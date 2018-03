appuntamenti

Gli eventi di domenica 4 marzo a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 4 marzo...

Il Club Alpino Italiano organizza un'escursione a Caltavuturo, in programma domenica 4 marzo. Appuntamento alle 8 a piazza Croci a Palermo e partenza per Scillato e Caltavuturo. L'escursione consiste in una traversata da nord a sud della Rocca di Sciara. La salita avverrà lungo un ripido pendio, per un breve tratto esposto; la discesa attraverso un comodo sentiero che termina all'interno di una formazione artificiale di conifere ed alcuni esemplari di querce. La Rocca di Sciara appare come un rilievo isolato di natura calcarea costituito da una serie di piani di faglia la cui stratigrafia è chiaramente visibile lungo il cammino. La vetta offre punti di osservazione sulle Madonie occidentali ed in particolar modo sulle Quacelle, il Monte Cervi e sul lato opposto sino ai monti del palermitano.

L'associazione La Sicilia che produce organizza il Mercato del Contadino di Mondello, ogni domenica dalle 8 alle 14, con l'esposizione e la vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. Una ventina di produttori, provenienti da ogni parte della Sicilia, allestiscono il proprio gazebo con prodotti che spaziano dalla frutta e verdura ai formaggi, alla carne, all'olio, ai dolci, alla farina, e persino alla produzione di mozzarella. Qualità elevata, ma a prezzi convenienti, in un mercato dove produttori e consumatori possono incontrarsi. L’associazione si preoccupa di promuovere prodotti agricoli e zootecnici delle aziende agricole a lei associate dislocate in tutta la Sicilia attraverso mercati itineranti, aperitivi tradizionali e degustazione di vini siciliani, feste a tema e fornisce possibilità di catering.

L'associazione La Fianna propone un'esperienza unica che riporterà i naviganti indietro nel tempo, in un'epoca che sembra quasi dimenticata: il medioevo. I presenti potranno assistere a varie attività praticate in quel tempo, tra cui combattimenti in arena e allenamenti di tiro con l'arco; inoltre potranno visitare le antiche botteghe come quella dello speziale, quella dello scriptorium e quella dei bardi e musici. Saranno proposte anche delle caccie al tesoro con ambientazione storica ideate dai ragazzi del liceo de Cosmi. Inoltre si avrà la possibilità di osservare la riproduzione di un erbario medievale, redatto dagli studenti, che, con costumi e indumenti in uso nel medioevo guideranno gli ospiti in un tour teatralizzato all'interno del castello. Ginevra Gilli, arpista e cantante offrirà un momento di musica e canti medievali accompagnati dal suono dell'arpa. Il tutto si inserisce nel contesto arabo-normanno del percorso Unesco.

La campagna palermitana protagonista di un itinerario sentimentale organizzato da Giovanna Gebbia e Serena Gebbia Event Planner, domenica 4 marzo alle ore 10.30, presso l’ingresso di Villa Magnisi. Una passeggiata alla scoperta della storia della Piana dei Colli, tra usi e costumi d’epoca, antichi sfarzi e riferimenti all'epoca storica che vide l’area della Piana dei Colli al massimo dello splendore e del lusso. Le protagoniste dell’evento saranno due emblematiche dimore dell’architettura aristocratica tipica dei secoli XVII – XVIII: Villa Magnisi, attuale sede dell’Ordine dei Medici di Palermo, e la Palazzina Cinese. La passeggiata terminerà con una degustazione di street food, preparato per l’occasione da Nino ‘u Ballerino.

Favola sì, ma con un finale diverso: arriva al teatro Orione di Palermo domenica 4 marzo alle ore 18.15: è "Cenerentola tra fiaba e realtà" per la regia di Giuseppe Celesia. Lo spettacolo parte dalla fiaba di Cenerentola di Perrault narrata nel celebre film-cartone animato della Walt Disney, ma si arricchisce di una conclusione originale in cui il regista vuole trasmettere ai bambini il senso più vero e profondo dell’amore e della vita di coppia. Il classico lieto fine "e vissero felici e contenti", tipico di quasi tutte le fiabe tradizionali, viene sostituito da una visione più realistica dell’amore, in modo che i bambini capiscano che non bisogna illudersi di trovare la perfezione in quanto essa non esiste. Perché l’amore non è tutto rose e fiori: ogni storia ha i suoi problemi, le sue lacrime, le sue difficoltà. La cosa davvero importante è che non manchi mai il rispetto reciproco e la volontà di superare insieme le sfide della vita, accettendo l’altro con i suoi difetti e senza fermarsi al primo ostacolo.

