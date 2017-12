eventi

Gli eventi di sabato 23 dicembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 23 dicembre...

"Welcome Christmas - Happy now Here" è la favola che avrà come palcoscenico la facciata di palazzo delle Aquile di Palermo la sera di sabato 23 dicembre dalle 19 fino a mezzanotte. Personaggi, musiche e colori contribuiscono alla creazione di un’atmosfera fiabesca, pensata principalmente ai bambini ma fruibile anche da parte degli adulti grazie ai diversi livelli della narrazione. Il videomapping, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Palermo e realizzato da Odd Agency, racconta le avventure di Oddy, un giocattolo alla ricerca di una casa e di una famiglia. Il projection mapping, già a partire dal titolo, è un benvenuto a tutti coloro che vengono o ritornano in città per trascorrere qui le festività. È inoltre un’occasione per ribadire la possibilità, che ciascuno di noi dovrebbe avere, di cercare e trovare la felicità in qualsiasi luogo del pianeta. L’ideazione, la realizzazione, la produzione e la regia del video-mapping sono curate da OddAgency, agenzia di comunicazione integrata.

La Parrocchia Regina Pacis, nel quartiere Matteotti di Palermo, ospita "Il Mondo dei Presepi", un allestimento di trenta presepi provenienti da tutto il mondo della ricca collezione di Giovanni Matranga e Marcella Croce. La mostra è aperta al pubblico dall'8 dicembre al 6 gennaio, nei giorni feriali dalle 17 alle 18. In occasione della mostra, inoltre, viene presentato al pubblico il nuovo grande presepe realizzato da Carmelo Maltese e Giovanni Calafiore.

È festa in piazza Castelnuovo a Palermo, con la mostra mercato organizzata dal consorzio Arteartigianato con la direzione artistica di Nino Parrucca, aperta al pubblico dal 6 dicembre al 7 gennaio. L'evento, patrocinato dal Comune di Palermo, è sostenuto dall'associazione Casartigiani di Palermo e offre ai visitatori la possibilità di ammirare e acquistare manufatti e produzioni artigianali locali realizzate dagli artisti siciliani. All'interno della mostra mercato, inoltre, sarà possibile visitare il Presepe artistico allestito per l'occasione.

Una visita guidata carica di spirito natalizio alla scoperta della residenza di Guglielmo II, all'interno delle sale del palazzo della Zisa, dall'arabo "Al-aziza", ovvero la splendida, che ospita anche il Museo di arte Islamica: sabato 23 e domenica 24 dicembre alle ore 12 l'appuntamento è al Castello della Zisa per "Canti e Cunta ri Natali". Organizzata da Coopculture, società concessionaria dei servizi aggiuntivi del palazzo, la visita conduce all'interno di quello che è fiore all'occhiello del sito seriale "Palermo arabo normanno" riconosciuto dall'Unesco come Patrimonio mondiale dell'umanità. L'appuntamento farà risuonare nel luogo dei sollazzi dei re normanni, la tradizione dei canti natalizi dei cantastorie urbani, così come vennero raccontate da Giuseppe Pitré. Il pubblico, oltre alla visita del monumento, potrà approfondire un aspetto della cultura popolare della Sicilia legata ai canti e ai “cunta di Natale”, così come venivano diffusi e condivisi per le festività dai cantastorie urbani per Palermo. Nella forma tramandata dal Pitrè, rime e versi letti interpretati da un operatore specializzato, lungo un percorso di visita, con una particolare attenzione alla figura che li ha immortalati nella storia, Rosa Balistreri. CoopCulture promuove i weekend "Cunta ri Natali", che coniuga l'esperienza della visita guidata alle antiche tradizioni dei cunti e dei cantastorie, o degustare i dolci tipici della tradizione natalizia siciliana.

Portare i bambini a conoscere, giocando, l'opera: sabato 23 dicembre alle 17.30 alla Sala degli Stemmi del Teatro Massimo si svolge il laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni su "La bella addormentata", mentre i grandi assistono al balletto in sala grande. Il titolo infatti è "La bella addormentata ...ovvero Carabosse e l'arcolaio": i laboratori, a cura di "Libero Gioco", sono pensati per costruire, insieme alle famiglie, un percorso di avvicinamento al teatro per i più piccoli che li guiderà nella narrazione della trama e nell’ascolto di alcuni brani dell’opera.

Il mondo incantato de "Il meraviglioso Mago di Oz", dove tutto sembra possibile, andrà in scena al Teatro Biondo di Palermo il 22 e il 23 dicembre alle ore 17. Lo spettacolo, curato da Cinzia Maccagnano e Oriana Cardaci è tratto dalla celebre fiaba di Lyman Frank Baum e trascina gli spettatori in un gioco teatrale divertente e istruttivo, che porta a comprendere che tutti hanno diritto a sognare e a realizzare i propri sogni, purché si comprenda il senso di ciò che si desidera. Nella scena fantasiosa e colorata di Mariella Beltempo e Rosalba Cannella, con i costumi di Francesca Campisi, gli attori Marta Cirello, Oriana Cardaci, Giuliana Di Stefano, Alessia Spatoliatore, Salvo Lo Gelfo, Doriana Lo Giudice e Rita Salonia fanno vivere la storia della piccola Dorothy.

