Gli eventi di sabato 30 dicembre a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 30 dicembre...

È fissato per il 30 dicembre il Tour dedicato alle grandi donne del '900 e ai fasti della Belle Èpoque, verranno raccontate alcune delle importanti figure di Donne che ebbero il primato di eccellere in vari campi culturali e sociali della città di Palermo. Storie come quelle della prima Soprintendente Donna o la Prima Preside di Facoltà con esempi antecedenti in due sorelle poetesse e scrittrici siciliane. Ma anche di grandi opere di risanamento urbano e nuove operazioni edilizie che trasformarono Palermo in una nuova città europea.

In occasione del periodo delle festività, Terradamare propone le aperture straordinarie dei monumenti di Ballarò, si comincia sabato 30 dicembre, con la Notte a Palazzo Conte Federico e le visite diurne alla Torre di San Nicolò. Un vero e proprio viaggio nel tempo, in un luogo all’interno del quale si può rivivere la straordinaria successione di epoche della Palermo multiculturale. Durante le visite serali, a cura di Conte Alessandro Federico e dalla sua famiglia, che tutt’oggi abitano nel palazzo, si potranno ammirare anche: i numerosi saloni ancora arredati con mobili e quadri dell’epoca.

ArcheOfficina organizza visite guidate pomeridiane, venerdì 29 e sabato 30 dicembre dalle 17 alle 20, alla catacomba paleocristiana di Porta d’Ossuna a Palermo e per l’occasione sarà lieta di offrire ai visitatori biscotti, pandoro, panettone e vino dolce. Inoltre i partecipanti avranno anche la fortuna di poter visitare la personale di arte sacra contemporanea dell’artista Lucia Stefanetti "Gloria in Excelsis Deo" allestita in una galleria del grande cimitero sotterraneo. Tra arcosoli e gallerie, la mostra resterà visitabile fino al 7 gennaio.

Le grandi attrazioni premiate al "Festival Internazionale del Circo" di Montecarlo arrivano a Palermo con il favoloso show del Circo di Lidia Togni, dal 7 dicembre al 29 gennaio. Star della pista è Vinicio Togni Canestrelli, figlio di Lidia e direttore del complesso circense, universalmente riconosciuto come il più esperto e prestigioso addestratore circense a livello internazionale. Vinicio sarà presente con la sua pluripremiata giostra equestre, attrazione che mette in risalto la perfetta simbiosi tra uomo e cavallo con spettacolari figure di alta scuola di equitazione e con la presenza di ben 30 esemplari di diverse razze. Grande novità di quest’anno è lo spettacolo con i rari leoni bianchi, animali di bellezza unica.

Qualità e freschezza dei prodotti, rigorosamente biologici e a km 0: il Mercato Campagna Amica di Coldiretti apre al pubblico ogni sabato, dalle 9 alle 14, nello storico giardino comunale di Villa Sperlinga a Palermo. L'appuntamento settimanale è ormai punto di riferimento e l'acquisto diretto è entrato sempre più nel modo di fare la spesa dei cittadini interessati a essere garantiti contro le frodi alimentari sempre in agguato. Il mercato biologico di Villa Sperlinga è una piccola fiera che vuole diffondere una più consapevole coscienza ambientale e promuovere i prodotti tipici e le varietà locali, con particolare attenzione all'agricoltura biologica, grazie all'incontro diretto tra piccoli produttori e cittadini consumatori. Al mercato di Campagna Amica si trovano tutte quelle eccellenze agroalimentari che contribuiscono in maniera determinante al miglioramento della qualità della vita delle persone. Per i siciliani quindi, e non solo per loro, qualità a portata di mano.

