appuntamenti

Gli eventi di domenica 29 aprile a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 29 aprile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2018 - 11:44:53 Letto 324 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 29 aprile.

Un'avventura indimenticabile per tutta la famiglia tra grandi creature ormai estinte: arriva a Palermo il "Jurassic Expo", la più grande mostra itinerante di dinosauri animatronic e fossili a dimensioni reali. Il "Jurassic Expo" è aperto al pubblico da sabato 21 aprile a domenica 13 maggio presso la grande tensostruttura allestita in viale della Regione Siciliana Sud-Est, di fronte al Carcere Pagliarelli. Grandi e piccini potranno immergersi in un mondo degno delle più celebri pellicole cinematografiche, tra più di 30 diverse specie di animali preistorici in movimento da vedere e ascoltare.

Torna per la terza edizione il "Primo MagGione", la grande Festa dei Lavoratori che coinvolge piazza Magione a Palermo con quattro giorni di musica, spettacolo, attività culturali e buon cibo. Appuntamento da sabato 28 a martedì 1 maggio. Si parte sabato 28 aprile con gli Shakalab, che faranno ballare il pubblico con uno scoppiettante repertorio che fonde reggae, roots, dancehall e hip hop, senza dimenticare una sfumatura di sicilianità. Si prosegue domenica 29 aprile alle 21.30 con Salvo Piparo che porta in scena "Gli antichi mestieri", accompagnato dal polistrumentista Michele Piccione, mentre lunedì 30 aprile ad animare la serata è il party di ThePOPSHOCK, con un frizzante mix musicale che abbraccia tutti i generi e tutti i gusti. Chiudono la manifestazione Christian Picciotto e i Gente Strana Posse. L'artista con il brano "Capitale" ha vinto il Premio Musica Contro le Mafie, diventando uno dei protagonisti di Palermo Capitale della Cultura 2018. Non mancheranno durante le giornate le esibizioni delle band partecipanti al consueto contest musicale, dalle 14 alle 18. Oltre alla musica sono immancabili street food e buon vino, ma anche attività culturali, sportive e di intrattenimento pensate per un pubblico di tutte le età.

La Lega Navale Italiana - Sezione Palermo Centro presenta la sesta edizione della regata sociale "Una Vela senza Esclusi", in programma nel Golfo di Palermo da venerdì 27 a domenica 29 aprile. La manifestazione vede la partecipazione di 20 equipaggi provenienti da Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria, Marche, Campania e, naturalmente, Sicilia. In gara le Azzurre 600 e le nuovissime Hansa 303, imbarcazioni utilizzate per la formazione atletica dei ragazzi diversamente abili.

Domenica 29 aprile alle 10.30 da non perdere l'evento "Alla scoperta di Ietas" organizzato da Coopculture in collaborazione con il Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici, che ha in gestione il parco archeologico di Monte Iato. Un percorso in due tappe per una visita unica accompagnati da un archeologo: si salirà con una navetta fino alla sommità del monte, per scoprire la bellezza della città antica di Ietas e il meraviglioso paesaggio della valle dello Iato. La visita, che ha una durata di 150 minuti, si conclude all’Antiquarium di Casa d’Alia, il museo che raccoglie una straordinaria collezione di reperti.

Un modo per scoprire bellezze artistiche che vanno dal Quattrocento al Seicento durante le sere di primavera: in occasione del lungo ponte del primo maggio la mostra “Sicilië, pittura fiamminga”e la cappella Palatina resteranno aperte fino alle ore 21. Domenica 29, lunedì 30 aprile e martedì Primo maggio è così possibile visitare fino a sera (ultimo ingresso alle ore 20) la mostra promossa dalla Fondazione Federico II e dall’assessorato regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana. "Sicilië, pittura fiamminga" per la prima volta presenta al grande pubblico una significativa raccolta di dipinti fiamminghi presenti nelle collezioni private e pubbliche siciliane. Il percorso espositivo si compone di cinquantadue opere allestite nelle rinnovate Sale Duca di Montalto di Palazzo Reale. Contestualmente sarà possibile visitare la cappella Palatina, gioiello costruito a partire dal 1129 per volere di re Ruggero II di Sicilia e costituito in parrocchia dall'arcivescovo Pietro, poi elevata a collegiata e consacrata nel 1140 come cappella privata della famiglia reale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!