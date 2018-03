appuntamenti

Gli eventi di sabato 24 marzo a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 24 marzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/03/2018 - 15:49:39 Letto 314 volte

Al Sanlorenzo Mercato di Palermo arrivano due giorni tutti da gustare: sabato 24 e domenica 25 marzo l'appuntamento è con la "Festa dei Nebrodi", territorio tra le montagne e il mare che offre abbondanza e varietà culinaria. Protagonisti assoluti della due giorni saranno i panini con il suino nero dei Nebrodi cotto a legna di Giuseppe Oriti dell'Agriturismo Il Vecchio Carro, impreziositi da ingredienti speciali come la cipolla caramellata, le melanzane grigliate, patate e porcini, salsa di peperoni grigliati. E ancora provola dei Nebrodi, miele di ape nera, nocciole dei Nebrodi, pistacchio di Bronte, il tutto condito con limone di Pettineo e olio di minuta santagatese. Gli ospiti potranno poi gustare le birre artigianali di Birra Irias, spillate sul momento direttamente dal birrificio di Torrenova. Dopo il salato si farà spazio anche al dolce con le degustazioni di sapori autentici e genuini come la prelibata frutta secca, con noci, mandorle e nocciole dell'azienda Conti Nobile Natura o i dolci e i biscotti secchi a base di pasta di nocciole e i pasticciotti di nocciole del Panificio "Ciancio". Durante la "Festa" saranno le stesse aziende agricole dei Nebrodi a raccontare e spiegare segreti e curiosità dei loro prodotti.

La Settimana Santa di Palermo si apre con la 53esima edizione della sacra rappresentazione della Passione di Gesù, promossa da Progetto Zyz "La Palermo Splendente", che dal 24 al 29 marzo coinvolge Partanna Mondello e il centro storico del capoluogo. Il primo atto va in scena sabato 24 marzo a partire dalle 16 da piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, con le tappe iniziali della Via Crucis. Gesù con la sua pesante Croce e i Ladroni sono scortati verso il Calvario dai soldati Romani a cavallo, accompagnati dal popolo, da Anna e Caifa e da Ponzio Pilato, Claudia e Quintilio. Tre le "cadute" in cui incontra il Cireneo, la Veronica e la Maddalena, prima del drammatico incontro con la madre Maria e le donne ai Quattro Canti. L'ultima "caduta" si tiene davanti alla Chiesa di Santa Caterina in piazza Bellini, dove Gesù viene portato via dai Romani.

Una suggestiva rappresentazione vivente della Passione di Gesù: sabato 24 e domenica 25 marzo va in scena "The Passion of the Christ", per la regia di Francesco Cosenza. L'evento è organizzato dalla Parrocchia di San Giacomo dei Militari con il gruppo teatrale Tra Palco e Realtà. In scena i momenti salienti della tragica vicenda di Cristo, dal processo alla salita sul Monte Calvario, fino alla crocifissione.

Un'ora all'anno a luci spente per proteggere il pianeta dal cambiamento climatico: è l'"Earth Hour 2018", grande mobilitazione promossa dal WWF in tutte le città, strade, piazze e monumenti del mondo, sabato 24 marzo. Anche il capoluogo siciliano prende parte a questa 11esima edizione con le iniziative del Comune di Palermo e del WWF Sicilia Nord Occidentale. Per l'occasione dalle 20.30 alle 21.30 si spegneranno le luci di piazza Pretoria e di Palazzo delle Aquile e, per la prima volta, quelle del Santuario di Santa Rosalia su Monte Pellegrino, dove saranno proiettati alcuni video su tematiche ambientali e il rettore don Gaetano Ceravolo farà un breve intervento ispirato all'enciclica di Papa Francesco "Laudato sì". Il Santuario è la tappa finale dell'escursione serale organizzata dal WWF Sicilia Nord Occidentale, con l'acchianata lungo la Scala Vecchia in compagnia della cantastorie palermitana Sara Cappello, con "cunti" e performance. Per l’occasione, inoltre, il Comune di Palermo, mette a disposizione delle navette gratuite dell’Amat con partenza da largo Sellerio, dalle 18 alle 23, per salire fino al Santuario.

Quattro giorni dedicati all'innovazione sociale e culturale al Sud Italia: torna a Palermo il "Nuove Pratiche Fest", in programma da mercoledì 21 a sabato 24 marzo tra gli spazi del Goethe-Institut e quelli di Cre.zi. Plus, ai Cantieri culturali alla Zisa. Il festival è ideato e realizzato da CLAC, associazione culturale da anni impegnata in progetti di valorizzazione del territorio, in collaborazione con Pescevolante, agenzia di progettazione e cura di formati e contenuti creativi. "Nuove Pratiche Fest" si pone l'obiettivo di portare a Palermo i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale sull’innovazione sociale attraverso la cultura, proponendo momenti di confronto aperto e informale e spazi di workshop e formazione rivolti a operatori siciliani e nazionali, dedicati allo scambio di idee ed esperienze. L'edizione di quest'anno è dedicata al tema dei festival culturali, in particolare a quelli di cinema, che occupano un posto di rilevo per storia e tradizione nazionale

