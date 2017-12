Gli eventi di domenica 31 dicembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 31 dicembre.

Una giornata dedicata ai sapori delle festività, all'interno di una delle meraviglie del patrimonio arabo normanno: venerdì 8 dicembre, sabato 30 e domenica 31 dicembre alle ore 12 al Castello della Zisa è in programma "Buccellati, cuccia e mustazzola: un Natale da… gustare!". Organizzato da Coopculture, l'evento porta i visitatori alla scoperta dei dolci siciliani di Natale: protagoniste delle lunghe tavolate delle festività, queste pietanze sono frutte di lunghe tradizioni e hanno radici molto più antiche di quanto si pensi. Gustati da soli o accompagnati, a fine pasto, da liquori o caffè, i dolci natalizi siciliani accontentano i gusti di grandi e piccini anche per la loro varietà: buccellati, cuccia e mustazzola, appunto, ma anche riavuli ra Zisà, torrone, minnulata e molto altro La giornata parte con una visita abbreviata al Castello, che permette di scoprire il sollazzo dei re normanni. Dopo la visita è prevista la degustazione all'interno della biglietteria.

Dopo il successo della prima edizione, la Parrocchia di San Gabriele Arcangelo di Palermo presenta il Presepe vivente a San Gabriele, aperto al pubblico dal 27 al 31 dicembre. Nei locali della Parrocchia rivivranno i tradizionali personaggi legati alla storia della nascita di Gesù bambino e gli antichi mestieri di un tempo. Un percorso di colori, sapori e musica, tra figuranti in costumi d'epoca e strumenti e attrezzi quasi dimenticati.

Quest'anno il Capodanno è al Chiosco. Una serata che coniuga ottimo cibo, fiumi di bollicine e tanta musica e dopo la mezzanotte spazio al dj set di Youhnan che vi farà ballare fino a notte fonda e una lista di cocktail pensata appositamente per celebrare nel migliore dei modi l'arrivo del 2018. Il menu - pensato dagli chef Sergio Giovenco e Daniele Olivastro - prevede: selezione di crudi e marinati maison, con composta di cedro e crème fraîche; busiata con salsa di pomodorino giallo, baccalà e liquirizia, orzotto mantecato con crema di carciofi, burrata e scampi, tancio di pesce selvaggio, olive nere e pistacchi su spuma di patate al limone, cremoso al cioccolato bianco, crumble alle spezie e frutti di bosco. Per finire panettone della tradizione, lenticchie della fortuna e il classico brindisi di mezzanotte. A seguire il dj set di Youhnan e un cocktail a scelta dalla selezione del locale incluso nel prezzo.

Il 31 dicembre a partire dalle 21 l'appuntamento con il Capodanno del Bocum. Il tema della serata sono gli eccentrici anni '30, accompagnati dalle note del gruppo Swing Daddies che, con il loro vasto repertorio, movimenteranno la nostra frizzante serata di fine anno. Ecco il menu della serata Capodanno: battuto di gamberi alla pizzaiola Sashimi al salmone e guacamole; cannolo di baccalà, carpaccio di cinisara, ostrica Bélon, granita di limone e sale blu; risotto al guazzetto di scampi, lime e crema di cappero, raviolo allo stracotto di manzo, porcini e tartufo; tocco di baccalà, zuppa di castagne, caviale di lumaca e crema di menta, pancetta di maialino alle carrube, mosto d’uva e purea di cardi. Per finire panettone grigliato, mousse al mascarpone e scaccio caramellato. È compresa una bottiglia di bolle ogni 4 persone.

Per Capodanno il Lato B cambia direzione e si trasformerà in un vero e proprio club, dove la musica la farà da padrona. Potrete approfittare di due pacchetti: il primo comprensivo di cenone e open bar (fino a esaurimento) e quello comprensivo del solo Open Bar. Il menu del cenone prevede l'aperitivo di benvenuto (con tartine, canape, voulevant), cannolo salato con mousse di ricotta al lime e uvetta passa, gemme carnaroli tostate con funghi trifolati e speck croccante, ravioli di cernia con battuto di pomodoro al basilico e melanzane dorate, turbante di spigola in panure, gamberone con cuore di carciofo e patate novelle al burro, e per finire millefoglie con crema vaniglia ai frutti di bosco. Dopo la cena e il brindisi in consolle si alterneranno: Al Essio e Steve Better.

