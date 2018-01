appuntamenti

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 13 gennaio...

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 13 gennaio.

Qualità e freschezza dei prodotti, rigorosamente biologici e a km 0: il Mercato Campagna Amica di Coldiretti apre al pubblico ogni sabato, dalle 9 alle 14, nello storico giardino comunale di Villa Sperlinga a Palermo. L'appuntamento settimanale è ormai punto di riferimento e l'acquisto diretto è entrato sempre più nel modo di fare la spesa dei cittadini interessati a essere garantiti contro le frodi alimentari sempre in agguato. Il mercato biologico di Villa Sperlinga è una piccola fiera che vuole diffondere una più consapevole coscienza ambientale e promuovere i prodotti tipici e le varietà locali, con particolare attenzione all'agricoltura biologica, grazie all'incontro diretto tra piccoli produttori e cittadini consumatori. Al mercato di Campagna Amica si trovano tutte quelle eccellenze agroalimentari che contribuiscono in maniera determinante al miglioramento della qualità della vita delle persone. Per i siciliani quindi, e non solo per loro, qualità a portata di mano.

L'associazione Fiere Sicane organizza ogni martedì e sabato il Mercato del Contadino in via Campolo: aziende agricole produttrici, provenienti da tutta la Sicilia, espongono i loro prodotti e li vendono direttamente ai clienti più affezionati. Circa 30 aziende agricole associate a Fiere Sicane si alternano all’interno della centrale villetta Campolo, sotto forma di "Farmer’s Market", ovvero la riproposizione del vecchio mercatino rionale di un tempo, dove la vendita dei prodotti era diretta dal produttore al consumatore. Frutta e verdura di qualità e a basso costo per piatti gustosi e salutari.

Torna, sabato 13 gennaio alle 18.15, il tour "Palermo misterica. Magia, mistero ed esoterismo", organizzato dall'associazione Tacus Arte Integrazione Cultura. Un itinerario alla scoperta di magare, fattucchiere, streghe e presenze occulte quanto mai vive nelle antiche memorie popolari. Rituali, pratiche magiche, fatture e filtri tramandati negli anni prendono vita da storie e racconti, in sospeso tra realtà e superstizione. Un viaggio nel sovrannaturale, un "itinerario del mistero", fatto di luci e ombre che si snoda nel cuore della città vecchia.

Dopo una lunga pausa, tornano le aperture serali della Badia Nuova. Potrete ammirare la seicentesca chiesa della Madonna di Monte Oliveto (Badia Nuova), a pochi passi dalla Cattedrale di Palermo, gli stucchi del grande Giacomo Serpotta e del fratello Giuseppe, le opere di Pietro Novelli, Gioacchino Martorana e Giuseppe Patania. Appuntamento in via dell’Incoronazione all’angolo con piazzetta Sett’Angeli. Al suo interno custodisce pregevoli opere d’arte di Pietro Novelli, Gioacchino Martorana e Giuseppe Patania. Un tesoro che ospita anche splendidi stucchi del grande Giacomo Serpotta e del fratello Giuseppe. A lasciare a bocca aperta i visitatori, sono anche gli affreschi realizzati da Filippo Tancredi. Un imponente edificio affianca la chiesa. Fu costruito adattando quel che restava del vecchio arcivescovado e fu dimora dell’arcivescovo Gualtiero Offamilio, consigliere di Guglielmo II di Sicilia e artefice della ricostruzione della Cattedrale.

Ci sono nuovi cuccioli al Rifugio della Favorita, arrivati in una cassetta di legno e pronti a farsi adottare. Il nuovo arrivo va ad aggravare la situazione degli ospiti a quattro zampe, che hanno bisogno di amore, assistenza e molto altro. I volontari faticano molto ed è per questo che diventa fondamentale riuscire a raccogliere fondi: torna così in piazza Unità D'Italia l'appuntamento con la raccolta promossa dalla Sezione di Palermo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sabato 13 gennaio dalle 10 alle 17 no stop. Al banchetto, è possibile trovare anche simpatici gadget della Lega Nazionale per la Difesa del Cane per grandi e piccini, il cui ricavato servirà per l’acquisto di croccantini e medicine.

