appuntamenti

Gli eventi di sabato 12 maggio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 12 maggio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2018 - 15:57:44 Letto 372 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 12 maggio.

Un weekend che vede "affrontarsi" la carne e il pesce: sabato 12 e domenica 13 maggio il Sanlorenzo Mercato di Palermo ospita la sfida tra kebab (a base di carne) e kespad (a base di pesce). Entrambe le ricette saranno realizzate all'insegna della sicilianità: da una parte verrà servito il kebab di carne nella ricetta originale di Sanlorenzo, con carne di pollo e tacchino provenienti da allevamenti ragusani. Per realizzare il panino vengono usate solo sovracosce, cosce e fusi scelti, marinati per 10 ore con curry, curcuma, cumino, timo, salvia, sale e pepe, poi rosolati a fuoco lento per 45 minuti. Dall'altra parte ecco il kespad di pesce spada ideato dalla Pescheria del Mercato e realizzato con pesce spada fresco, preparato al momento a partire dalla fetta intera, che viene accuratamente rosolato in alloro, salvia, rosmarino, origano e un pizzico di peperoncino, addolcito con un po' di cipolla appassita. A rendere più avvincente la sfida a colpi di kebab è la possibilità di votare il preferito. Basterà munirsi dello scontrino per dare la preferenza alla Carnezzeria o alla Pescheria di Sanlorenzo: alla fine del weekend sarà decretato il vincitore.

Otto corti teatrali, tanta creatività e un solo vincitore: torna sabato 12 e domenica 13 maggio alle ore 20 il "Minimo Teatro Festival" al Piccolo Teatro Patafisico di via Gaetano La Loggia 5. Il festival nazionale di corti teatrali è nato otto anni or sono dalla collaborazione tra il Piccolo Teatro Patafisico, la compagnia M’arte, l’associazione Diaria e il Teatro Libero di Palermo, con il patrocinio del Comune di Palermo. La rassegna ha come protagonista l’attore che non necessita di scenografie imponenti o compagnie numerose e che non esclude intersezioni con altri elementi quali la musica e le nuove tecnologie: racconta un Teatro che si fa piccolo, si fa Minimo, si fa necessario. A giudicare i corti in concorso penseranno come ogni anno da Luca Mazzone (regista e ora direttore artistico del Teatro Libero di Palermo) e Giuseppe Cutino (attore e regista, vice direttore della scuola del Teatro Biondo, direttore artistico della rassegna “Quinte(S)senza” e della compagnia M’Arte). Al loro fianco siederanno Guido Valdini (critico teatrale), Luca Ricci (direttore del Kilowatt Festival), Micheline Vandepoel (artista e trainer). Novità di quest’anno è la giuria "Diverse Visioni", in collaborazione con il progetto "Diverse Visioni" di Blitz che sperimenta ed esplora il teatro come formula di accoglienza per e con i migranti e che attiva un processo inclusivo.

In occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, la Aisf - Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica presenta "Movimento è Salute", sabato 12 maggio al Foro Italico di Palermo. La giornata prevede, dalle 10 alle 13, una serie di attività a cura di professionisti che apportano benefici sul corpo dolorante dei pazienti affetti da Fibromialgia, come yoga, feldenkraiss, pilates e shiatsu. Oltre a lavorare costantemente per il riconoscimento della malattia, la Aisf vuole puntare i riflettori sul paziente, informando i cittadini su una sintomatologia spesso trascurata e sulle possibilità di ovviare al dolore cronico causato dalla malattia.

Al Planetario di Villa Filippina torna "La Notte del Gigante", appuntamento annuale dedicato al pianeta Giove, re indiscusso del Sistema Solare, tra conferenze, laboratori e osservazioni astronomiche per grandi e piccini. La serata di sabato 12 maggio si apre alle 19 con la conferenza "La luce del Dio Padre Zeus - Giove", condotta da Giusi Polizzi e introdotta da Marcello Barrale, dedicata al mito e alla simbologia del pianeta. Contemporaneamente nell'area esterna prende il via il laboratorio durante il quale i bambini potranno realizzare il Sistema di Giove e delle sue lune principali con un kit da assemblare. A partire dalle 20 (turni ogni 45 minuti) si aprono le attività all'interno del planetario e del museo, con spettacoli dedicati al pianeta Giove e ai pianeti gassosi, percorsi guidati e osservazioni ai telescopi (prenotazione consigliata, 5 euro adulti e 3 euro bambini da 5 a 10 anni).

Una giornata alla scoperta del parco archeologico dello Jato, tra storia e natura: sabato 12 maggio alle 10.30 si rinnova l'appuntamento con l'iniziativa "Alla scoperta di Ietas", visita guidata in due tappe. Organizzata da Coopculture - che ha in gestione il parco archeologico di Monte Iato - in collaborazione con il Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici, la visita porta alla scoperta di quello che è uno dei luoghi i più antichi della Sicilia. Si tratta di un percorso in due tappe per una visita unica accompagnati da un archeologo: si salirà con una navetta fino alla sommità del monte, per scoprire la bellezza della città antica di Ietas e il meraviglioso paesaggio della valle dello Iato. La visita, che ha una durata di 150 minuti, si conclude all’Antiquarium di Casa d’Alia, il museo che raccoglie una straordinaria collezione di reperti.

Il rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale di Palazzo delle Aquile a Palermo apre le porte al pubblico: l'appuntamento con le visite guidate è in programma sabato 12 e 19 maggio. Sotto piazza Pretoria si trova un rifugio antiaereo sotterraneo che risale al secondo conflitto mondiale. I rifugi antiaerei, noti anche come ricoveri, venivano utilizzati dalla popolazione per proteggersi dai bombardamenti aerei. Nel 1935 l’amministrazione di Palermo si trovò a dover creare ricoveri antiaerei per proteggere i cittadini da un conflitto imminente. Oggi solo un ingresso è rimasto utilizzabile: un varco sul muro all’interno del Palazzo delle Aquile. La visita si arricchisce anche con gli aneddoti dei visitatori che riportano la storia della nonna, del papà, immergendoci sempre di più nella realtà di una città martoriata dalle bombe.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!