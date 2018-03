appuntamenti

Gli eventi di sabato 17 marzo a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 17 marzo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/03/2018 - 18:32:13 Letto 326 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 17 marzo.

Un viaggio a ritroso attraverso la Belle Époque palermitana: arriva sabato 17 marzo "I Florio. La stagione liberty a Palermo", il tour ideato e proposto da Tacus Arte Integrazione Cultura avrà inizio alle 9.45. Un percorso che si sviluppa tornando indietro negli anni della Belle Époque palermitana e dei suoi protagonisti, attraverso la visita di uno dei luoghi in cui si è costruita la storia della città, crocevia di un fermento artistico - culturale che la consacra, agli albori del Novecento, come nuova capitale italiana del gusto e della cultura. Valentina Molozzu, storica dell'arte e guida turistica autorizzata, accompagnerà i partecipanti alla riscoperta di Floriopoli, la corte dei Florio e del villino all'Olivuzza, uno dei gioielli architettonici della città, fiore all'occhiello di Ernesto Basile. Si proseguirà con un reading tematico a cura di Flavia Corso, presidente dell'Associazione Tacus, sugli indimenticabili Ignazio Jr e Donna Franca.

Tutti i cittadini - ma anche chi è di passaggio - sono invitati a partecipare alla prima Assemblea cittadina del Palermo Pride 2018: sabato 17 Marzo alle 16.30 al teatro Montevergini di via Montevergini a Palermo. Il percorso verso Il Pride 2018 inizia a prendere corpo con la prima Assemblea: momento in cui il direttivo comincia a raccogliere le proposte di iniziative ed eventi nello spirito di un Pride partecipato e organizzato da tutta la città. In continuità col tema dei "corpi" adottato lo scorso anno, il tema di quest’anno sarà “DE*GENERE”. La scelta è correlata alla volontà di raccontare noi stessi, ancora una volta, a partire dai nostri corpi, ma mettendo al centro dell’elaborazione politica le questioni di genere che trasversalmente attraversano la nostra società. “DE*GENERE” è articolato dal latino, quindi "a proposito di genere", oppure di origine, "a partire dal genere" ma anche di moto da luogo, come "allontanamento o separazione dal genere". L'assemblea viene aperta con la consegna del documento politico del Palermo Pride 2017, scelta fatta con la volontà di mantenere un senso di continuità non solo rispetto al tema scelto lo scorso anno, ma anche rispetto all’elaborazione politica complessiva cui puntiamo come soggetto di movimento.

Due anni di buona cucina, due anni di sapori del territorio: il Sanlorenzo Mercato festeggia il suo compleanno sabato 17 e domenica 18 marzo con la "Festa degli Agrumi", tanti laboratori per bambini e un grande evento folk, che coinvolge ancora i Picciotti della Lapa del Teatro Ditirammu. Protagoniste della festa sono le arance dell'azienda di Paolo Ganduscio a Ribera, un'eccellenza pluripremiata e riconosciuta a livello mondiale: in occasione del compleanno il Mercato regalerà la spremuta d’arancia a tutti i bambini sotto i 10 anni, per promuovere il succo naturale come elemento imprescindibile di un’alimentazione sana e come prelibatezza dal sapore imbattibile. Tutte le botteghe prepareranno pietanze speciali a base di agrumi e le aziende più rappresentative del territorio siciliano presenteranno, tra degustazioni e assaggi, i loro prodotti a base di arance. Sabato 17 marzo alle 17 i tutor e animatori di PalermoBimbi proporranno laboratori e giochi ispirati agli agrumi, mentre a partire dalle 20 si apre l'evento folk "glocal": dalla dimensione locale, con il grande folk siciliano messo in scena dai Picciotti della Lapa del teatro Ditirammu, a quella globale con il folk internazionale interpretato dal chitarrista e cantante Manuel Bellone. Domenica 18 marzo invece, alle 12 si aprirà una vera e propria gara di spremute mentre dalle 21 tornano i Picciotti della Lapa Teatro Ditirammu che per la speciale occasione racconteranno tra balli, “cunti” e canti la festa degli agrumi e i due anni del Mercato, con tarantelle e performance, il tutto sotto l’attenta regia di Elisa Parrinello.

Idee, stile e creatività tra passato, presente e futuro al servizio della solidarietà: Villa Adriana ospita "L'Angolo Solidale", il mercatino del vintage aperto al pubblico sabato 17 e domenica 18 marzo. Per due giorni artigiani e collezionisti locali espongono e mettono in vendita oggetti, accessori moda e bijoutteria, abiti griffati e pezzi da collezione. Un angolo è dedicato agli oggetti realizzati all'interno del Carcere Pagliarelli dai detenuti guidati dai tutoti dell'associazione Rotary International "Francesca Morvillo" Onlus, ai quali è destinato parte del ricavato della manifestazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!