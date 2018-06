appuntamenti

Gli eventi di sabato 16 giugno a Palermo

15/06/2018

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 16 giugno.

Alla presenza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e del direttore della biennale nomade Manifesta, Hedwig Fijen, sabato 16 giugno si apre ufficialmente Manifesta, biennale nomade che fino a novembre coinvolgerà Palermo non solo con tanti eventi, mostre e installazioni ma anche intervenendo sull'area urbana e sulle periferie. L'appuntamento è in piazza Magione alle ore 20 con una vera e propria "festa", che parte dalla cerimonia d'apertura e continua con diversi momenti di approfondimento e di intrattenimento. Tema dell'edizione palermitana sarà "Il Giardino Planetario. Coltivare la coesistenza". Il progetto esplora il significato di “coesistenza” in un mondo mosso da reti invisibili, interessi privati transnazionali, intelligenza algoritmica, processi ambientali e ineguaglianze che aumentano incessantemente attraverso la lente unica di Palermo.

I Quattro Canti di Palermo fanno da cornice a uno degli eventi della biennale d'arte nomade "Manifesta12", in programma sabato 16 giugno alle ore 11. Si tratta di una performance dell'artista italiana Matilde Cassani, uno spettacolo pirotecnico diurno, pensato, ideato e realizzato su "misura" per i Quattro Canti. L'idea alla base della performance è quella di trasmettere un messaggio per mezzo della comunicazione visuale. Nello specifico, la Cassani ha condotto una specifica ricerca sul folklore e sulla storia di Palermo. Quello che ne risulta è una performance che basata sull'analisi dei rituali, sulla reiterazione del gesto, sulla performatività che crea lo spazio.

Nell'anno che la vede "Capitale Italiana della Cultura" Palermo ospita i "1000 Giovani per la Festa della Musica": l'appuntamento è in programma per sabato 16 giugno a partire dalle 16, con quello che è un appuntamento diffuso che racchiude la città in un unico grande abbraccio musicale. Sono centinaia gli appuntamenti che porteranno sul palco non solo giovani e giovanissimi musicisti ma anche esperienze artistiche importanti come Still in piazza Magione, Agricantus in piazza Tarzanà, Edoardo De Angelis in piazza San Domenico e Alberto Pizzo alla stazione ferroviaria di Palermo. Previsto anche un evento speciale: l'inaugurazione del murale all’Eco Museo del Mare a cura di associazione Punta Comune e associazione Distretto A, con il supporto di Federalberghi di Palermo. Alla festa aderiscono anche diversi locali: dal Rizzo Manufacture al Covo del Garaffello, dal Cantavespri Vini & Vinili fino al Rocketbar. Il momento centrale della giornata sarà l'"Open Act" di Manifesta12 sul palco di piazza Magione.

Una passeggiata gratuita all’interno del territorio siciliano per conoscerne le bellezze naturalistiche è organizzata domenica 17 giugno 2018 con partenza da Palermo alle 8.30: si tratta di scoprire la Riserva Naturale Orientata "Grotta della Conza". La riserva è collocata nell’omonima contrada posta alle pendici della dorsale formata da Monte Gallo, Pizzo Manolfo e Monte Raffo Rosso, questi ultimi appartenenti all’areale del massiccio di Monte Billiemi, in prossimità della borgata di Tommaso Natale, al confine nord della Conca d’Oro. La grotta è formata da un unico grande ambiente che misura circa 90 mt. di lunghezza e 30 di larghezza, che si apre con uno spettacolare antro di forma semi-ellittica, ai piedi di una parete verticale circondata da una lussureggiante vegetazione di frassini e carrubi. I referenti per la passeggiata sono Daniela Tumbarello e Giovanni Galioto e la lunghezza del percorso è di 200 metri per un tempo di percorrenza di circa un'ora compresa la visita guidata all’interno della Grotta della Conza. Programma: si parte alle 8.30 con il raduno in via Rosario Nicoletti, all’altezza dell’ex stabilimento Coca Cola, da qui ci si suddivide nelle automobili per andare all'ingresso della riserva, in via Luoghicelli e alle 9 iniziano visite guidate.

