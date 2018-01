appuntamenti

Gli eventi di sabato 27 gennaio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 27 gennaio...

26/01/2018

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 27 gennaio.

Qualità e freschezza dei prodotti, rigorosamente biologici e a km 0: il Mercato Campagna Amica di Coldiretti apre al pubblico ogni sabato, dalle 9 alle 14, nello storico giardino comunale di Villa Sperlinga a Palermo. L'appuntamento settimanale è ormai punto di riferimento e l'acquisto diretto è entrato sempre più nel modo di fare la spesa dei cittadini interessati a essere garantiti contro le frodi alimentari sempre in agguato. Il mercato biologico di Villa Sperlinga è una piccola fiera che vuole diffondere una più consapevole coscienza ambientale e promuovere i prodotti tipici e le varietà locali, con particolare attenzione all'agricoltura biologica, grazie all'incontro diretto tra piccoli produttori e cittadini consumatori. Al mercato di Campagna Amica si trovano tutte quelle eccellenze agroalimentari che contribuiscono in maniera determinante al miglioramento della qualità della vita delle persone. Per i siciliani quindi, e non solo per loro, qualità a portata di mano.

L'associazione Fiere Sicane organizza ogni martedì e sabato il Mercato del Contadino in via Campolo: aziende agricole produttrici, provenienti da tutta la Sicilia, espongono i loro prodotti e li vendono direttamente ai clienti più affezionati. Circa 30 aziende agricole associate a Fiere Sicane si alternano all’interno della centrale villetta Campolo, sotto forma di "Farmer’s Market", ovvero la riproposizione del vecchio mercatino rionale di un tempo, dove la vendita dei prodotti era diretta dal produttore al consumatore. Frutta e verdura di qualità e a basso costo per piatti gustosi e salutari.

L’associazione Artigianando torna a Villa Filippina con "Palermo City Retrò", la grande mostra mercato dedicata al vintage e al collezionismo giunta alla quarta edizione, sabato 27 e domenica 28 gennaio. Stand ed espositori saranno aperti al pubblico il sabato dalle 16 a mezzanotte e la domenica dalle 10 alle 20, ad ingresso gratuito. L’evento è un vero e proprio tuffo nel passato, pensato per dare spazio a oggetti unici e spesso rari, accessori dal passato glorioso, come abiti, gioielli, le Vespe anni '50 del Museo "Vitti na Vespa", i Maggiolini del MaggiolinPalermo Club, juke box e molto altro. Novità del 2018 la presenza dell'associazione Fiat Club 500 Sicilia, con l'esposizione di alcuni esemplari della mitica quattro ruote, e di Barbudos Club, con un angolo particolarissimo dedicato allo Sciuscià lustrascarpe.

La fantasia, la gioia, il desiderio e un progetto che avvicina al cielo: sabato 27 e domenica 28 gennaio alle ore 18 è in programma al Teatro Atlante di Palermo l'ultimo spettacolo della rassegna "Atlante dei Piccoli", tutta incentrata sul tema del volo. "Il Cielo di Carta" è un delicato spettacolo di e con Domenico Mereu, che racconta in maniera dolce, quasi come una carezza, la storia di De Primé, un mago che tenta con ali di cartone di raggiungere la sua amica nuvola. De Primé ci prova, guarda il cielo, dialoga: porta avanti uno spettacolo di magia e comicità per tutti coloro che desiderano vedere cosa c’è oltre lo strappo del cielo di carta. L'intramontabile tematica del sogno qui viene messa in scena da un personaggio tristemente comico e comicamente triste, che sicuramente strapperà qualche risata e forse qualche lacrima.

Cos'è un padre? Qual è il suo legame con il figlio e cosa prova quest'ultimo nei confronti di una figura autorevole che condiziona la propria esistenza? Le risposte vanno in scena al Teatro Libero di Palermo dal 25 al 27 gennaio alle ore 21.15, con "A Number". Prodotto dal Teatro Libero di Palermo, lo spettacolo è di Caryl Churchill e conta sulla traduzione di Monica Capuani. Il progetto e la regia sono di Luca Mazzone. Sul palco si trovano due figure incaricate di spiegare proprio il rapporto tra il Padre – figura concreta e allo stesso tempo utopica - e il Figlio. Un rapporto che appartiene alla dimensione più precipua del mito, quella fatta di legami ancestrali. Una contrapposizione polare ritmata da attrazione e repulsione. Un legame di pura necessità. L’ineluttabilità del rapporto è quella del legame tra il Padre e i suoi figli, rapporto che ha nel sangue un correlativo oggettivo che sottende l’unicità e l’impossibilità della replica quali leggi necessarie della natura.

Un inizio in grande quello della Stagione 2018 del Teatro Massimo di Palermo che apre con "Guillaume Tell" come Prima delle prime. Da martedì 23 a mercoledì 31 gennaio 2018 in sala grande va in scena l'opera in una prima esecuzione dell'edizione in lingua francese (con sopratitoliin italiano e inglese) in occasione dei 150 anni dalla morte di Gioacchino Rossini. La musica è di Gioachino Rossini, il ibretto di Étienne de Jouy e Hyppolite Bis. L'orchestra e il coro del teatro Massimo sono diretti da Gabriele Ferro e la regia è Damiano Michieletto.

