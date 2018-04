appuntamenti

Gli eventi di sabato 14 aprile a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 14 aprile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2018 - 15:07:49 Letto 358 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 14 aprile.

Due giorni in compagnia dei prodotti di un comparto produttivo che offre di tutto, dal dolce al salato: sabato 14 e domenica 15 aprile al Sanlorenzo Mercato di Palermo arriva tutta la bontà del Biodistretto dei Monti Sicani. Da Sambuca a Contessa Entellina, da Caltabellotta e Giuliana: bontà gastronomiche come le minne di vergine e i biscotti a cavigghia saranno protagonisti indiscussi nelle botteghe del Mercato. Ma ci saranno anche la ricotta, la vastedda del Belice, l’olio evo e il vino, con tante degustazioni gratuite. A fare da capofila del biodistretto è Sambuca di Sicilia: domenica 15 aprile alle 12 sarà proprio una delegazione del biodistretto a raccontare le peculiarità del progetto volto e a valorizzare la cultura del biologico. Per questo weekend il Mercato sarà il regno dell'iper-bio, accogliendo una selezione dei migliori prodotti biologici dalle più importanti realtà produttive dei Borghi Sicani.

Da sabato 14 a domenica 22 aprile Villa Filippina diventa la cornice di "March For Science". Dopo la marcia vera e propria che partirà alle 14.30 dai Quattro Canti, i giardini di Villa Filippina ospiteranno dalle ore 19 fino alle 22, un'action painting curata dall'artista palermitano ACNAZ. Dalle ore 21 sarà inoltre possibile approfittare dele osservazioni ai telescopi gratuite e dei percorsi al Planetario a cura di Urania (a pagamento). Da domenica 15 aprile si succederanno diversi eventi, come "Orto d’Aprile", una festa organizzata da Orto Capovolto e L’orto di Nonno Nino dedicata al cibo buono e alla natura esotica con degustazioni, visite guidate e laboratori. Previste anche osservazioni al telescopio del sole e delle stelle, laboratori didattici, seminari, spettacoli dedicati al Sole all’interazione Sole-Terra. Per tutte le informazioni è possibile consultare il programma della manifestazione.

L'associazione Donne di Benin City Palermo presenta un evento per festeggiare la liberazione di tutte le donne vittime di tratta in seguito allo scioglimento dei vincoli di giuramento da parte dell'Oba di Benin City. Il 9 marzo 2018 il sovrano di Benin City ha preso un importante decisione contro i trafficanti di esseri umani e loro seguaci: la costrizione verso i medici nativi a revocare tutti i giuramenti fatti dalle donne vittime di tratta. Il re ha così preso una forte posizione contro il malaffare e le mafie di Benin City, dello stato di Edo e della Nigeria tutta.

L'associazione Fiere Sicane organizza ogni martedì e sabato il Mercato del Contadino in via Campolo: aziende agricole produttrici, provenienti da tutta la Sicilia, espongono i loro prodotti e li vendono direttamente ai clienti più affezionati. Circa 30 aziende agricole associate a Fiere Sicane si alternano all’interno della centrale villetta Campolo, sotto forma di "Farmer’s Market", ovvero la riproposizione del vecchio mercatino rionale di un tempo, dove la vendita dei prodotti era diretta dal produttore al consumatore. Frutta e verdura di qualità e a basso costo per piatti gustosi e salutari.

Un viaggio indietro nel tempo, quello proposto, sabato 14 aprile, da Tacus - Arte Integrazione Cultura, con “All'ombra dei Borbone”, una visita guidata alla scoperta dei preziosi interni della Real Casina Cinese, dimora reale dei Borbone, Ferdinando III e della consorte Maria Carolina d'Asburgo Lorena, nei pressi del Parco della Favorita. Accompagnati da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, i visitatori potranno ammirare il gioiello realizzato da Giuseppe Venanzio Marvuglia su commissione di Ferdinando III di Sicilia e affrescato dalla mano di Giuseppe Velasquez, residenza dei Borbone durante il loro esilio palermitano e salotto politico dell'isola; un unicum architettonico, un vero e proprio angolo di mondo, sospeso in un dialogo speculativo tra oriente e occidente. Tra aneddoti, racconti e carteggi, amori clandestini e tradimenti, ripercorreremo, attraverso un reading tematico, a cura di Flavia Corso, presidente dell'associazione Tacus, uno spaccato di storia siciliana curiosando nella vita di coppia del re “nasone” Ferdinando e della regina “tedesca” Carolina.

Una visita alle muchate palermitane è l’esperienza organizzata dalla Sicily Emotional Tour, in collaborazione con Greensicily Outdoor, sabato 14 aprile alle ore 11.15 , con partenza in via Ammiraglio Rizzo angolo via Castellana Bandiera. La passeggiata permetterà di scoprire la cava sotterranea sita nella zona della Fiera del Mediterraneo, e sarà occasione per osservare le tecniche di scavo utilizzate per la realizzazione delle gallerie e per l’estrazione dei cosiddetti “conci di tufo”. Il percorso si snoda attraverso gallerie che variano nell’altezza, ed alcuni tratti potranno essere percorsi a carponi. Ciascun partecipante sarà dotato di caschetto con illuminazione. Si consiglia di indossare abbigliamento sportivo e scarpe da tennis.

Ha solo sedici anni ma vanta un folto seguito su Youtube: sabato 14 aprile alle 17 al Centro Commerciale La Torre di Palermo arriva la youtuber Chiara Di Quarto, pronta a presentare il suo libro "The World of Chiara". Chiara, palermitana, ha raggiunto la popolarità caricando sul suo canale diversi video riguardanti consigli di bellezza, moda e lifestyle. Conta 180mila iscritti al suo canale YouTube ed è popolarissima anche su musical.ly, dove ha 400mila follower. Il suo libro racconta di come il suo popolarissimo canale sia partito come piccolo spazio dove esprimere se stessa, ma non solo: all'interno sono raccolti i suoi pensieri, le sue citazioni del cuore, disegni e tantissime foto, proprio come in un diario colorato. Acquistando il libro all'Ipercoop ci si può recare in Direzione e ritirare il pass plus per l’accesso al firmacopie. Per chi ha già acquistato il libro sarà possibile ritirare il pass all'interno del centro, nel punto appositamente allestito.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!