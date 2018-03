appuntamenti

Gli eventi di sabato 10 marzo a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 10 marzo.

Per la "Notte Bianca Unesco" in programma sabato 10 marzo, anche il Castello della Zisa si veste di luci: a partire dalle ore 19 è in programma il video mapping "Al Aziz", a cura di Coopculture. Il nome della Zisa viene dall’arabo al-ʿAzīza, ovvero "la splendida" e il Castello era concepito come dimora estiva dei re. Il video mapping vuole essere un viaggio di suoni e luci per raccontarne la storia. Diavoli, re, nobili e molto altro: sulla facciata del Castello si susseguiranno immagini intriganti accompagnati da musiche suggestive, per una messa in scena d'impatto.

Anche le bellezze di Monreale aprono le porte per la "Notte Bianca Unesco": sabato 10 marzo a partire dalle ore 16 sarà possibile non solo approfittare di visite guidate ma anche ascoltare buona musica fino a mezzanotte. Dalle ore 16 alle 21 i visitatori potranno accedere alla Biblioteca Ludovico II De Torres, all'interno del Palazzo Reale di via Arcivescovado: sono previste visite ogni 45 minuti. Fino a mezzanotte, invece, è visitabile il Complesso Guglielmo II, alla Galleria Civica e al Fondo Antico della biblioteca S. Maria La Nova. Infine, dalle 19 fino a mezzanotte sono visitabili Cattedrale e Chiostro dei Benedettini, dove a partire dalle 19.30 sono previsti un concerto in Cattedrale e diverse visite guidate.

Visitare la Cattedrale di Cefalù, scoprire le sue meraviglie e, al contempo, godere di buona musica: sabato 10 marzo a partire dalle ore 19 sono in programma gli eventi della "Notte Bianca Unesco". La Cattedrale sarà visitabile fino alle ore 21, e alle ore 20 è in programma un concerto di musica sacra con brani di D’Angelo, Mozart, Gounod, Caccini, Frisina, Lorenc. In scena il coro "Maria Elisa Di Fatta" dell’associazione Siciliana Musica per l'Uomo, diretto daI compositore lldebrando D’Angelo, con la cantante Ester Stimolo accompagnata al piano da Liana D’Angelo.

La scuola più cool di Palermo invita a un tour molto speciale: sabato 10 marzo alle ore 10 l'appuntamento è con la visita guidata di My English School al Politeama Garibaldi. Insieme a una guida in inglese i partecipanti - studenti e non - potranno scoprire la storia del teatro realizzato dall'architetto Damiani Almeyda. Iniziato nel 1867 e inaugurato nel 1874, sebbene incompleto e privo di copertura, il Politeama fu concepito per esaltare la funzione sociale del teatro quale "Teatro del popolo": la sala a ferro di cavallo nel 1874 aveva infatti una capienza di 5.000 spettatori, una doppia fila di palchi e una galleria suddivisa in due ordini. L'ingresso della struttura è caratterizzato da un arco di trionfo di ispirazione neoclassica, sormontato da una quadriga con un Apollo in bronzo, opera di Mario Rutelli. Il termine "Politeama" indica un teatro in cui vengono rappresentati spettacoli di vario genere. Oggi è la prestigiosa sede dell'Orchestra Sinfonica Siciliana.

Un viaggio in musica tra gli stucchi serpottiani: è la prima edizione di "Intona Rumori Sound Fest - Rassegna dei suoni fuori dagli schemi" ospitato dall'Oratorio di San Mercurio dal 3 al 25 marzo. La manifestazione propone sette spettacoli di musica e suoni che passano in rassegna numerosi generi, dalla musica antica all’elettronica, dalla barocca alla celtica, dal jazz all’elettro pop, dalla musicata tradizionale ebraica sefardite, yiddish alla musica di ricerca.

L'associazione Fiere Sicane organizza ogni martedì e sabato il Mercato del Contadino in via Campolo: aziende agricole produttrici, provenienti da tutta la Sicilia, espongono i loro prodotti e li vendono direttamente ai clienti più affezionati. Circa 30 aziende agricole associate a Fiere Sicane si alternano all’interno della centrale villetta Campolo, sotto forma di "Farmer’s Market", ovvero la riproposizione del vecchio mercatino rionale di un tempo, dove la vendita dei prodotti era diretta dal produttore al consumatore. Frutta e verdura di qualità e a basso costo per piatti gustosi e salutari.

