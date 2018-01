appuntamenti

Gli eventi di domenica 7 gennaio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 7 gennaio...

Pubblicata il: 06/01/2018

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 7 gennaio.

ArcheOfficina organizza visite guidate all'interno della catacomba di Porta d’Ossuna, in programma sabato 6 e domenica 7 gennaio dalle 16 alle 19. Le catacombe sono un vasto cimitero paleocristiano sotterraneo, datato al IV secolo d.C., un dedalo di gallerie e cubicoli millenari, luogo di sepoltura della prima comunità cristiana della Panormus romana e luogo di miti e leggende famosissime, prima tra tutte quella dei Beati Paoli, che utilizzavano le gallerie del grande cimitero sotterraneo. Inoltre i partecipanti avranno anche la fortuna di poter visitare la personale di arte sacra contemporanea dell’artista Lucia Stefanetti "Gloria in Excelsis Deo" allestita in una galleria del grande cimitero sotterraneo, tra arcosoli e gallerie, in mostra fino al 7 gennaio.

È festa in piazza Castelnuovo a Palermo, con la mostra mercato organizzata dal consorzio Arteartigianato con la direzione artistica di Nino Parrucca, aperta al pubblico dal 6 dicembre al 7 gennaio. L'evento, patrocinato dal Comune di Palermo, è sostenuto dall'associazione Casartigiani di Palermo e offre ai visitatori la possibilità di ammirare e acquistare manufatti e produzioni artigianali locali realizzate dagli artisti siciliani. All'interno della mostra mercato, inoltre, sarà possibile visitare il Presepe artistico allestito per l'occasione.

Palazzo Brancigorte organizza "Gae Aulenti: la firma dell’archistar sul restauro di Palazzo Branciforte", visita di approfondimento sul lavoro del celebre architetto in programma domenica 7 gennaio alle 11.30. Il restauro di Palazzo Branciforte, iniziato nel 2007 e conclusosi con la riapertura nel 2012, è segnato dalla firma di una grande donna della cultura italiana. Gae Aulenti ha segnato la storia dell’architettura contemporanea e a sottolinearlo sono sempre le tracce dei suoi lavori. Una visita di approfondimento che mette a fuoco gli aspetti storici, architettonici e strutturali prendendo le mosse dal prospetto esterno dell’edificio, scoprendone la corte interna, il restauro conservativo del Monte di Pietà di Santa Rosalia e l’allestimento delle varie collezioni della Fondazione Sicilia fino al nuovo loggiato coperto. Il restauro di Gae Aulenti lega indissolubilmente la storia dell’architettura tardo rinascimentale all’aspetto contemporaneo del Palazzo, centro polifunzionale della cultura siciliana.

Il viaggio di tre uomini, l'arrivo alla capanna di Betlemme, i doni, la stella: il Chiostro dei Benedettini di Monreale diventa scenario del cammino che condusse i Re Magi al cospetto di Gesù Bambino con una visita-gioco molto speciale. Sabato 6 e domenica 7 gennaio alle ore 12 è in programma "Oro, incenso e mirra e… i colori del viaggio dei re!", pensata in particolare per i bambini. Organizzata da Coopculture le visita guidata invita i piccoli ospiti a individuare, con l’aiuto degli operatori, le varie raffigurazioni scolpite sui 114 capitelli del Chiostro. Tra questi, i bambini dovranno cercare i piccoli doni portati dai Re Magi. Un appuntamento all'insegna della storia e del divertimento, per chiudere le feste natalizie in allegria.

Ricche di particolari e curiosità, tornano le passeggiate curate da Michele Anselmi per Sicilia Letteraria: è in programma l'itinerario "Sulle tracce dei Florio – parte I : la nascita di un impero economico nella Palermo dell’800". Dalla statua di Vincenzo Florio al Foro italico, attraversando i quartieri a mare del centro storico fino in piazza Ignazio Florio al Borgo Vecchio, lungo il percorso si scopriranno le tracce delle tante attività della famiglia dei Florio, come straordinaria avventura imprenditoriale ed umana, che ha segnato la Palermo dell’800.

La magia di scivolare sul ghiaccio tra volteggi, salti e piroette: al Centro commerciale Conca D’Oro torna in occasione delle festività natalizie la pista di pattinaggio, aperta al pubblico dal 1 dicembre al 28 febbraio. La grande pista di circa 200 metri quadrati è attiva tutti i giorni, dalle 9 a mezzanotte, e ospita al suo interno un’area per gustare una calda cioccolata, oltre a momenti di spettacolo, musica e intrattenimento per grandi e piccini.

