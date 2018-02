appuntamenti

Gli eventi di sabato 24 febbraio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 24 febbraio...

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 24 febbraio.

Un weekend dedicato a sua maestà lo sfincione anima il Sanlorenzo Mercato, con una epica sfida tra i fornai di Bagheria, Casteldaccia, Aspra e, naturalmente, Palermo. Appuntamento sabato 24 e domenica 25 febbraio. Due giorni di gusto tra talk, showcooking, degustazioni e una giuria d'eccezione presieduta dal giornalista e storico della gastronomia e delle tradizioni siciliane Gaetano Basile, che avrà l'arduo compito di decretare il vincitore tra i quattro diversi modi di concepire la "pizza dei siciliani". Si va da Bagheria con il fornaio Maurizio Valenti, a Casteldaccia con il panificio Martorana di Vincenzo Di Tusa passando per Palermo con il Forno del Mercato fino alla versione marinara di Aspra di Nino Sciortino di Colapisci. Ospite speciale è lo sfincione di Ficarazzi, con uno showcooking a cura di una delegazione del Comune e degli organizzatori della decennale sagra. Con un apposito ticket di 6 euro si potranno assaggiare le quattro specialità presenti, in un confronto aperto e diretto con il produttore che ne spiegherà origine e caratteristiche, tra aneddoti e curiosità. Si avrà inoltre la possibilità di votare il proprio sfincione preferito, contribuendo così a decretare il vincitore.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il "CioccoFest nel Belice" diventa itinerante nell'anno del 50esimo anniversario del terremoto e si sposta a Gibellina, da venerdì 23 a domenica 25 febbraio. La quarta edizione della manifestazione, organizzata da Destinazione Gibellina con il patrocinio del Comune di Gibellina, si svolge in tre giornate interamente dedicate alla degustazione del cioccolato di Modica e di altre aziende siciliane, con stand allestiti in piazza XV Gennaio '68. Cioccolato per tutti i gusti, tra ricette tradizionali e originali: arancini, pizze, crepes, sfince, cassatelle, cannoli, waffel, birra e menù di primi e secondi piatti a tema. E ancora il mercatino dell'homemade e del riuso, area giochi gonfiabili, live music, realizzazione di sculture di cioccolato e visite guidate nei musei.

L'associazione Fiere Sicane organizza ogni martedì e sabato il Mercato del Contadino in via Campolo: aziende agricole produttrici, provenienti da tutta la Sicilia, espongono i loro prodotti e li vendono direttamente ai clienti più affezionati. Circa 30 aziende agricole associate a Fiere Sicane si alternano all’interno della centrale villetta Campolo, sotto forma di "Farmer’s Market", ovvero la riproposizione del vecchio mercatino rionale di un tempo, dove la vendita dei prodotti era diretta dal produttore al consumatore. Frutta e verdura di qualità e a basso costo per piatti gustosi e salutari.

L’associazione Artigianando torna a Villa Filippina con "Palermo City Retrò", la grande mostra mercato dedicata al vintage e al collezionismo, sabato 24 e domenica 25 febbraio. Stand ed espositori saranno aperti al pubblico il sabato dalle 16 a mezzanotte e la domenica dalle 10 alle 20, ad ingresso gratuito. L’evento è un vero e proprio tuffo nel passato, pensato per dare spazio a oggetti unici e spesso rari, accessori dal passato glorioso, come abiti, gioielli, le Vespe anni '50 del Museo "Vitti na Vespa", i Maggiolini del MaggiolinPalermo Club, juke box e molto altro. Novità del 2018 la presenza dell'associazione Fiat Club 500 Sicilia, con l'esposizione di alcuni esemplari della mitica quattro ruote, e di Barbudos Club, con un angolo dedicato allo Sciuscià lustrascarpe.

Tacus organizza, sabato 24 febbraio alle 18.15, un itinerario dal titolo "Belladonna. Guaritrici e streghe, tra medicina e Inquisizione". Una passeggiata raccontata, un itinerario storico - antropologico che ricostruisce l’identità socio culturale e il rapporto sia con la Santa Inquisizione che con il Collegio medico. Dalla lettura delle ricette delle medichesse ai processi per maleficio, il tour mette in luce il filo sottile che separa l'arte di medicare con l'arte di avvelenare. Storie di donne e di veneficio, quest'ultimo da sempre associato alla figura femminile per la lunga tradizione che vede la donna impegnata nella manipolazione del cibo e delle erbe, basi essenziali per la produzione dei veleni.

