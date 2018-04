appuntamenti

Gli eventi di sabato 21 aprile a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 21 aprile.

Sabato 21 e domenica 22 aprile lo street food di pesce è l’assoluto protagonista di Sanlorenzo Mercato, tra coppi, panini e grigliate. E da mercoledì 18 aprile per la XIX edizione della Settimana Nazionale dell'Astronomia si apre la Serata delle stelle, tra osservazioni astronomiche, musica live e aperitivi a tema, mentre giovedì sul palco i Jumpin’Up. Ci saranno i panini dell’avolese Massimo Dell’Albani, titolare del locale “Veni a Tastari”, che sarà protagonista, alle 18 di sabato, di uno showcooking in cui mostrerà la preparazione della sua speciale giardiniera, ingrediente essenziale di tutti i suoi panini. Ma il percorso di gusto alla scoperta delle prelibatezze dello street food di mare prosegue nella Pescheria del Mercato. E poi inoltre gustare i coppi di ciciriello e calamari, il fish and chips, il pesce spada e i calamari cotti alla griglia nel giardino del Mercato, tra i profumi dell'orto. Per l'occasione, la birra del Chiosco sarà ad un prezzo speciale per l'intero weekend. Ma non solo street food, a Sanlorenzo spazio anche per gli appuntamenti musicali. Il 20, 21 e 22 aprile, alle ore 20.00, torna l’appuntamento settimanale con le selezioni musicali in chiave vintage e lounge del dj resident Max.

Prevenzione e movimento sono i protagonisti del weekend del Parco della Salute "Livia Morello" di Palermo: appuntamento tutti i sabato mattina alle 9 con la "Foro Italico Parkrun", la 5 km gratuita e aperta a tutti. L'evento è promosso dall'associazione Vivi Sano Onlus con il supporto del Comune di Palermo e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. A corsa o a passo veloce, tutti sono invitati a partecipare al percorso che si snoda sulla villa a mare lungo il waterfront palermitano.

Un'avventura indimenticabile per tutta la famiglia tra grandi creature ormai estinte: arriva a Palermo il "Jurassic Expo", la più grande mostra itinerante di dinosauri animatronic e fossili a dimensioni reali. Il "Jurassic Expo" è aperto al pubblico da sabato 21 aprile a domenica 13 maggio presso la grande tensostruttura allestita in viale della Regione Siciliana Sud-Est, di fronte al Carcere Pagliarelli. Grandi e piccini potranno immergersi in un mondo degno delle più celebri pellicole cinematografiche, tra più di 30 diverse specie di animali preistorici in movimento da vedere e ascoltare.

Due giorni di attività all'aperto e relax per festeggiare l'arrivo della bella stagione: Villa Filippina ospita la prima edizione della "Festa di Primavera al Parco", sabato 21 e domenica 22 aprile. La manifestazione, promossa e organizzata dall'associazione Artigianando, prevede l'allestimento di diverse aree per tutti i gusti e tutte le età: Area Relax, Area Sport, Area Giochi Vintage e Area Fiera. Tra le attività in programma le lezioni teorico-pratiche di Arco Olimpico a cura dell'ASD Arcieri Don Bosco, le lezioni dimostrative dell'ADS Taekwondo Sport Center Palermo, le lezioni gratuite di fitness a cura degli istruttori della Body Club e quelle di Yoga a cura delle istruttrici della Yogandy. Per i bambini sono in programma laboratori ludici, di cucina e di fumetto a cura delle associazioni OmniaCultura, Tacus Arte, Pasticciando Insieme e Mialò Art. Lungo i viali della Villa, inoltre, sarà possibile ammirare alcune opere d’arte di diversi autori palermitani accompagnati dalla selezione musicale di Transea Dischi, con un’Area Pic-Nic e un’Area Food a cura di PPP Burgher.

Aria di "Record Store Day”: come ogni anno l'atmosfera si riempie di musica e divertimento da Rizzo Manufacture Studio a Palermo grazie alla giornata realizzata in collaborazione con Indigo e Ballarak, in programma sabato 21 aprile. Per la quinta edizione della manifestazione nella piazzetta di via Ruggiero Settimo 74 avrà vita una non-stop di musica con molteplici attività con la partecipazione di Sound Butik, Block Design e Medusa Shop Tattoo Parlour. Selezioni in vinile ai dj set, showcase musicali con gli artisti, incontri con le etichette discografiche e molto altro ancora animeranno la giornata e la serata. Anche quest'anno si ripropone “Support your local scene", la fiera espositiva delle etichette discografiche indipendent della città. Contestualmente Block Design allestirà un piccolo laboratorio serigrafico realizzando poster e shopper con una grafica dedicata all’evento e si potranno provare dei tatuaggi con il "Tattoo Stencil Time" di Medusa Shop. Ancora, Caningam metterà a disposizione un calcio balilla a 8 e un Jukebox vintage per selezionare canzoni e giocare, mentre potrete sorseggiare la birra nello stand di Ballarak. Dalle 17 sono inoltre previste le esibizioni live: in scena si succederanno Il Suono di Bill, Chino Mortero e Diana, mentre alle 19 si balla con il dj set del collettivo Sound Butik. Un appuntamento da non perdere per divertirsi e conoscere il meglio della musica palermitana.

Un evento dedicato a tutti gli appassionati, i motociclisti e i collezionisti di moto d'epoca: è il "Raduno Vespe & Moto Storiche" organizzato dal Moto Club Le Aquile Palermo, in collaborazione con il Moto Club del Sol e Villa Italian Kitchen, sabato 21 e domenica 22 aprile. Primo appuntamento sabato 21 aprile alle 17 presso il Centro Commerciale Conca D'oro per gustare un breve aperitivo, in attesa del grande evento di domenica 22 aprile. La mattinata si apre alle 9 con la raccolta delle iscrizioni dei partecipanti al raduno, che prende il via alle 10.30 alla volta di Mondello. Dopo il ritorno al Conca d'Oro, ai partecipanti sarà offerto un ricco pranzo e, infine, si terranno le premiazioni finali dei gruppi.

