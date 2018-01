appuntamenti

Gli eventi di domenica 28 gennaio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 28 gennaio...

Misilmeri si colora a festa in occasione della nuova edizione del Carnevale Misilmerese, con la tradizionale sfilata in programma domenica 28 gennaio e domenica 11 febbraio. Il festoso corteo parte alle ore 16 dalla Cappella di San Giusto, in corso Gaetano Scarpello, percorrendo le vie del centro fino a piazzale Nassirya. Al termine della sfilata in piazzale Nassirya, inoltre, sarà possibile degustare i dolci tipici misilmeresi del periodo di Carnevale.

L'associazione La Sicilia che produce organizza il Mercato del Contadino di Mondello, ogni domenica dalle 8 alle 14, con l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. Una ventina di produttori, provenienti da ogni parte della Sicilia, allestiscono il proprio gazebo con prodotti che spaziano dalla frutta e verdura ai formaggi, alla carne, all'olio, ai dolci, alla farina, e persino alla produzione di mozzarella. Qualità elevata, ma a prezzi convenienti, in un mercato dove produttori e consumatori possono incontrarsi. L’associazione si preoccupa di promuovere prodotti agricoli e zootecnici delle aziende agricole a lei associate dislocate in tutta la Sicilia attraverso mercati itineranti, aperitivi tradizionali e degustazione di vini siciliani, feste a tema e fornisce possibilità di catering.

L'associazione Tacus ripropone, domenica 28 dicembre, il tour "I Beati Paoli e il mistero della setta", una passeggiata letteraria e storico-antropologica, che conduce i partecipanti all’interno di una Palermo antica. Una Palermo ricca di intrighi e misteri, alla scoperta dei luoghi della sinistra setta dei Beati Paoli, tanto cara alla tradizione siciliana e resa celebre da Luigi Natoli in uno dei suoi romanzi più celebri. Partendo dalla visita all'interno delle Catacombe Paleocristiane di Porta d'Ossuna - cimitero prima, poi uno degli accessi privilegiati alle vie della Palermo sotterranea ai tempi del romanzo del Natoli. Si prosegue poi lungo il dedalo di vie e vicoli del Mandamento Monte di Pietà fino a piazzetta Settangeli. In caso di condizioni meteo avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e /o altri imprevisti organizzativi, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento in programma dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

L'associazione culturale "La Palermo dei Misteri" invita a partecipare, domenica 28 gennaio, a una passeggiata inusuale, alla scoperta del cimitero monumentale di Santa Maria di Gesù. Questo cimitero, uno dei più antichi di Palermo, sito alle falde di Monte Grifone, fa parte del complesso monumentale di Santa Maria di Gesù, oggi importante santuario. Troviamo in questo luogo le cappelle funebri di importanti famiglie e personaggi illustri che vissero a Palermo, quali quella dei Florio, dei Chiaramonte Bordonaro, dei Valguarnera, di Enrico Albanese, di Paolo Borsellino, e tanti altri monumenti. Interessanti sono anche il monastero e la chiesa, dove troviamo, tra l'altro, in una teca trasparente, le spoglie, in parte incorrotte, di SanBenedetto il Moro, importante patrono, con Santa Rosalia, della nostra città. Risalendo, poi, il sentiero che sale per la montagna, tempo e fisico permettendo, troveremo il millenario cipresso che, narra la leggenda, nacque da un bastone piantato in terra da San Benedetto. In questa splendida passeggiata saremo accompagnati dalla professoressa Giuliana Costa e dalla professoressa Angela Ajola, studiose di questi luoghi, che già avete avuto opportunità di conoscere ed apprezzare in occasione della visita al cimitero di Santo Spirito - Sant'Orsola.

In occasione della Giornata della memoria, si svolge domenica 28 gennaio alle 18 la presentazione del volume "La dura memoria della Shoa" (Navarra Editore) a cura di Carmelo Botta e Francesca Lo Nigro, contributi di Rosa Cuccia e Michelangelo Ingrassia. Nonostante rappresenti l’evento più drammatico e catastrofico della storia del Ventesimo secolo, la Shoah corre oggi il rischio di trasformarsi in un ricordo lontano, distante da noi. La banalizzazione della tragedia, la sua narrazione distaccata, è la sfida con cui dovranno confrontarsi le nuove generazioni di questo Ventunesimo secolo. Da qui la necessità di un nuovo approccio, dentro e fuori la scuola, per trattare dello sterminio nazifascista di milioni di persone in una veste nuova, maggiormente empatica, meno retorica. La dura memoria della Shoah è composto da tre sezioni – una dedicata alla ricostruzione storica del contesto, una alla testimonianza diretta di alcuni internati italiani nei lager, un'ultima alla didattica della Shoah – che contribuiscono a creare un testo completo che si rivolge a studenti e docenti, ma anche a tutti gli appassionati di Storia e a chi desidera conoscere la dura realtà dei campi di concentramento nazisti dalla voce di chi ha subito quel tragico destino in prima persona.

La memoria è emozione, cultura, costante apprendimento. La memoria ripercorre il filo dei pensieri: è futuro. La Fondazione Sant'Elia ospita "Ricordi Futuri 3.0. Diaspore in terra di Sicilia", curata da Ermanno Tedeschi e Flavia Alaimo. Un’esposizione originale e multimediale con installazioni, oggetti simbolici ed opere d’arte contemporanea, video e proiezioni, armonizzati in un percorso narrativo che conduce ad un'esperienza avvolgente e di grande effetto emotivo nella memoria della Shoah, che in Sicilia si arricchisce di documenti e materiali storici inediti, come le lettere di espulsione dei professori universitari durante il ventennio fascista. Da sempre la cultura ebraica è legata al concetto del ricordo, diventato poi cardine rievocativo della Shoah nella Giornata della Memoria del 27 gennaio. Ed è proprio pensando a questa occasione che la Città Metropolitana e la sala delle Capriate di Palazzo Sant’Elia ospita la mostra dal 25 gennaio al 24 marzo. "Ricordi Futuri 3.0" guarda al passato, ma lo coniuga col presente, rintracciando il dolore di ieri tra i migranti di oggi. Opere come "Legami" di Paolo Amico centrano la fusione tra ieri e oggi: un barcone del 1947 Exodus, riprodotto a penna sfera. Metà è in bianco e nero, che accoglie gli ebrei sfuggiti allo sterminio, migranti verso la Terrasanta; l’altra metà è a colori, carica di uomini i cui giubbotti di salvataggio arancioni rimandano ai fatti di cronaca.

