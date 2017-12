eventi

Gli eventi di sabato 2 dicembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 2 dicembre.

La Lipu torna a Palermo, come nel resto d'Italia, con la 22esima edizione della campagna solidale "Un Natale per la Natura": appuntamento in via Cavour, davanti alla Feltrinelli, sabato 2 e domenica 3 dicembre. Dalle 9.30 alle 20 i volontari offriranno i tradizionali prodotti di Natale, rigorosamente biologici nel rispetto della natura, come lenticchie, pasta e vino, il cui ricavato andrà interamente a sostegno delle attività dell'associazione, dalla gestione di oasi e riserve alla tutela dei siti Natura 2000, dal recupero degli animali selvatici alle azioni e progetti a favore delle specie minacciate, dalla promozione di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente alla diffusione della cultura ecologica. Le lenticchie della Lipu sono biologiche, piccole di montagna, in confezione da 250 grammi, mentre la pasta, realizzata come le lenticchie dalla cooperativa agricola La Terra e il Cielo, viene offerta nel formato Penne di semola di grano duro biologico, trafilate al bronzo, in confezione da 500 grammi. I vini sono disponibili nelle tipologie Nero d’Avola/Syrah, Prosecco doc frizzante oppure di Grillo/Pinot grigio. Durante il banchetto, inoltre, sarà possibile iscriversi alla Lipu con delle offerte vantaggiose e con dei gadgets per i nuovi soci junior.

La musica come priorità, i suoni corposi e inimitabili del vinile come peculiarità: torna a Palermo la "Fiera del disco, cd e vinile", manifestazione ad ingresso gratuito che sabato 2 e domenica 3 dicembre arriva ai Cantieri culturali alla Zisa. La fiera sarà visitabile per l'intero weekend dalle 10 alle 22 e si proporrà come momento di condivisione e di buon gusto retrò, grazie ad espositori nazionali e internazionali. Tutti visitatori potranno acquistare negli appositi stand o vendere e scambiare i propri dischi nuovi e usati, in vinile (33 e 45 giri) e in cd. Durante entrambi gli appuntamenti della Fiera sarà possibile acquistare materiale promozionale, gadget, e molto altro. Dedicata ad appassionati, curiosi e non, la Fiera nasce dall'idea di Marco Massari e Carmen Attruia, creatori, fondatori e ideatori di Ernyaldisko che da oltre dieci anni si occupa di musica, dischi e vinili, organizzando e curando esposizioni in tutta Italia e in tutta Europa.

Torna a Palermo la grande "Fiera di Natale" di viale Regione Siciliana (di fronte al Carcere Pagliarelli), in un'ampia area interamente dedicata allo shopping, al buon cibo e al divertimento, dal 28 ottobre al 7 gennaio. La Fiera quest'anno si amplia e, oltre al consueto Luna Park, con tutte le attrazioni e le giostre del momento, presenta il nuovo Food Village, con stand interamente dedicati alle leccornie tipicamente natalizie e allo street food, per grandi e piccini. La Fiera è aperta tutti i giorni, dalle 16 alle 24 nei feriali e dalle 10 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi e dispone di un'ampio parcheggio riservato ai visitatori.

Si rinnova l'appuntamento natalizio con "GanciArt", manifestazione di creatività, eventi e cultura a scopo benefico ospitata nei locali del Convento della Chiesa di Santa Maria degli Angeli (o della Gancia) sabato 2 e domenica 3 dicembre. Per due giorni sarà possibile visitare la mostra mercato con tante idee originali e creative a tema natalizio rigorosamente handmade, insieme alle creazioni degli artigiani Alab e di tante persone che vivono in condizioni di fragilità sociale. Domenica 3 dicembre alle 18 è prevista l'esibizione del coro polifonico Cantate Omnes, diretto da Gianfranco Giordano e accompagnato al pianoforte da Maria Antonietta Lo Cicero.

L'associazione Tacus ripropone, sabato 2 e domenica 3 dicembre, il tour "I Beati Paoli e il mistero della setta", una passeggiata letteraria e storico-antropologica, che conduce i partecipanti all’interno di una Palermo antica. Una Palermo ricca di intrighi e misteri, alla scoperta dei luoghi della sinistra setta dei Beati Paoli, tanto cara alla tradizione siciliana e resa celebre da Luigi Natoli in uno dei suoi romanzi più celebri. Partendo dalla visita all'interno delle Catacombe Paleocristiane di Porta d'Ossuna - cimitero prima, poi uno degli accessi privilegiati alle vie della Palermo sotterranea ai tempi del romanzo del Natoli.

Si prosegue poi lungo il dedalo di vie e vicoli del Mandamento Monte di Pietà fino a piazzetta Settangeli.

