standard a pedali. È sconsigliata la partecipazione con le city bike. La durata della passeggiata è di due ore, durante le quali i partecipanti saranno accompagnati da un operatore che racconterà l’area archeologica e i reperti dell’Antiquarium, facendo particolari riferimenti al valore dello sport nel mondo antico. Il punto di arrivo è il Lago di Piana.

Una Palermo variegata, piena di storia: è quella restituita dagli itinerari di "Le mille e una Palermo", manifestazione interna al calendario di "Palermo Capitale italiana della Cultura". Domenica 27 maggio l'appuntamento è alle 10.30 con "Palermo, città arabo-normanna" un percorso storico-artistico a piedi. Durante il percorso la città verrà raccontata ai partecipanti (in inglese). La passeggiata, della durata di tre ore, parte dalla biglietteria di Palazzo Reale (piazza Indipendenza) e seguirà un percorso storico artistico rivolto a un massimo di trenta partecipanti.

In occasione della “Settimana della cultura e del gioco”, l’associazione Di sana pianta organizza per domenica 27 maggio dalle 10 passeggiate animate alla scoperta di Palermo, con partenza da piazza Pretoria. L’evento festeggia la conclusione della “Carovana dei Diritti” ideata e realizzata dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza del comune di Palermo, Pasquale D’Andrea.

