Gli eventi di domenica 4 febbraio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 4 febbraio...

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 4 febbraio.

Il Reloj ospita la prima tappa delle selezioni di "Miss Mondo Palermo", il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso. Appuntamento domenica 4 febbraio a partire dalle 22. Venti saranno le belle aspiranti Miss, severamente selezionate per questa prima tappa e che saranno successivamente giudicate da una Giuria tecnica. Presentatrice d’eccezione della serata è la frizzante e carismatica Cristel Conte, ex-conduttrice di un programma sportivo e volto di rappresentanza dei palchi di "Miss Mondo" per la Regione Veneto. Ad accompagnare la selezione musica dal vivo e stacchetti del Corpo di ballo ufficiale di "Miss Mondo Palermo", mentre i parrucchieri e truccatori del salone Pedalino si occuperanno di acconciare e truccare le giovani aspiranti al titolo.

L'associazione La Sicilia che produce organizza il Mercato del Contadino di Mondello, ogni domenica dalle 8 alle 14, con l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. Una ventina di produttori, provenienti da ogni parte della Sicilia, allestiscono il proprio gazebo con prodotti che spaziano dalla frutta e verdura ai formaggi, alla carne, all'olio, ai dolci, alla farina, e persino alla produzione di mozzarella. Qualità elevata, ma a prezzi convenienti, in un mercato dove produttori e consumatori possono incontrarsi. L’associazione si preoccupa di promuovere prodotti agricoli e zootecnici delle aziende agricole a lei associate dislocate in tutta la Sicilia attraverso mercati itineranti, aperitivi tradizionali e degustazione di vini siciliani, feste a tema e fornisce possibilità di catering.

Tacus organizza, domenica 4 febbraio alle 9.15, un itinerario dal titolo "Fasti e decadenza: visita a Palazzo Abatellis". Una visita guidata all’interno di Palazzo Abatellis (o Patella), oggi sede della Galleria Interdisciplinare della Sicilia. Accompagnati da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, visiterete le sale del palazzo, originariamente residenza di Francesco Abatellis, Pretore di Palermo e Maestro Portulano del regno, e le meravigliose opere custodite al loro interno provenienti da acquisizioni, donazioni ed incameramenti dei beni provenienti da enti religiosi soppressi. Tra sculture, tele, manufatti lignei, maioliche avrete modo di ammirare Il Trionfo della morte, celebre affresco di autore ignoto proveniente da Palazzo Sclafani, L'Annunziata di Antonello da Messina e il busto quattrocentesco di Eleonora d'Aragona realizzato da Francesco Laurana.

L'associazione Itiner'ars presenta il walking tour "La Palermo dei Normanni": un percorso tra alcuni siti riconosciuti dall'Unesco quali Patrimonio dell'Umanità. Appuntamento domenica 4 febbraio alle 9.30 presso il Palazzo della Cuba, in corso Calatafimi. Il percorso prevede la visita dello stesso, con la Chiesa di San Giorgio degli Eremiti e la Cattedrale di Palermo.

Infopoint Palermo presenta "Domenica al museo", una giornata alla scoperta di uno dei più importanti musei della Sicilia: la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis. Appuntamento domenica 4 febbraio alle 10. Il percorso sarà guidato da Daniela Lo Secco, guida turistica abilitata, alla scoperta di uno tra i più bei edifici realizzati dall'architetto Carnilivari, esempio tra i più importanti dell'architettura gotico-catalana a Palermo, e conosciuto in tutto il mondo per l'allestimento museale ideato da Carlo Scarpa. Al suo interno custodisce opere d'arte eccellenti: l'affresco del trionfo della Morte tra i più belli del medioevo europeo, il busto di Elenora d'Aragona esempio di altissimo livello della scultura rinascimentale in Italia ed ancora trittico Malvagna del fiammingo Jan Gossaert, il quadro di Antoon Van Dyck "Santa Rosalia incoronata dagli angeli", le opere dei Gagini e del Novelli. E per finire al primo piano l'opera di maggior rilievo è l'Annunziata di Antonello da Messina.

Appuntamento al Jayson Irish Pub, domenica 4 febbraio, con la "Guns N' Roses Rock Night": i Dark Rose Addicted porteranno un tributo alla famosa band. Sul palco al fianco di Gianni "JJ" Cardillo, nei panni di Axl Rose, l'astro nascente Simone Di Rando nei panni di Slash, Massimiliano Grillo alle tasiere, Fabio Madelio alla chitarra ritmica, Enrico "Chazz tignuso" Bertorotta alla batteria ed al basso Maria Cangemi.

