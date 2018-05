appuntamenti

Gli eventi di sabato 19 maggio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 18 maggio.

Una giornata di arte e sensibilizzazione aperta a tutti: la prestigiosa Villa Castelnuovo di Palermo ospita il festival "I luoghi della memoria", sabato 19 maggio dalle 10.30 alle 20. La manifestazione è organizzata dall'associazione Scruscio, da La Grande Famiglia Onlus e da AFA - Associazione Familiari Alzheimer di Palermo, nell'ambito del progetto "Memoryplace" nato con l'obiettivo di far conoscere la malattia attraverso l'arte e la creatività. In programma laboratori artistici e workshop aperti a tutti, un'esposizione di oggetti handmade, e ancora incontri informativi e momenti musicali e di danza. Per l'occasione sarà allestita la mostra a tema "Ricordi di Viaggio" che prevede, oltre a svariate opere visive di artisti locali, anche istallazioni artistiche e multimediali che trattano il tema dei luoghi della memoria e dei ricordi di viaggio.

Una delle bevande più antiche del mondo incontra tutti i sapori della Sicilia: al Sanlorenzo Mercato di Palermo da venerdì 18 a domenica 20 maggio è in programma la "Festa della birra artigianale siciliana". Da Palermo a Messina, passando per Catania ed Enna fino ad arrivare a Siracusa: quello in programma è un vero e proprio viaggio alla scoperta dei migliori birrifici del territorio. Durante la tre giorni si potranno gustare, tra le altre, birre al fico d’india, aromatizzate con scorze di arancia o mandarino, al miele d’ape nera siciliana, con i grani antichi siciliani. Nel porticato esterno al mercato saranno allestite cinque postazioni con birra alla spina con altrettanti produttori pronti a spiegare e presentare le proprie birre artigianali. Ci si potrà così confrontare direttamente con i birrai di Birra Irias da Sant'Agata Militello, nel Messinese, Birrificio Ortyx di Siracusa, Birrificio 24 Baroni di Nicosia, Birra dei Vespri di Altavilla Milicia, Fratelli Birrafondai di Misterbianco, nel Catanese. Ospite speciale della festa sarà l’hot-dog di suino siciliano preparato per l’occasione dalla Salumeria del Mercato nell’apposita postazione all’esterno, lungo il porticato.

Sovrappeso, obesità e l'importanza di uno stile corretto e sano di vita: sono i temi cardine della Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista che arriva anche a Palermo, sabato 19 e domenica 20 maggio. Per la quinta edizione dell'iniziativa, dalle 10 alle 20 in via Generale Magliocco, sarà possibile consultare i biologi nutrizionisti che si prestano volontariamente e gratuitamente per rispondere a tutti i dubbi, con la possibilità inoltre di effettuare interviste alimentari e valutazioni antropometriche e dello stato nutrizionale. La Giornata si pone l'obiettivo di educare a un corretto stile alimentare sensibilizzando il cittadino sulla necessità di un’alimentazione varia, sana e bilanciata e informandolo dei rischi di un’alimentazione non corretta, promuovendo l’abitudine a una costante attività fisica a tutte le età e rimuovendo radicate abitudini non salutari per prevenire debilitanti patologie croniche.

Una giornata alla scoperta del parco archeologico dello Jato, tra storia e natura: sabato 19 maggio alle 10 si rinnova l'appuntamento con la visita guidata in due tappe "Alla scoperta di Ietas". Organizzata da Coopculture - che ha in gestione il parco archeologico di Monte Iato - in collaborazione con il Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici, la visita porta alla scoperta di quello che è uno dei luoghi i più antichi della Sicilia. Si tratta di un percorso in due tappe per una visita unica accompagnati da un archeologo: si salirà con una navetta fino alla sommità del monte, per scoprire la bellezza della città antica di Ietas e il meraviglioso paesaggio della valle dello Iato. La visita, che ha una durata di 150 minuti, si conclude all’Antiquarium di Casa d’Alia, il museo che raccoglie una straordinaria collezione di reperti.

L'associazione culturale Itiner'ars propone un nuovo ciclo di visite guidate alla Sala del Calendario nel Convento di San Domenico. Un ambiente utilizzato un tempo come vano di passaggio e di accesso al successivo salone detto "del Cinquecento" e adibito a piccola biblioteca dei confrati. In questa sala si conserva il magnifico affresco a parete di un calendario liturgico realizzato nel 1723 dal Padre domenicano Benedetto Maria Castrone contraddistinto dal motto “Iani Porta" ovvero Porta del Tempo. L'affresco si ricollega ad uno studio cartaceo già illustrato nella pubblicazione "Horographia Universalis" dello stesso Castrone poi diventato per suo espresso desiderio anche raffigurazione muraria. Il calendario perpetuo rappresentato copre un arco temporale che va dal 1700 fino al 2192 e permette di stabilire attraverso calcoli matematici misti a fondamenti astronomici le date delle più importanti festività mobili tra cui la Pasqua e altre legate ricorrenze legate all’anno liturgico. Allo stesso tempo introduce a concetti di astronomia e geofisica strettamente legati ai principi generali di agronomia e quindi riconducibili ad antiche tradizioni e consuetudini agresti e contadine della nostra terra di Sicilia e dell’area mediterranea. La visita sarà guidata dagli esperti di Itiner'ars. Faranno parte del percorso tutti gli ambienti fruibili come il Chiostro trecentesco, la Sala Santa Barbara ed eventuali altri ambienti che si renderanno man mano disponibili e che saranno talvolta sedi di mostre ed eventi organizzati dall'Ordine dei Padri Predicatori di San Domenico.

Prevenzione e movimento sono i protagonisti del weekend del Parco della Salute "Livia Morello" di Palermo: appuntamento tutti i sabato mattina alle 9 con la "Foro Italico Parkrun", la 5 km gratuita e aperta a tutti. L'evento è promosso dall'associazione Vivi Sano Onlus con il supporto del Comune di Palermo e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. A corsa o a passo veloce, tutti sono invitati a partecipare al percorso che si snoda sulla villa a mare lungo il waterfront palermitano. Presenti all'evento anche i ragazzi autistici di Teacch House Onlus.

Le associazioni ambientaliste che gestiscono le riserve naturali siciliane, Legambiente Sicilia, WWF Italia, LIPU, CAI Sicilia, GRE, Rangers d'Italia e Italia Nostra, presentano "Riserve naturali in Sicilia...Preziose per natura": tre giorni di incontri ed eventi in programma negli spazi dell'Orto Botanico di Palermo dal 18 al 20 maggio. L'iniziativa regionale celebra l'anniversario della Marcia dello Zingaro del 1980, che portò all'istituzione della prima riserva regionale e il trentennale della legge regionale 14/1988 di riordino della normativa sulle aree naturali protette. Le riserve naturali di Sicilia si mettono a disposizione del pubblico con workshop, convegni e attività divulgative e didattiche per far conoscere le azioni svolte quotidianamente nei territori interessati dalla sorveglianza alla tutela, dalla manutenzione all'educazione ambientale.

