Gli eventi di domenica 6 maggio a Palermo

05/05/2018

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 6 maggio.

Nuova iniziativa della sezione di Palermo della Lega del Cane, che anche quest'anno torna con il suo "Dog Fest", in programma domenica 6 maggio dalle 10 alle 13.30. Nel corso della giornata si succederanno diverse attività rivolte sia agli adulti che ai bambini: si parte dagli incontri formativi dedicati al mondo dei cani, durante i quali educatori ed esperti di comportamento e addestramento daranno gratuitamente il loro parere a chiunque lo richiederà. Per tutta la giornata la Lega del Cane organizzerà un punto di raccolta per viveri e farmaci: chiunque può portare in dono ai cani del rifugio croccantini e scatolette di cibo umido (per adulti e cuccioli), medicine, antiparassitari, collari, pipette, o aiutare i volontari co detersivi per piatti, candeggina, sacchi neri grandi per i rifiuti, scope e palette per esterni. Previste anche tante esibizioni sportive e l'immancabile "Sfilata a 6 Zampe": anche quest'anno cagnolini e padroni potranno sfilare insieme, senza limitazioni di razza o abilità. Le iscrizioni si chiuderanno alle 11.30, dopodiché le coppie potranno passeggiare sulla passerella, suddivise in categorie. Tra le altre attività ecco quelle da non perdere: all'interno di Villa Trabia verrà allestita "Giocolandia", un'area di intrattenimento non-stop per tutta la famiglia, con percorsi a ostacoli, gare d'abilità, quiz, tiro al bersaglio e molto altro. O, ancora, sarà possibile farsi ritrarre insieme al proprio cane grazie alla caricaturista Melania Merlo. Attiva anche l'area "Mobility Dog", dove per tutto il giorno un'istruttore darà consigli utili e insegnerà piccoli trucchi, un'area dedicata alla toelettatura e per l'intera giornata del "Dog Fest" sarà inoltre possibile approfittare di una serie di consulenze comportamentali.

Esibizioni, musica, sport, spettacolo e chi più ne ha più ne metta: domenica 6 maggio torna "La Domenica Favorita", iniziativa che chiude l'area verde al traffico per favorire una full immersion nella natura tra eventi culturali e sportivi. Anche in questa occasione il parco diventa cornice di attività organizzate da diverse associazioni e da alcune delle più importanti realtà del territorio palermitano. Per questo terzo appuntamento sono previste visite guidate a Villa Niscemi, spettacoli di bolle e il gioco delle bumper ball. E ancora giochi per bambini, CrossFit e l'appuntamento con lo street workout.

Un momento di festa e di fede profondamente radicato nella città di Palermo: domenica 6 maggio si inaugura il Giubileo Mercedario, in occasione degli 800 anni dalla fondazione dell'Ordine. L'evento si svolge in occasione della solennità di San Pietro Nolasco, religioso francese fondatore dell'Ordine cattolico dei Mercedari. Domenica 6 maggio ogni confraternita porterà in pellegrinaggio la propria statua della Madonna della Mercede con partenza dalle rispettive chiese, per raggiungere la sede dei Padri Mercedari presso la Chiesa di San Raffaele Arcangelo al Villaggio Santa Rosalia, dove verrà celebrata la Santa Messa all'aperto. La processione si svolgerà dalla confraternita più antica a quella più giovane nel seguente ordine: Confraternita di Maria Santissima della Mercede di piazza Sant'Anna ai Lattarini, Confraternita di Maria Santissima della Mercede al Capo e Confraternita di Maria Santissima della Mercede in via Maqueda.

Una giornata alla scoperta del Parco Archeologico di Monte Jato, domenica 6 maggio alle 9 si parte per una #IatoExperience tra archeologia e natura organizzata da Coopculture. La giornata prevede un archeotrekking, in collaborazione con la cooperativa Silene, tra le pietre dell’antica Iato: un itinerario guidato a piedi (5 km) tra natura, archeologia e storia, con uno sguardo speciale rivolto al paesaggio della Valle dello Iato, fino alle rovine. “Un’avventura che la Cooperativa Silene è davvero lieta di proporre – spiega Calogero Muscarella - l’iniziativa promossa da Coopculture è infatti legata alla valorizzazione dell’antica Iato e del complesso di monti in cui sorgeva l’antica città”.

Una giornata speciale al Castello della Zisa di Palermo per scoprirne le bellezze e le peculiarità: domenica 6 maggio alle 10.30 è in programma una visita guidata con reading e show coooking. Inquadrata all'interno di "Al Medina al Aziz", progetto che ancora una volta lega il sito Unesco ai Cantieri alla Zisa, la visita è un viaggio alla scoperta della cultura araba a Palermo. All'interno del Castello si leggeranno poesie in lingua araba, dopodichè ci si sposterà negli spazi di Cre.Zi plus ai Cantieri culturali alla Zisa per uno show cooking durante il quale sarà possibile mettersi alla prova nell’incocciatura del Cous Cous. Infine, la visita si conclude con una degustazione. A promuovere la giornata è CoopCulture che lo scorso 10 marzo, in occasione della notte bianca dell'Unesco, ha vestito di luci e colori il castello facendolo rivivere (e muovere) grazie agli effetti ottici del videomapping di Odd Agency: se ve lo siete perso ecco dove guardarlo.

L'associazione La Palermo dei Misteri propone una passeggiata alla scoperta del Genio di Palermo o Genius Loci, fondatore della città insieme all'antropologo Carlo Di Franco (presidente La Palermo dei Misteri). Sarà raccontata la leggenda che fa riferimento a questa importante figura della tradizione andando sui luoghi in cui è rappresentata.

