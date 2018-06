appuntamenti

Gli eventi di sabato 30 giugno a Palermo

Un nuovo fine settimana è in arrivo, nuovi appuntamenti, ecco quelli che palermomania.it ha selezionato per voi per sabato 30 giugno.

Per un intero weekend Sanlorenzo Mercato celebra la salsiccia ma lo fa con un evento inedito: sabato 30 giugno e domenica primo luglio tutte le botteghe collaborano per una creativa rivisitazione del piatto. La pietanza più amata da tutti i golosi e gli appassionati della griglia diventa infatti la protagonista di versioni originali e gustose. Sulla grande griglia del giardino spazio alla Carnezzeria con carne del Ragusano e condimenti inediti ed elaborati accanto alle intramontabili versioni tradizionali. Si va dalla classica salsiccia “alla palermitana”, con i semi di finocchietto, alla salsiccia “estiva”, con pomodoro fresco, olive e basilico passando per la salsiccia con spinaci e caciocavallo palermitano fino alla variante piccante con il peperoncino. Spazio poi alla creatività delle altre botteghe, come la salsiccia di pesce spada della Pescheria e il tagliere e il panino con salsiccia pasqualora della Salumeria, tipico salame isolano che deriva da un'antica ricetta siciliana e da una sapiente lavorazione artigianale dei migliori punti di carne del maiale, abilmente miscelate con spezie, sale e finocchietto ingranato selvatico.

"Chi Summer Tour", l’appuntamento ideato da Chi, il settimanale people più letto in Italia diretto da Alfonso Signorini, ritorna anche quest’estate in 4 località mondane e chic, e tra queste è stata scelta Palermo con il suo lungomare di Mondello. Le quattro tappe rappresentano un’occasione per vivere da vicino l’esclusivo mondo del magazine del Gruppo Mondadori, incontrare il direttore e le celebrities che parteciperanno all’evento. Attesissimo il talk del direttore Alfonso Signorini, alle 19.00 con gli ospiti più in vista del mondo dello spettacolo che si racconteranno ai partecipanti e riveleranno, dal vivo, curiosità, gossip, le novità e i trend dell’estate 2018. Da Valeria Marini a Cecilia Capriotti, da Giuseppe Sottile a Giovanni Ciacci, ma anche Francesca Valtorta, Romina Mondello, Iago Garcia e Antonio Spagnolo. Quest’anno il Chi Summer Tour girerà l’Italia con un truck personalizzato pronto a trasformarsi nel palco: durante il talk sono previsti dei momenti dedicati al beauty e uno showcooking realizzato da Alice Balossi, blogger e presentatrice tv.

Il Giardino delle Plumerie di Villa Pensabene a Palermo torna con una nuova edizione della mostra-mercato dedicata alla Plumeria Rubra (Pomelia), sabato 30 giugno e domenica 1 luglio. La mostra, aperta dalle 10 alle 19, è rivolta a plumerofili e non, con incontri e confronti con gli esperti del settore sulle tantissime varietà di pomelia, da quelle tradizionali alle più insolite, con consigli utili sulla coltivazione ed esemplari provenienti da Thailandia, America, Hawaii e Australia. Presenti anche gli stand con gli hibiscus e i terricci per i rinvasi, con tutto il materiale necessario per iniziare a coltivare in casa propria i meravigliosi fiori.

Le eccellenze del Parco delle Madonie invadono il centro storico di Palermo in occasione di "Madonie in Scena", in programma sabato 30 giugno nell'area compresa tra Palazzo Sant'Elia e i Quattro Canti. La manifestazione prende il via alle 17 con il grande corteo guidato dalla Banda musicale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, seguito dai gonfaloni della Città Metropolitana di Palermo, del Comune di Palermo e dei Comuni delle Madonie. Alle 17.30 ai Quattro Canti va in scena il tradizionale Ballo Pantomima della Cordella di Petralia Sottana, mentre alle 18 il corteo prosegue fino a Palazzo Sant'Elia con le esibizioni di balli tradizionali a cura dell'associazione Camminiamo Insieme dell'Albergheria. Tante le attività in programma durante il corteo, come "Dipingiamo percorsi da Sogno" a cura dell'associazione Itimed, il "Nordik Walking" e le attività rivolte alla disabilità con Jolette a cura dell'associazione Madonie Outdoor, un Viaggio Virtuale all'interno di un Castello Medievale a cura dell'associazione MAV e "Sculture di Sale" a cura dell'associazione Sottosale.

Cinquecento artisti tra musicisti e majorette, da quindici città e paesi siciliani: "Musica e Cultura" è a Palermo sabato 30 giugno a partire dalle 16.30 quando si parte dal Giardino Inglese con un corteo che giunge alle 19 in piazza Pretoria. Un’allegra, coinvolgente, straordinaria parata di bande che invaderà pacificamente Palermo: si radunano quindici gruppi – dodici bande e tre formazioni di majorette - che partecipano al raduno “Musica & Cultura” organizzato da Anbima Sicilia nell’ambito del Festival “Terre di Sicilia”, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e del Comune e inserito nel cartellone di eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura. Il percorso della sfilata: via Libertà, via Ruggero Settimo, via Maqueda e si chiuderà con l’inno di Mameli, intorno alle 19,30, in piazza Pretoria.

