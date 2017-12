eventi

Gli eventi di sabato 25 novembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi previsti per sabato 25 novembre.

Proseguono le passeggiate storico-letterarie ideate e condotte da Michele Anselmi per Sicilia Letteraria con l'itinerario "Sulle tracce del Gattopardo II: alla Kalsa tra memorie garibaldine e set del film di Visconti". A partire dall’ex albergo Trinacria, dove verrà ricordata la scena della morte del Principe e qualcuna delle sue riflessioni politiche finali, si raggiunge la Chiesa della Gancia, verso i luoghi che furono teatro della battaglia garibaldina. Si arriva poi in piazza Rivoluzione, luogo simbolo della Palermo risorgimentale, in piazza Croce dei Vespri e a Palazzo Gangi, dove Luchino Visconti nel 1962 ricostruì l’ambientazione del palazzo Ponteleone del romanzo e girò l'indimenticabile lunga sequenza del ballo.

"Il Cielo Barocco delle Donne dell'Antico Testamento", un itinerario all'interno della Chiesa dell'Immacolata Concezione al Capo sabato 25 novembre, che prevede una visita notturna per raccontare la Bibbia attraverso l'arte. In questo appuntamento serale, la volta della monumentale chiesa dell'Immacolata Concezione al Capo si trasforma in un Cielo Barocco, in una sorta di storia sacra, vista però dal basso, dal punto di vista degli attori umani, in questo caso le Donne dell'Antico Testamento hanno incrociato nella loro vita con Dio.

Una torta da duecento chilogrammi e lo show dell'artista palermitano Roberto Lipari per festeggiare l'ottavo compleanno del Centro Commerciale Forum Palermo: l'appuntamento sabato 25 novembre. L'area riservata alla ristorazione diventerà una grande cornice per la festa condotta da Beppe Schillaci. Tra uno sketch e l'altro si attenderà l'ospite d'onore, Roberto Lipari, che darà inizio alla sua performance alle ore 17. Lipari che proporrà al pubblico del Forum alcuni dei suoi più esilaranti monologhi e subito dopo l'esibizione si fermerà sul palco per il taglio della torta, creata per l'occasione da Dolce far dolci di Palermo. Il mega dolce, tre metri per due, sarà un omaggio a Palermo, sulla parte superiore verrà infatti disegnata la piantina della città, mentre in 3D spiccheranno i più noti monumenti del capoluogo siciliano. Una sorta di cartolina di cioccolato fondente dove risplenderanno per bellezza, e in questo caso anche per bontà, luoghi simbolo come il Teatro Massimo e la Cattedrale.

Sabato 25 novembre all'interno di "Palermo raccontata ai bambini" Guidamica, marchio dell’operatore Your Sicily di Palermo, organizza un'interessante visita all'interno dell'Orto Botanico dedicata ai bambini. Un kit ludico aiuterà i partecipanti a prendere maggior coscienza dell’itinerario proposto e li impegnerà come un gioco divertente. "La geografia delle piante", un percorso esplorativo a fianco di una guida botanica che trasformerà il parco come se fosse un pianeta: ogni pianta rappresenta un paese diverso che verrà collocato in un gioco stimolante e istruttivo. La visita è rivolta ai bambini dai 4 anni in su.

Esposizioni, food e un grande luna park: piazzale Giotto si addobba a festa in occasione della consueta "Fiera di Natale", aperta tutti i giorni dalle 16 alle 24 dal 22 novembre al 7 gennaio. La Fiera ospita una grande tensostruttura con cento espositori di molteplici categorie commerciali, dall'artigianato ai complementi di arredo, dalla telefonia all'elettronica, dalla cosmetica all'abbigliamento, dai giocattoli alla bigiotteria, e molto altro. A disposizione dei visitatori, inoltre, un'area food con il tipico street food locale e un grande luna park esterno, con le migliori attrazioni del momento.

Da Porta Felice fino al Piano di Santa Teresa fuori Porta Nuova, lungo l'asse più antico della città, l'itinerario di questa passeggiata letteraria attraversa la Palermo di fine '700, vista con gli occhi di Leonardo Sciascia nel romanzo storico "Il Consiglio d'Egitto". Rievocando quel mondo fatto di riti mondani, conversazioni, protagonisti, idee, paure, speranze, viene ricostruita l’incredibile vicenda dell'arabica impostura nel contesto storico del riformismo borbonico antibaronale degli ultimi decenni del ‘700, visitando luoghi e palazzi simbolo del potere.

