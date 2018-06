appuntamenti

Gli eventi di domenica 3 giugno a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 3 giugno...

Quattro giorni a tutto swing tra strade e palazzi del centro storico: arriva il "Palermo Swing Festival 2018" che ospita ballerini e maestri provenienti da tutto il mondo, dal 31 maggio al 3 giugno. La manifestazione è organizzata dall'associazione culturale Swing and Shot, in collaborazione con Palermo IS, Cialoma Eventi e con il patrocinio di Confartigianato Turismo e Spettacolo. Il programma prevede lezioni pomeridiane e serate di gala per principianti, appassionati ed esperti, accompagnate da esibizioni pubbliche e improvvisazioni di balli in piazza. I corsi sono suddivisi per livelli e si svolgono in tre diverse location: il corso base al Real Teatro Santa Cecilia, il corso intermedio al Ridotto dello Spasimo, mentre il corso avanzato a Palazzo Asmundo, di fronte alla Cattedrale.

Anche a Palermo si celebra la "Giornata Mondiale della Bicicletta": domenica 3 giugno con la "CicloPalermo Mondiale", promossa dall'ASD Mondello Bikers, si pedala su Monte Pellegrino. Il percorso prende il via alle 9 da largo Antonio Sellerio, presso la fontana della Fiera, e si conclude al Santuario di Santa Rosalia. Possono partecipare gratuitamente tutti gli amanti della bicicletta, con le due ruote e con qualsiasi mezzo muscolare o elettrico. La Giornata è stata istituita ufficialmente quest'anno dall'ONU, riconoscendo «l’unicità, la longevità e versatilità della bicicletta che è in uso da due secoli e che rappresenta un mezzo di trasporto semplice, economico, affidabile e sostenibile, che promuove la preservazione ambientale e la salute».

Una fiera dai mille volti, dove è possibile trovare oggetti di ogni tipo dai più ai meno rari: è "Piazza Affari", la fiera permanente dell’usato (e non solo) aperta al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 a mezzanotte in piazzale Giotto. Tutti i weekend i clienti e i curiosi potranno acquistare oppure mettere in vendita merce usata o in stock, dai piccoli cimeli alle automobili, dai pezzi nautici agli articoli "cult" che hanno segnato un'epoca.

Un nuovo modo per esplorare la città: "Le mille e una Palermo", manifestazione interna al calendario di "Palermo Capitale italiana della Cultura", propone percorsi gastronomici, storico artistici, alla scoperta di giardini arabi o adatti ai bambini. Domenica 3 giugno alle ore 17 è in programma una passeggiata sonora: si tratta di un itinerario che coinvolge anche l'uso dei suoni e che permette di vivere una Palermo diversa, inedita. Il percorso è ha una durata di due ore e si chiude, dunque, intorno alle 19. Rivolto a un massimo di 25 partecipanti, partirà dalla Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio. Le spiegazioni saranno in lingua italiana. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a urbanisguardi@gmail.com o chiamando il numero 338.1522213.

La Fiera del Mediterraneo di Palermo torna ad essere un punto di riferimento per la città: anche quest'anno da sabato 26 maggio fino a domenica 10 giugno, la manifestazione animerà il polo fieristico cittadino di via Anwar Sadat. Aperta ogni giorno dalle 16 a mezzanotte, la Fiera torna con un'edizione trasformata, ancora più ricca: saranno allestiti nuovi padiglioni e spazi espositivi, con grande attenzione per l'artigianato di piccole e grandi realtà locali ed esposizioni che riguarderanno, come sempre, gli ambiti più disparati. Occhi puntati anche sulle novità: dalle automobili all'arredo, all'interno sarà possibile trovare tutti gli oggetti d'avanguardia presenti sul mercato. Inoltre, saranno presenti nell'area ristoro - da quest'anno collocata nell'area terrazze - non solo tante tipologie di street food palermitano ma anche diversi piatti della grande cucina internazionale. La Fiera diventa inoltre ancora più ricca grazie alla collaborazione con alcuni grandi Paesi: esporrà le sue creazioni anche una delegazione spagnola. L'edizione 2018 propone anche più intrattenimento: oltre ai consueti spettacoli musicali sono previste sfilate di moda, estemporanee d'arte e molto altro ancora.

In occasione della giornata mondiale della bicicletta istituita dall'ONU, l’associazione Mondello bikers organizza una pedalata a Monte Pellegrino dal titolo “L’acchianata”, domenica 3 giugno con raduno dei partecipanti alle 9 nel largo Antonio Sellerio. La pedalata sarà occasione per ricordare l’importanza della bicicletta, diventata negli ultimi anni simbolo di sostenibilità ambientale e climatica.

