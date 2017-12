eventi

Gli eventi di sabato 16 dicembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 16 dicembre...

Alternative Tours Palermo ripropone il suo Cemetery Tour, giunto alla sua ottava edizione, sabato 16 dicembre alle 10.30, presso il Cimitero di Santa Maria di Gesù. Una passeggiata storico culturale con lo scopo di conoscere la storia, le evoluzioni architettoniche del più antico cimitero della nostra città. Un incontro per chi riconosce la bellezza di luoghi spesso ignorati dai molti, ma che in fondo racconta una parte della nostra storia.

Un enorme Babbo Natale fatto di mattoncini e tanto altro ancora: sabato 16 e domenica 17 dicembre dalle ore 10 alle ore 20 il Centro Commerciale Forum Palermo accoglie il tour di "Natale Lego" che ha già toccato Verona Adigeo, Marcianise e Porta di Roma. Per tutto il weekend piazza Fashion i bimbi più piccoli troveranno fantastiche piscine piene di mattoncini Lego Duplo, che permettono di costruire ogni cosa l’immaginazione suggerisca. Sempre per il weekend è previsto il primo building happening natalizio a Palermo: guidati dallo staff, i giovani costruttori volenterosi potranno imparare a costruire decorazioni per l’albero di natale, tutte in mattoncini. Per i più grandi infine è prevista l'area di gioco libero, all'interno della quale saranno presenti vari tavoli da gioco che invitano alla costruzione, attorno ai quali si potrà dare massimo sfogo alla propria creatività con mattoncini di ogni forma e colore.

Vivere la magia del Natale, con un messaggio di speranza e di amore: nasce così il "Villaggio di Babbo Natale", allestito dal 16 al 26 dicembre a Palermo nell’area pedonale di via dei Benedettini. La manifestazione è ideata dal progetto "Il sorriso del cuore, missionari del buon umore", dall’associazione Il Campanile del Cafasso e dalla Chiesa di San Giuseppe Cafasso, in collaborazione con Comune di Palermo, Confcommercio e Le Balate. Il Villaggio ospita un itinerario fantastico alla scoperta del magico mondo di Babbo Natale, con casette in legno, artigiani e prodotti enogastronomici tipici natalizi di produzione locale a km 0, con gnomi ed elfi indaffarati che accompagneranno i visitatori tra l'ufficio postale, la casa di Babbo Natale e il presepe vivente. Il tutto accompagnato da momenti di intrattenimento per grandi e piccini, tra performance musicali, spettacoli e animazione, e momenti dedicati al gusto con buccellati, zabbinata della ricotta, cudduruni, salsiccia e molto altro.

Softair Zone Palermo, in collaborazione con la ASD Black Death, presenta "Paranormal Night", una esclusiva sessione di gioco che unisce tattica e room escape a un'atmosfera surreale da brivido, in programma sabato 16 e domenica 17 dicembre a partire dalle 20.30 fino alle sei del mattino. Può partecipare un numero massimo di dieci squadre, ciascuna composta da 5 o 6 giocatori dai 13 anni in su (i minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore). Il gioco si svolge in aree buie, illuminate da luci stroboscopiche, creando pertanto un'ambiente all'insegna del brivido e del disagio, e in totale sicurezza, utilizzando armi giocattolo Air Soft Gun. In qualsiasi momento sarà possibile abbandonare il gioco.

L'associazione Artigianando presenta la nuova edizione di "Natale in Villa", la fiera natalizia ospitata all'interno del Parco Villa Filippina, dall'8 al 23 dicembre. Sotto i portici della settecentesca villa gli avventori troveranno tanti oggetti fatti a mano, piccoli presepi, alberelli di stoffa, borse, ricami, ceramiche decorate, oggetti in carta, pezzi unici da regalare ad amici o familiari. Inoltre, per gli amanti del collezionismo e del vintage, due spazi saranno dedicati a oggetti unici da collezionare, mentre un'area sarà interamente dedicata ai giocattoli per i bambini.

