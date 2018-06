appuntamenti

Gli eventi di sabato 23 giugno a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 23 giugno...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/06/2018 - 16:23:13 Letto 350 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 23 giugno.

Due giorni all'insegna dei sapori dolci al Sanlorenzo Mercato: sabato 23 e domenica 24 giugno le cirase di Chiusa Sclafani diventano protagoniste assolute e si potranno gustare in tante varianti grazie alla "Festa della Ciliegia". Durante le due giornate di festa i frutti rossi si potranno degustare e acquistare a un prezzo speciale, in vaschette da un chilo e in ciotole da degustazione, confrontandosi direttamente con i produttori, che ne racconteranno segreti e peculiarità. In più, la festa porta al mercato confetture, torte, gelati e biscotti. Per i più golosi arrivano le specialità dolciarie del Forno, con crostate e biscotti alla ciliegia e si potranno degustare le marmellate di Tudia di Petralia Sottana e di Zikilia di Palermo, aziende di eccellenza del territorio. Ma non solo: durante la due giorni sarà possibile gustare anche uno speciale cocktail, il "Ciliegino", realizzato per l’occasione dalla Vineria con cherry brandy e prosecco. Chiusa Sclafani è noto come il "paese delle ciliegie": il territorio è da sempre vocato alla coltivazione di questo frutto per il suo particolare microclima. Tre le cultivar locali: la moscatella, la cappuccia e la caddusa.

Il Planetario di Villa Filippina ospita la settima edizione di "Occhi su Saturno", la notte bianca dedicata alle osservazioni del pianeta più affascinante del nostro sistema solare, in programma sabato 23 giugno alle 21.30. Saturno sarà visibile sul cielo di Palermo, e grazie ai potenti telescopi sarà possibile osservarlo e fotografarlo. Si comincia con le osservazioni per proseguire con spettacoli e filmati 3D proiettati sotto la cupola del Planetario. La manifestazione ha il patrocinio di Inaf, Società Astronomica Italiana, Asi, Unione Astrofili Italiani ed European Astrosky Network.

Tutte le eccellenze dell'artigianato riunite in una sola location: torna nei grandi saloni di Palazzo Asmundo il "Sicilian Handmade Market", aperto gratuitamente al pubblico per la sua quinta edizione sabato 23 e domenica 24 giugno, dalle 10 alle 20. Presenti circa una ventina di spazi con diverse tipologie di artigianato, dalle ceramiche decorate, con la presenza di alcune artiste ceramiste che presenteranno un ampio campionario, all'angolo dedicato ai monili e all’oreficeria fino alle lampade, realizzate con materiali naturali e di riciclo. Presenti anche gli artigiani dell’officina creativa Mikifra Bags, con le loro borse a tracolla, le bustine porta accessori e tanto altro dal carattere tipicamente siciliano, uno spazio dedicato ad oggetti realizzati al chiacchierino, antica tecnica di lavorazione a maglia, il Filo di Re Giorgio, che realizza oggetti unici con l’utilizzo di fili di lana e di cotone, o addirittura capelli, come le superbe sfere, le miniature, decori e stoffe pregiate, e Domus Artis con l'arte della ceroplastica siciliana.

L'associazione culturale Tacus Arte Integrazione Cultura organizza una visita guidata al parco del Genoardo dal titolo "Jannah, il giardino di Allah". Raduno dei partecipanti sabato 23 giugno alle 9.30 in via Giuseppe Arcoleo 34 a Palermo. Un affascinante viaggio indietro nel tempo, nelle oniriche atmosfere dell'antico Parco del Genoardo, alla scoperta dei suoi gioielli meno noti. Accompagnati dalla dottoressa Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, e da Flavia Corso, presidente di Tacus, si ripercorrono le origini e la storia di Villa Di Napoli, edificio di origini normanna, percorrendo i sentieri del giardino fino alla Cubula. La visita termina al castello della Cuba, soprannominato “il padiglione di delizie”.

La magia delle sere d'estate, un panorama mozzafiato sulla città: la Cattedrale di Palermo torna ad aprire le sue terrazze al pubblico. L'appuntamento serale è in programma ogni sabato di giugno, dalle 20.30 alle 24 (ultimo ingresso alle 23.30). Il tour offre ai visitatori non solo un diverso e insolito punto di vista per ammirare gli elementi artistici ed architettonici dell'edificio, ma anche di godere dall'alto della vista sulla città, con le sue ricchezze e bellezze paesaggistiche e monumentali. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la visita sarà sospesa e rinviata alla successiva data, indicata sul sito della Cattedrale di Palermo. La visita non è consentita ai cardiopatici, a coloro che soffrono di claustrofobia, vertigini, disabilità psicofisica e attacchi di ansia. Si consigliano scarpe comode. In caso di cattive condizioni meteorologiche, la visita verrà rinviata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!