appuntamenti

Gli eventi di sabato 3 febbraio a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 3 febbraio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/02/2018 - 14:09:43 Letto 372 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 3 febbraio.

Il PalaOreto di Palermo ospita la 31esima edizione del "Campionato Italiano indoor Para-Archery", sabato 3 e domenica 4 febbraio. La manifestazione è organizzata dall'A.S.D. Dyamond Archery Palermo in collaborazione con la Fitarco, Federazione Tiro con l’Arco, il Comune di Palermo e il Comitato Italiano Paralimpico, con il patrocinio del Coni, dell'INAIL, dell'AMAP e dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Al campionato italiano parteciperanno circa 150 atleti con disabilità fisiche e visive, tetra-paraplegici, amputati e non vedenti, provenienti da tutte le regioni italiane, per conquistare un posto nella squadra che rappresenterà l'Italia all’Europeo che si terrà ad agosto in Repubblica Ceca. L'evento, inoltre, sarà trasmesso interamente in diretta streaming e in differita da RaiSport 1.

Qualità e freschezza dei prodotti, rigorosamente biologici e a km 0: il Mercato Campagna Amica di Coldiretti apre al pubblico ogni sabato, dalle 9 alle 14, nello storico giardino comunale di Villa Sperlinga a Palermo. L'appuntamento settimanale è ormai punto di riferimento e l'acquisto diretto è entrato sempre più nel modo di fare la spesa dei cittadini interessati a essere garantiti contro le frodi alimentari sempre in agguato. Il mercato biologico di Villa Sperlinga è una piccola fiera che vuole diffondere una più consapevole coscienza ambientale e promuovere i prodotti tipici e le varietà locali, con particolare attenzione all'agricoltura biologica, grazie all'incontro diretto tra piccoli produttori e cittadini consumatori. Al mercato di Campagna Amica si trovano tutte quelle eccellenze agroalimentari che contribuiscono in maniera determinante al miglioramento della qualità della vita delle persone. Per i siciliani quindi, e non solo per loro, qualità a portata di mano.

Prosegue il percorso del Wwf Sicilia Nord-Occidentale per la conoscenza del territorio: il Gruppo "Conca d’Oro" organizza la visita del Museo Geologico di Palermo "Gaetano Giorgio Gemmellaro", in programma sabato 3 febbraio alle 10. Il Museo Geologico di Palermo è una delle principali istituzioni culturali della Conca d’Oro, richiamo di studiosi da tutto il mondo e di cittadini orientati per la conoscenza. Gestito dall’Università di Palermo, è un luogo fondamentale per chi segue gli studi di geologia. I reperti esposti nelle bacheche delle sue sale sono provenienti da ogni parte della Sicilia e sono una chiara testimonianza delle varie fasi della lunga storia geologica che racconta la formazione della nostra Isola e l’evoluzione delle specie viventi che l’hanno popolata nel passato.

Il Forum delle Associazioni di Palermo presenta la cerimonia ufficiale di consegna del "Premio delle Associazioni 2017" a Diego Planeta, sabato 3 febbraio alle 17.30 presso la sede della Società Italiana per la Storia Patria. Introduce Gioacchino Lanza Tomasi, coordinatore del Forum delle Associazioni di Palermo, seguito dagli interventi di Giovanni Puglisi, presidente della Società Italiana della Storia Patria, e Giuseppe Barbera, docente di colture arboree all'Università di Palermo. A consegnare il premio sono Francesca e Massimo Valsecchi, vincitori della precedente edizione. Diego Planeta riceve la targa per aver saputo trasformare il mondo dell'agricoltura inventando la cultura del vino siciliano, esportando nel mondo l'immagine di una terra con una grande storia, e concependo una sana e virtuosa impresa volta al futuro.

L'attore e cabarettista Gianni Nanfa presenta il libro "Il segreto degli umani svelato" di Antonio Matranga, sabato 3 febbraio presso lo Spazio Cultura Libreria Macaione. Il testo è un romanzo che include vicende di sei personaggi famosi (John Lennon, Mariliyn Monroe, Socrate, Gandhi, Martin Luther King e addirittura Gesù Cristo) che parlano agli umani dal futuro con la proposta di un nuovo pensiero efficiente e con tante sorprese.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!