Gli eventi di sabato 20 gennaio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 20 gennaio.

L'associazione Fiere Sicane organizza ogni martedì e sabato il Mercato del Contadino in via Campolo: aziende agricole produttrici, provenienti da tutta la Sicilia, espongono i loro prodotti e li vendono direttamente ai clienti più affezionati. Circa 30 aziende agricole associate a Fiere Sicane si alternano all’interno della centrale villetta Campolo, sotto forma di "Farmer’s Market", ovvero la riproposizione del vecchio mercatino rionale di un tempo, dove la vendita dei prodotti era diretta dal produttore al consumatore. Frutta e verdura di qualità e a basso costo per piatti gustosi e salutari.

Torna alla Fiera del Mediterraneo di Palermo "Tutto Sposa", la grande rassegna di abbigliamento, arredamento e servizi per gli sposi. La fiera è aperta gratuitamente al pubblico dal 20 al 28 gennaio dalle 17 alle 23 nei giorni feriali, dalle 17 a mezzanotte il sabato e dalle 15.30 alle 23 la domenica. In uno spazio espositivo tra i più grandi proposti in Sicilia, la fiera espone tutte le novità del settore wedding, con l'offerta di prestigiose aziende dagli abiti da sposa al corredo, dall'arredamento alle liste nozze, dagli abiti da cerimonia ai servizi per la sposa, dai servizi fotografici ai viaggi di nozze.

Ricche di particolari e curiosità, tornano le passeggiate curate da Michele Anselmi per Sicilia Letteraria: è in programma l'itinerario "Sulle tracce dei Florio – parte I : la nascita di un impero economico nella Palermo dell’800". Dalla statua di Vincenzo Florio al Foro italico, attraversando i quartieri a mare del centro storico fino in piazza Ignazio Florio al Borgo Vecchio, lungo il percorso si scopriranno le tracce delle tante attività della famiglia dei Florio, come straordinaria avventura imprenditoriale ed umana, che ha segnato la Palermo dell’800.

Numerabile o non numerabile, questa è la domanda! Per rispondere e scoprire i segreti della lingua inglese è possibile partecipare al tour organizzato da My English School per sabato 20 gennaio. Il raduno dei partecipanti è previsto in via del Bosco 46 a partire dalle ore 11: lì la teacher Renate accoglierà studenti e non per portarli tra le colorate bancarelle del mercato. Durante la passeggiata si potrà testare il proprio lessico e imparare a contrattare in lingua inglese.

In onore della prima giornata dedicata al Genio di Palermo le associazioni Il Genio Di Palermo e OmniaCultura presentano la prima di una serie di passeggiate culturali dedicate alle famiglie, volta alla scoperta di questa figura tanto misteriosa, quanto affascinante. La passeggiata partirà da Piazza Pretoria sabato 20 gennaio alle 10 e vi parlerà dei tanti miti e delle tante storie del Genio di Palermo. Non si tratterà di una visita guidata tradizionale ma di un'occasione unica per potere mostrare a tutti in maniera innovativa e affascinante un piccolo e prezioso spaccato antropologico della città di Palermo. Alle 10.30 avrà luogo, nel piano della cattedrale di Palermo, un'estemporanea en plein air ispirata alla nostra passeggiata a cura dell'Associazione Grifone Arte (#Calapanama). Al termine della passeggiata seguirà uno spettacolo inedito del puparo storico Nicola Argento, scritto appositamente per l'occasione. L'evento rientra nelle iniziative di Palermo Capitale della Cultura 2018 con il Patrocinio del Comune di Palermo.

L'associazione I luoghi della Sorgente, presieduta dal dottor Claudio Perna, organizza "Sulle orme dei Florio", incontro in programma sabato 20 gennaio alle 17 presso l'ex Chiesa di San Mattia dei Crociferi. La conversazione è a cura del realatore Gaetano Corselli D'Ondes, con Rosaria Pandolfo. Direzione artistica a cura di Fabrizio Sapio.

