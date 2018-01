appuntamenti

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per venerdì 19 gennaio...

Il Campus universitario dell'Università degli Studi di Palermo, in viale delle Scienze, ospita la "Welcome Week 2018", ovvero la settimana di orientamento promossa dal Cot - Centro Orientamento e Tutorato e rivolta a studenti, famiglie e insegnanti delle Scuole Secondarie di secondo grado. Appuntamento presso l'Edificio 19 da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio, dalle 9 alle 14, con numerose iniziative volte a presentare l’offerta formativa del nuovo anno accademico e i servizi messi a disposizione da UniPa per favorire la scelta del percorso universitario. In programma conferenze di presentazione dei Corsi di Laurea delle cinque Scuole di Ateneo, simulazioni e workshop relativi ai test di accesso, incontri con i consulenti di orientamento, colloqui con docenti universitari e i tutor accademici, stand informativi e altre iniziative.

Prodotti del territorio di elevata qualità, che rispondono alla filosofia del consumo a chilometro zero: è l'Agrimercato di Campagna Amica, apre al pubblico a Palermo in piazzale Croce Rossa ogni giovedì, dalle 8 alle 13. L'Agrimercato di Campagna Amica raggruppa gli imprenditori agricoli aderenti a Coldiretti che svolgono attività di vendita diretta e al dettaglio attraverso mercati settimanali. L'appuntamento settimanale è ormai di riferimento per l'acquisto diretto e per la promozione dei prodotti tipici e le varietà locali, con particolare attenzione all'agricoltura biologica, grazie all'incontro diretto tra piccoli produttori e cittadini consumatori. L'Agrimercato offre un'ampia scelta di prodotti tra agrumi, carni, conserve, formaggi e latticini, frutta, legumi, miele, olio e olive, ortaggi, ma anche pane e prodotti da forno, pasta, salumi e vini.

Il Nero Miciock Cat Cafè in via Arimondi a Palermo organizza un incontro dal titolo "Chiedi al vet: alimentazione", in programma venerdì 19 gennaio alle 20. Il dottore veterinario Marco Blumetti parla dell'argomento alimentazione degli animali domestici e sarà a disposizione dei presenti per curiosità e domande.

Turismo indipendente e green: Magneti Cowork ospita un nuovo appuntamento di "Lezioni di Cicloturismo - come organizzare un viaggio epico in bicicletta e sopravvivere", in programma venerdì 19 gennaio dalle 19 alle 21. L'incontro è organizzato da Ciclabili Siciliane e Inspiring Tours. Durante questo appuntamento delle Lezioni di Cicloturismo viene presentato il nuovo portale che consentirà a migliaia di potenziali clienti di entrare in contatto con le destinazioni e le realtà turistiche della Sicilia.

L'associazione Lumpen, all'interno della rassegna "Il cinema ritrovato a Palermo", torna a proporre uno dei registi più visionari della storia del cinema, David Lynch, presentando al pubblico in collaborazione con la prestigiosa Minerva Pictures, uno dei suoi capolavori più discussi "Lost Highway" (Strade Perdute). Il film sarà preceduto da una video-intervista di Franco Maresco (regista) e Enrico Ghezzi (Blob/FuoriOrario) realizzato per il pubblico della Lumpen. Il sassofonista Fred e sua moglie Renée ricevono un video che li riprende in casa, anche quando lei viene massacrata da lui. Fred non ricorda, ma finisce in carcere condannato a morte. E un giorno, al suo posto nella cella, le guardie trovano Pete, un meccanico. Che a sua volta incontra la bionda Alice, pupa di un boss. David Lynch realizza nel 1997 una crime story appassionante, un noir moderno dalle tinte fortemente surrealiste. Proiezione in lingua originale con sottotitoli.

