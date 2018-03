appuntamenti

Gli eventi di sabato 3 marzo a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 3 marzo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/03/2018 - 16:32:55 Letto 360 volte

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 3 marzo.

Un viaggio in musica tra gli stucchi serpottiani: è la prima edizione di "Intona Rumori Sound Fest - Rassegna dei suoni fuori dagli schemi" ospitato dall'Oratorio di San Mercurio dal 3 al 25 marzo (leggi l'articolo di approfondimento). La manifestazione propone sette spettacoli di musica e suoni (leggi il programma) che passano in rassegna numerosi generi, dalla musica antica all’elettronica, dalla barocca alla celtica, dal jazz all’elettro pop, dalla musicata tradizionale ebraica sefardite, yiddish alla musica di ricerca.

In occasione dei suoi 50 anni di attività, l’AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla presenta "Benvenuta Gardensia!", campagna dedicata alle donne affette da sclerosi multipla. Appuntamento a Palermo e in tutta la Sicilia, come nel resto d'Italia, sabato 3 e domenica 4 marzo e per la Festa della Donna, giovedì 8 marzo, nelle principali piazze. I volontari di AISM presenzieranno nelle apposite postazioni offrendo la possibilità di scegliere tra una pianta di gardenia o di ortensie, o entrambe, per sostenere la ricerca e l'assistenza per chi soffre di sclerosi multipla. La sclerosi multipla (SM) colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. Si calcola che ogni giorno, in Italia, 5 donne ricevono una diagnosi di SM, malattia cronica, imprevedibile e molto spesso progressivamente invalidante.

Salto ostacoli ed equitazione sono i protagonisti del weekend dell'Horsing Club di Palermo, che ospita la seconda tappa del "Trofeo Silver Sicilia", sabato 3 e domenica 4 marzo. Le due giornate, ad ingresso libero, prevedono come in ogni tappa del torneo le prove ludiche, le C115 cavalli e la CP115 riservata ai pony.

L'associazione Fiere Sicane organizza ogni martedì e sabato il Mercato del Contadino in via Campolo: aziende agricole produttrici, provenienti da tutta la Sicilia, espongono i loro prodotti e li vendono direttamente ai clienti più affezionati. Circa 30 aziende agricole associate a Fiere Sicane si alternano all’interno della centrale villetta Campolo, sotto forma di "Farmer’s Market", ovvero la riproposizione del vecchio mercatino rionale di un tempo, dove la vendita dei prodotti era diretta dal produttore al consumatore. Frutta e verdura di qualità e a basso costo per piatti gustosi e salutari.

Tutte le eccellenze dell'artigianato riunite in una sola location: torna nei grandi saloni di Palazzo Asmundo il "Sicilian Handmade Market", giunto alla terza edizione e aperto gratuitamente al pubblico sabato 3 e domenica 4 marzo, dalle 10 alle 20. Presenti circa una ventina di spazi con diverse tipologie di artigianato, dalle ceramiche decorate, con la presenza di tre artiste ceramiste che presenteranno un ampio campionario, all'angolo dedicato ai monili, dallo spazio dedicato all’oreficeria, con i gioielli dell’orafo Antonella Vitale, a quello di ceramiche Raku, antichissima tecnica di origine giapponese. Presenti anche gli artigiani dell’officina creativa Mikifra Bags, con le loro borse a tracolla, le bustine porta accessori e tanto altro dal carattere tipicamente siciliano, uno spazio dedicato ad oggetti realizzati al chiacchierino, antica tecnica di lavorazione a maglia, e il Filo di Re Giorgio, che realizza oggetti unici con l’utilizzo di fili di lana e di cotone, o addirittura capelli, come le superbe sfere, le miniature, decori e stoffe pregiate. Un piccolo angolo sarà, infine, dedicato ai prodotti tipici siciliani a kilometro 0 e "Slow Food", a cura di Bontà di Sicilia.

Tornano le visite guidate alla Real Casina Cinese: PalermoinLove organizza i tour in programma sabato 3 e domenica 4 marzo alle 10. Un monumento che rappresenta un segno della rinascita culturale della città di Palermo, riaperto al pubblico dopo un lungo periodo di restauro attento e scrupoloso che ha permesso di restituirla in tutta la sua regale magnificenza. Immersa nel Real Parco della Favorita e residenza del re Ferdinando IV di Borbone e della moglie Maria Carolina d'Austria durante il loro esilio palermitano nel 1798, la Real Casina Cinese rappresenta un unicum nel suo genere per l'ecletticità del suo stile. Un vero e proprio angolo d'oriente a Palermo tra decorazioni esotiche e simbolismo nascosto che rievocano il gusto tardo settecentesco per le "chinoiseries" e la moda orientale. Tra aneddoti e curiosità intriganti si rivive la vita di corte dei sovrani con le loro abitudini, vizi e costumi. Punto di incontro: ore 9.45 davanti la Palazzina Cinese (entrando dal cancello di piazza Niscemi).

Narrabó ludOfficina presenta il laboratorio di gioco - racconto “L’inventastorie”. Un contesto ludico ideale per familiarizzare attivamente con gli elementi costitutivi del racconto e con la struttura narrativa delle fiabe. L'utilizzo di giochi narrativi permette al bambino di appassionarsi alla storia e lo stimola a creare una ricostruzione dinamica e vivace. Il percorso strutturato dell’Inventastorie parte dall’ascolto di una storia animata e passando per la scoperta degli elementi costitutivi del racconto (mediante osservazione del materiale) porta alla costruzione dello schema narrativo e quindi alla ricostruzione della fiaba, per giungere infine alla creazione di nuove storie, giocare con esse a smontarle, ribaltarle e reinventarle. Il laboratorio è adatto a bambini dai 6 ai 9 anni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!