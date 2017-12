eventi

Gli eventi di domenica 3 dicembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 3 dicembre...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2017 - 15:27:52 Letto 765 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 3 dicembre.

In occasione della "Giornata Internazionale della Disabilità", ConCrea e G.O.PRO, con il Comune di Palermo, presentano "Talenti sotto le Stelle", domenica 3 dicembre presso l'ex Noviziato dei Crociferi. Dalle 18.30 alle 22.30 lo spazio mette in mostra e in vendita le creazioni d'artigianato, decoupage e pittura realizzate in estemporanea dai talenti diversamente abili ospiti della manifestazione. Dopo l'aperitivo solidale, spazio alla musica con lo spettacolo dei giovani talenti speciali, accompagnati da Roberto Superchi e Y Cantor.

Torna a Palermo "Magico Natale a Palazzo", la terza edizione della mostra mercato del regalo artigianale organizzata dall'associazione Artigianando ospitata nelle splendide sale di Palazzo Fatta, in programma domenica 3 e 17 dicembre. Durante le due giornate sarà possibile visitare ben 30 spazi espositivi con il meglio della creatività siciliana, dalle ceramiche al chiacchierino, dal cucito creativo al corallo. Spazio anche al collezionismo e a un corner dedicato alle eccellenze del territorio a kilometro zero. In occasione della manifestazione di potrà visitare gratuitamente il palazzo nobiliare, con la sua grande terrazza maiolicata con vista sulla meravigliosa piazza Marina.

L'associazione La Sicilia che produce organizza il Mercato del Contadino di Mondello, ogni domenica dalle 8 alle 14, con l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. Una ventina di produttori, provenienti da ogni parte della Sicilia, allestiscono il proprio gazebo con prodotti che spaziano dalla frutta e verdura ai formaggi, alla carne, all'olio, ai dolci, alla farina, e persino alla produzione di mozzarella. Qualità elevata, ma a prezzi convenienti, in un mercato dove produttori e consumatori possono incontrarsi. L’associazione si preoccupa di promuovere prodotti agricoli e zootecnici delle aziende agricole a lei associate dislocate in tutta la Sicilia attraverso mercati itineranti, aperitivi tradizionali e degustazione di vini siciliani, feste a tema e fornisce possibilità di catering.

L'associazione Sguardi Urbani propone domenica 3 dicembre "Li duci di li bati", un tour del centro storico della città curato e condotto dalla guida turistica abilitata Rachele Fiorelli alla scoperta dei dolci natalizi tipici delle abbazie e dei monasteri. Palermo è una città golosa, lo raccontano le sue pasticcerie, lo racconta la sua tradizione, lo racconta la mole di certi suoi abitanti ma soprattutto lo raccontano i suoi monasteri.

Domenica 3 dicembre è prevista una visita guidata al Castello della Zisa, uno sguardo al grande palazzo nel cuore del Genoardo con i suoi famosi "diavoli della Zisa" e alle chiese limitrofe, tra cui la Chiesa della SS. Trinità alla Zisa e la sua architettura arabo-normanna, con Guida turistica autorizzata. Riconosciuti come i protagonisti di una delle corti più ammirate del Medioevo, i sovrani normanni di Sicilia, accanto alla tradizionale fama di guerrieri, uniscono anche quella di committenti di prestigiosi e raffinati edifici civili e religiosi. Il gran conte Ruggero e i suoi discendenti nell’intento di creare "un paesaggio ideale", realizzarono nella grande Piana di Palermo un immenso Parco Reale, il Genoardo.

Musica, animazione e soprattutto gusto: a Termini Imerese prende il via la "Sagra della Favazza Termitana", domenica 3 dicembre a partire dalle 16.30 in piazza Crispi. Per una giornata nella cittadina rivive la tradizione centenaria che mescolava la fede religiosa nell'Immacolata con le antiche ricette e prelibatezze del luogo: a "nuttata ra Maronna" era l'occasione in cui le famiglie e i fornai della città facevano a gara per sfornare cibi tipici del periodo. La più caratteristica era certamente la cosiddetta "favazza", i cui ingredienti principali erano pomodoro, cipolla, caciocavallo, origano olio e acciuga salata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!