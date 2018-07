appuntamenti

Gli eventi di domenica 8 luglio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 8 luglio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/07/2018 - 12:54:13 Letto 330 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per domenica 8 luglio.

Farine speciali, cottura a legna, materie prime d'eccezione: al Sanlorenzo Mercato di Palermo l'appuntamento è con "Perché Margherita è bella", festival della pizza organizzato per rendere speciale la sera di domenica 8 luglio. Protagonista della serata sarà proprio la pizza margherita, la regina di tutte le pizze: Sanlorenzo Mercato ha invitato i pizzaioli di Mistral, Villa Costanza, L'Arte Bianca e Ozio Gastronomico, alcune tra le migliori pizzerie della città, che insieme alla pizzeria di Sanlorenzo Mercato (gestita da Mulino Sansone) daranno prova della loro abilità. I pizzaioli prenderanno posizione nel giardino del Mercato, ognuno in un'apposita postazione con un forno a legna dove proporrà la propria personale versione della margherita, spiegando al pubblico le proprie scelte in fatto di lievitazione, impasti, farine, materie prime, lavorazione e tutti gli altri segreti che distinguono una grande pizza da tutte le altre. Per l'occasione sarà allestita anche una postazione con un forno dedicato esclusivamente alle pizze senza glutine con l’esperta Cinzia Ciprì, mentre le cinque pizze a confronto si potranno gustare con uno speciale ticket per giocare a confrontare sapori e scelte di gusto e infine esprimere anche una preferenza sulla propria preferita. L'intera serata sarà animata e commentata da "La Radio al Mercato", il salotto radiofonico di Radio Action che in occasione dell'evento la speaker Cinzia Gizzi ospiterà sul palco pizzaioli ed esperti, nutrizionisti, specialisti delle materie prime e molto altro.

La Borgata Marinara di Sant'Erasmo torna a celebrare una festa di quartiere dopo anni di silenzio grazie alla partecipazione di tante associazioni, abitanti e commercianti della costa sud-est di Palermo. Appuntamento domenica 8 luglio dalle 17 alle 23 al porticciolo di Sant'Erasmo nel piazzale sul mare e sul molo al di là dell'Istituto "Padre Messina" (di fronte al Bar Italico) con rituali religiosi e non e musica, narrazioni e laboratori.

Oltre 40 film tra documentari in concorso, fuori concorso e lavori di video art: con questi numeri prende il via la 13esima edizione del "Sole Luna Doc Film Festival", in programma dal 2 all'8 luglio nel complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo e di Palazzo Steri. Il festival è organizzato dall''associazione Sole Luna con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, dell’Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni e il sostegno della Regione Siciliana, del Comune di Palermo, della Fondazione Sicilia e dell’Accordo di Programma Quadro per la Sicilia - Sviluppo del Cinema e dell’Audiovisivo - Sensi Contemporanei. Il tema del viaggio e dei diritti umani è il cuore di questa edizione che come simbolo ha scelto il Gelsomino migrante (gelsomino di Sicilia), fiore originario del Caucaso che si è naturalizzato in moltissimi Paesi del mondo, dall’Africa del Nord all’Europa, fino all’America. Sono 28 i film documentari in concorso, di cui 15 anteprime nazionali, divisi in tre sezioni: "Human Rights", ovvero storie di diritti negati, mortificati o conseguiti, "The Journey", ovvero il viaggio come esperienza e metafora della dimensione umana, e "Short Docs", una rassegna di corti su temi cruciali della nostra contemporaneità quali il lavoro, i rapporti di genere, la maternità e la questione migratoria. A decretare i film vincitori sarà la giuria internazionale, presieduta quest’anno dal regista iraniano Nima Sarvestani, vincitore della scorsa edizione del festival.

Il gruppo di ricercatori storici di Palermo Pillbox Finders organizzano delle speciali visite guidate della postazione militare della seconda guerra mondiale, edificata negli anni Quaranta: l'appuntamento è fissato per domenica 8 luglio. Dalle 9 alle 19 la casamatta, che si trova all’interno dell’area del Nautoscopio Arte al Foro Italico Umberto I a Palermo (accesso da piazzetta Capitaneria di Porto) apre gratuitamente le sue porte al pubblico: un'apertura straordinaria che arriva nell'anno in cui Palermo è Capitale Italiana della Cultura ed in cui ricorre il settantacinquesimo anniversario dello sbarco alleato in Sicilia. La visita guidata consentirà a cittadini e turisti di conoscere, oltre il sito, la storia di un'originale fortificazione italiana della seconda guerra mondiale, conducendoli all’interno della stessa attraverso un’altra storia che è quella dei manufatti usati durante gli anni del conflitto, nonché immaginare le abitudini e gli stili di vita dei militari addetti al controllo di tali postazioni. Per l’occasione, il bunker del Foro Italico sarà allestito con alcuni cimeli dell’epoca per ricordare come si organizzava lì dentro il lavoro dei soldati siciliani, il tutto accompagnato dalla narrazione di eventi e fatti storici fino all'entrata degli americani a Palermo, il 22 luglio del 1943. Sempre domenica 8 luglio, tornano a Palermo dopo ben sette anni le Frecce Tricolori che, proprio sul cielo del Foro Italico, regaleranno alla città un grande spettacolo acrobatico, il cui inizio è previsto intorno le ore 18.

L’associazione Archikromie, nell’ambito del progetto “Le Vie del Sacro e del Profano, Sacri Profanique Itinera - Felicis Urbis Panhormi” organizza una visita guidata dal titolo "Ecco Rosalia" in programma sabato 8 luglio alle 10. Raduno dei partecipanti al Museo Diocesano di Palermo. L'incontro comprende una narrazione delle opere riconducibili a Santa Rosalia con l'architetto Francesca Aiello e la storica dell'arte e guida turistica Francesca Romano. L'ingresso al Museo Diocesano è a prezzo ridotto per il gruppo.

Ti potrebbe interessare? Nel cielo di Palermo arrivano le Frecce Tricolori: viabilità e divieti

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!