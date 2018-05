appuntamenti

Gli eventi di sabato 26 maggio a Palermo

25/05/2018

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 26 maggio.

Una due giorni interamente dedicata al re della pasticceria siciliana: sabato 26 e domenica 27 maggio il Sanlorenzo Mercato di Palermo si veste a festa, tra cialde e ricotta fresca, per la seconda edizione del "Cannolo Festival". La manifestazione vede "affrontarsi" quattro realtà d'eccezione per dare la possibilità al pubblico di scegliere il cannolo migliore: in gara l'Extra Bar di Piana degli Albanesi, il Bar Vultaggio di Fulgatore, il Bar del Corso di Santa Cristina Gela e la Pasticceria Cerniglia di San Giuseppe Jato. I maestri pasticceri di ogni paese, custodi di ricette secolari, sono stati riuniti apposta per decretare il cannolo più buono: scorza più o meno friabile, sentori di cacao o di caffè, ricotta grezza o cremosa, più o meno dolce, con cioccolato o senza, con frutta candita o con granella di pistacchio. Durante la due giorni si susseguiranno dimostrazioni, talk show e showcooking che mostreranno dal vivo la preparazione del dolce, condividendo ricette e tecniche con il pubblico, chiamato a partecipare in prima persona alla preparazione. Prima della premiazione finale, domenica 27 alle 18, lo storico Gaetano Basile racconta “la storia sexy” del cannolo, tra aneddoti piccanti e curiosità inaspettate perse nei secoli.

Un festival dedicato alle esperienze creative e di dialogo comunitario tra culture diverse: è "Orto in Arte", ospitato all'interno degli splendidi spazi verdi dell'Orto Botanico di Palermo dal 26 maggio al 2 giugno. A dialogare, in primis, l'arte e la natura, intese come esperienze sensibili in cui individui, popoli e culture si incontrano e si confrontano tra spettacoli e performance su tre temi portanti: "L'Albero della Vita", "Terra: la Grande Madre" e "Universo, Terra e Uomo". In programma anche laboratori tematici condotti da docenti ed educatori e workshop a cura di artisti internazionali (con prenotazione obbligatoria).

Cinema e buon vino: da domenica 20 a sabato 26 maggio Palermo torna a Palermo "SorsiCorti", il festival internazionale di cortometraggi, giunto alla sua dodicesima edizione. Organizzato dal Piccolo Teatro Patafisico di Palermo, il festival si inquadra all'interno degli eventi di "Palermo Capitale Italiana della Cultura" e come ogni anno vuole coniugare la convivialità del buon vino all’interesse per l’arte del cortometraggio: ogni proiezione sarà anticipata da una degustazione. Per l'intera settimana si susseguiranno così tanti film e cortometraggi accompagnati da degustazioni di buon vino e birra artigianale offerti dalle cantine Planeta e dall’azienda Birra Palermo.

Prevenzione e movimento sono i protagonisti del weekend del Parco della Salute "Livia Morello" di Palermo: appuntamento tutti i sabato mattina alle 9 con la "Foro Italico Parkrun", la 5 km gratuita e aperta a tutti. L'evento è promosso dall'associazione Vivi Sano Onlus con il supporto del Comune di Palermo e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. A corsa o a passo veloce, tutti sono invitati a partecipare al percorso che si snoda sulla villa a mare lungo il waterfront palermitano.

Alla scoperta della lavanda e del grano nell’azienda agricola “Le antiche tradizioni” di S. Caterina Villarmosa, sabato 26 maggio con partenza alle 9 da piazzale John Lennon. L’azienda produce in modo artigianale biscotti aromatizzati e al naturale, grissini cotti in forno a pietra, torroni, pasta e pane con lievito madre, grazie al sapiente uso delle materie prime come lavanda, farina di maiorca, olio evo, frutta secca e fichi d’India. La giornata proseguirà con una passeggiata tra i meravigliosi campi di lavanda, che costituiscono un paesaggio unico in Sicilia. Infine, l’azienda offrirà una degustazione a base dei loro prodotti tipici, dal dolce al salato.

