Gli eventi di sabato 2 giugno a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/06/2018 - 16:02:31 Letto 378 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 2 giugno.

Fare una bella "Scampagnata in Città" non è impossibile: sabato 2 giugno il Sanlorenzo Mercato di Palermo trasforma il suo giardino interno nella location ideale per le consuete grigliate della giornata. A organizzare il tutto sono le botteghe del Mercato: protagonista assoluto della giornata è il suino nero siciliano, in costolette e in nodi di salsiccia, da gustare da soli o in un unico piatto combinato a prezzo speciale. Sulla griglia anche le altre specialità della Carnezzeria, dagli involtini alle bistecche e i tagli del pollo. Per gli amanti dei panini, spazio agli hot dog di suino nero, cotti sul momento e serviti a piacere con le salse della salumeria. Per gli amanti delle verdure saranno grigliate quelle fresche del Mercato, che potranno essere combinare in modo divertente per un piatto gustoso e sano: dalle melanzane alle zucchine, con i condimenti freschi dell'ortofrutta. A fine pasto, ci si può deliziare con i cannoli di Piana degli Albanesi, riempiti sul momento e guarniti a piacere con gocce di cioccolato o granella di pistacchio. Ad arricchire la "Scampagnata in Città" la musica live di Sergio Ciulla & band: a partire dalle 12.30 il duo composto da Sergio Ciulla (cantante e chitarrista) e Salvo Cacioppo (chitarrista) interpreterà i grandi classici del cantautorato italiano, in chiave folk & roll, dando vita al "Cantautor'n'roll", per un concerto in acustica di puro divertimento.

Il 2 giugno si corre allo Stadio delle Palme "Vito Schifani" di Palermo: torna la Minimaratona di Sicilia, giunta alla quarta edizione, che quest'anno mette in palio il prezioso "Trofeo Securpol Italia". L'evento podistico, organizzato dalla ASD Polisportiva Pegaso Athletic e valido come terza prova del Campionato Super Prestige, si sviluppa su una distanza di 15 km, su un circuito di 7.5 km da ripetere due volte con partenza e arrivo dallo Stadio, lungo gli splendidi viali del Real Parco della Favorita. Gli atleti meno preparati potranno correre la distanza in due con la staffetta 2x 7.5 km.

Arte, tradizione e fede sono protagonisti dei grandi festeggiamenti in onore del Corpus Domini, che ogni anno coinvolgono tutti i cittadini di Marineo e dei paesi limitrofi tra momenti di festa e devozione. I festeggiamenti quest'anno si svolgono nel primo weekend di giugno, sabato 2 e domenica 3, e prendono il via con la ormai celebre "Notte dell'Infiorata": a partire dalle 18 di sabato le vie della cittadina si riempiono di colori e profumi con l'allestimento dei tappeti fioriti in corso dei Mille. L'Infiorata è anche protagonista della solenne processione della domenica, con lo spettacolare passaggio della Sacra Eucarestia sopra il tappeto fiorito tra le coperte decorate esposte dai fedeli sui balconi e il lancio di petali di fiori.

Percorsi gastronomici, storico artistici, alla scoperta di giardini arabi o adatti ai bambini: sono gli itinerari di "Le mille e una Palermo", manifestazione interna al calendario di "Palermo Capitale italiana della Cultura". Sabato 2 giugno alle ore 10 l'appuntamento è con "Palermo città-mercato": un viaggio tra i mercati arabi e il cibo da strada, che prevede la visita al mercato e la degustazione di cibo da strada. Il percorso ha una durata di 3 ore ed è in lingua inglese. Rivolta a un massimo di venti partecipanti, la passeggiata permette di scoprire i mercati da un punto di vista inusuale. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a urbanisguardi@gmail.com o chiamando il numero 338.1522213.

E sempre nell’ambito della manifestazione "Le mille e una Palermo", sabato 2 giugno alle 16.30 l'appuntamento è al tourist info point di piazza Bellini per partecipare a "Palermo, città degli Ammiragli", percorso a piedi per famiglie e bambini con mini guide illustrate da Nina Melan. La passeggiata è in lingua inglese ed è rivolta a un massimo di 8 partecipanti. Si consiglia ai bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati dai genitori. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a urbanisguardi@gmail.com o chiamando il numero 338.1522213.

Un modo per conoscere i Giardini Reali di Palazzo dei Normanni, anima verde nel cuore di Palermo, e allo stesso tempo andare alla scoperta di alcuni degli alberi più significativi della città: dal venerdì 1 a domenica 3 giugno l'appuntamento è con "Real Verde". La manifestazione è il preludio all’apertura definitiva dei Giardini Reali, che per l'occasione saranno visitabili dalle 8.15 alle 21 (con ultimo ingresso alle ore 20). Per tre giorni sarà possibile partecipare a tanti incontri, fare trekking naturalistico urbano e scoprire la città con visite guidate, il tutto a ingresso gratuito. Ogni giorno alle 17 si terrà una visita guidata gratuita ai Giardini Reali con Manlio Speciale, curatore dell’Orto Botanico. Sabato 2 giugno alle 9 è invece in programma il trekking naturalistico urbano con il professore Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico di Palermo che illustrerà le piante monumentali che si incontreranno durante il percorso: si parte dalla Fossa della Garofala (appuntamento davanti al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Ed. 4, Viale delle Scienze) e si prosegue per i Giardini Reali di Palazzo dei Normanni, il Platano di via Merlo, Ficus di Villa Garibaldi, Platani di Goethe di Villa Giulia, Orto Botanico. Esperti, studiosi e istituzioni, parteciperanno alla manifestazione: tra gli ospiti si contano Gianfranco Miccichè, presidente dell’ARS, Patrizia Monterosso, direttore generale della Fondazione Federico II, Paolo Inglese, direttore del Sistema Museale dell’Università degli Studi di Palermo, Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo, Giuseppe Barbera, docente di Colture Arborea all’Università degli Studi di Palermo. Nei tre giorni di "Real Verde" resteranno aperti fino alle 21 anche la Cappella Palatina e la mostra "Sicilië, Pittura fiamminga".

